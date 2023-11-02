Специалист из США: Обмеление Каспийского моря сказывается на состоянии глобального климата

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Исследователи считают важным рассматривать Каспий как часть более крупной экосистемы, охватывающей весь бассейн реки Волги и другие водоемы. Ряд научных исследований показывает, что снижение уровня воды в море продолжается, в ближайшие десятилетия оно составит от пяти до семи метров. Это окажет огромное влияние на северную часть Каспийского региона и может негативно сказаться на экологии и условиях жизни, особенно на казахстанском участке моря.
Сифан Кориче подчеркнул важность регионального и глобального мониторинга крупных озер, поскольку их влияние на мировой климат сильно недооценивается.
Специалист заявил, что Каспийское море, вероятно, не подвергнется высыханию в тех же масштабах, что Аральское.
Специалист также отметил, что изменения в режиме выпадения осадков в районе бассейна Волги оказывают существенное влияние на Каспийское море.
Сифан Кориче также рассказал, как Каспийское море влияет на глобальный климат.
Специалист также отметил, что сегодня Каспийское море является самостоятельным озером, но когда-то оно было частью более крупного водоема, известного как Паратетис.
Сифан Кориче рассказал, что произойдет в будущем при нынешнем антропогенном воздействии, а также при прогнозируемом климате.
Сифан Кориче подчеркнул важность регионального и глобального мониторинга крупных озер, поскольку их влияние на мировой климат сильно недооценивается.
Специалист заявил, что Каспийское море, вероятно, не подвергнется высыханию в тех же масштабах, что Аральское.
- Колебания уровня Каспийского моря уникальны по своей природе, а их эволюция сложна: уровень воды в разные временные отрезки колеблется от десятков до сотен метров под влиянием различных факторов и экологической обстановки в его замкнутом бассейне. На современные колебания уровня воды в Каспийском море, помимо долгосрочных изменений, основное влияние оказывают изменения в бассейне реки Волги, на долю которой приходится более 80 процентов стока и испарения в самом озере. Кроме того, значительную роль играют антропогенное вмешательство и приливы, причем приливы приводят к существенным изменениям в диапазоне от нескольких сантиметров до примерно четырех метров в течение нескольких дней или недель, что может создать значительные проблемы для строительства промышленной инфраструктуры и других экосистемных услуг, - сказал Сифан Кориче.
Специалист также отметил, что изменения в режиме выпадения осадков в районе бассейна Волги оказывают существенное влияние на Каспийское море.
- Кроме того, к серьезным последствиям привело строительство плотин, предназначенных в первую очередь для улучшения ирригации. Эти плотины не только перенаправляют водные потоки, но и увеличивают скорость испарения. Поскольку Каспийское море является замкнутым бассейном, не имеющим выходов, скорость испарения играет огромную роль в регулировании колебаний уровня воды. Плотины в советское время строились постепенно, что привело к отложенным последствиям для Каспийского моря. После того как строительство плотин завершилось, наметилась отчетливая тенденция «естественной» изменчивости. Для того чтобы заметить изменения циркуляции атмосферы, может потребоваться время, поскольку речь идет о большом бассейне, который охватывает различные климатические зоны. В настоящее время значительную роль играет и антропогенная практика добычи воды, которая усиливает отклонения от естественной изменчивости, - отметил Сифан Кориче.
Сифан Кориче также рассказал, как Каспийское море влияет на глобальный климат.
- Размеры Каспийского моря за последние столетия и тысячелетия значительно менялись под влиянием различных факторов, в том числе и климатических. В нашем исследовании мы использовали современную климатическую модель, в которой задавали различные размеры Каспийского моря, чтобы изучить, как меняется климат при увеличении его площади. В результате проведенного исследования было установлено, что с увеличением площади Каспия происходят существенные изменения в региональном водном балансе атмосферы. Испарение над морем увеличивается с увеличением его площади, в то время как количество осадков над юго-западной частью Каспийского моря возрастает. Увеличение площади Каспия приводит к снижению летних и повышению зимних температур воздуха. Эти изменения распространяются на восток, приводя к увеличению количества летних осадков в Центральной Азии и потеплению в северо-западной части Тихого океана с уменьшением количества зимнего морского льда. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что изменение размеров Каспийского моря оказывает существенное влияние на климат, и это необходимо учитывать при моделировании климата, в том числе в сценариях прошлого и будущего. Следует отметить, что Каспийское море может оказывать влияние и на климат Северного полушария. Изменение притока влаги в Центральную Азию может создавать обратную связь, влияющую на гидроклимат Каспийского моря, - рассказал специалист Университета Бейлора (Техас, США).
Специалист также отметил, что сегодня Каспийское море является самостоятельным озером, но когда-то оно было частью более крупного водоема, известного как Паратетис.
- Ряд событий, включая геологические изменения и тектонические сдвиги, привел к его отделению от других бассейнов, которые сегодня занимают Черное и Средиземное моря. В отличие от Черного моря, Каспийское море оказалось изолированным от окружающей морской среды, что и привело к его современной конфигурации. Однако так было не всегда. Было время, когда существовала связь с морской средой, что отражалось на флоре и фауне. Такие культовые виды, как осетр, а также различные рыбы и моллюски испытали глубокое влияние этих исторических циклов соединения и разъединения с морской средой. Эти колебания экологических условий сыграли решающую роль в формировании уникальной экосистемы Каспийского моря, - сказал Сифан Кориче.
Сифан Кориче рассказал, что произойдет в будущем при нынешнем антропогенном воздействии, а также при прогнозируемом климате.
- Исторически влияние изменений климата и антропогенной добычи воды из бассейна Каспийского моря оказывало существенное воздействие на колебания уровня Каспия. Начиная с первого значительного антропогенного воздействия в 1950-х годах, уровень Каспия понизился не менее чем на 1,5 метра. Это огромная величина, особенно если применить ее на будущее и соединить с фактором изменения климата. Согласно нашим моделям, мелководная северная часть Каспийского моря, глубина которой составляет в среднем шесть метров, к концу XXI века находится под явной угрозой высыхания. Это приведет к серьезным последствиям для биоразнообразия, экосистем, экономики и геополитической ситуации в окружающих странах, - подытожил специалист Университета Бейлора (Техас, США).
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