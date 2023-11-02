Специалист из США: Обмеление Каспийского моря сказывается на состоянии глобального климата

- Колебания уровня Каспийского моря уникальны по своей природе, а их эволюция сложна: уровень воды в разные временные отрезки колеблется от десятков до сотен метров под влиянием различных факторов и экологической обстановки в его замкнутом бассейне. На современные колебания уровня воды в Каспийском море, помимо долгосрочных изменений, основное влияние оказывают изменения в бассейне реки Волги, на долю которой приходится более 80 процентов стока и испарения в самом озере. Кроме того, значительную роль играют антропогенное вмешательство и приливы, причем приливы приводят к существенным изменениям в диапазоне от нескольких сантиметров до примерно четырех метров в течение нескольких дней или недель, что может создать значительные проблемы для строительства промышленной инфраструктуры и других экосистемных услуг, - сказал Сифан Кориче.

- Кроме того, к серьезным последствиям привело строительство плотин, предназначенных в первую очередь для улучшения ирригации. Эти плотины не только перенаправляют водные потоки, но и увеличивают скорость испарения. Поскольку Каспийское море является замкнутым бассейном, не имеющим выходов, скорость испарения играет огромную роль в регулировании колебаний уровня воды. Плотины в советское время строились постепенно, что привело к отложенным последствиям для Каспийского моря. После того как строительство плотин завершилось, наметилась отчетливая тенденция «естественной» изменчивости. Для того чтобы заметить изменения циркуляции атмосферы, может потребоваться время, поскольку речь идет о большом бассейне, который охватывает различные климатические зоны. В настоящее время значительную роль играет и антропогенная практика добычи воды, которая усиливает отклонения от естественной изменчивости, - отметил Сифан Кориче.

- Размеры Каспийского моря за последние столетия и тысячелетия значительно менялись под влиянием различных факторов, в том числе и климатических. В нашем исследовании мы использовали современную климатическую модель, в которой задавали различные размеры Каспийского моря, чтобы изучить, как меняется климат при увеличении его площади. В результате проведенного исследования было установлено, что с увеличением площади Каспия происходят существенные изменения в региональном водном балансе атмосферы. Испарение над морем увеличивается с увеличением его площади, в то время как количество осадков над юго-западной частью Каспийского моря возрастает. Увеличение площади Каспия приводит к снижению летних и повышению зимних температур воздуха. Эти изменения распространяются на восток, приводя к увеличению количества летних осадков в Центральной Азии и потеплению в северо-западной части Тихого океана с уменьшением количества зимнего морского льда. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что изменение размеров Каспийского моря оказывает существенное влияние на климат, и это необходимо учитывать при моделировании климата, в том числе в сценариях прошлого и будущего. Следует отметить, что Каспийское море может оказывать влияние и на климат Северного полушария. Изменение притока влаги в Центральную Азию может создавать обратную связь, влияющую на гидроклимат Каспийского моря, - рассказал специалист Университета Бейлора (Техас, США).

- Ряд событий, включая геологические изменения и тектонические сдвиги, привел к его отделению от других бассейнов, которые сегодня занимают Черное и Средиземное моря. В отличие от Черного моря, Каспийское море оказалось изолированным от окружающей морской среды, что и привело к его современной конфигурации. Однако так было не всегда. Было время, когда существовала связь с морской средой, что отражалось на флоре и фауне. Такие культовые виды, как осетр, а также различные рыбы и моллюски испытали глубокое влияние этих исторических циклов соединения и разъединения с морской средой. Эти колебания экологических условий сыграли решающую роль в формировании уникальной экосистемы Каспийского моря, - сказал Сифан Кориче.

- Исторически влияние изменений климата и антропогенной добычи воды из бассейна Каспийского моря оказывало существенное воздействие на колебания уровня Каспия. Начиная с первого значительного антропогенного воздействия в 1950-х годах, уровень Каспия понизился не менее чем на 1,5 метра. Это огромная величина, особенно если применить ее на будущее и соединить с фактором изменения климата. Согласно нашим моделям, мелководная северная часть Каспийского моря, глубина которой составляет в среднем шесть метров, к концу XXI века находится под явной угрозой высыхания. Это приведет к серьезным последствиям для биоразнообразия, экосистем, экономики и геополитической ситуации в окружающих странах, - подытожил специалист Университета Бейлора (Техас, США).