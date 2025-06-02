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02.06.2025, 15:32

Азербайджан инициировал проведение саммита по проблеме обмеления Каспийского моря

Экология 0 2 916 Лиана Рязанцева

В настоящее время профильные министерства и ведомства прикаспийских стран ведут активную работу над повесткой дня и определением сроков проведения этого масштабного мероприятия. Об этом казахстанскому бюро Report заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, передает Lada.kz.

 

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Мухтар Бабаев сообщил, что в настоящее время ведется активная работа в рамках подготовки к проведению такого саммита. Точная дата и повестка мероприятия будут объявлены в ближайшее время.

Мы пригласили все прикаспийские государства к проведению соответствующих консультаций и обсуждению вопроса обмеления Каспийского моря. В настоящее время профильные министерства и ведомства (прикаспийских стран) ведут активную работу над повесткой дня и определением сроков проведения этого масштабного мероприятия, - сказал Мухтар Бабаев.

По его словам, проблему обмеления Каспийского моря обсуждали на Невском экологическом конгрессе, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Там также проходили очень содержательные и серьезные дискуссии. В рамках Астанинского международного форума AIF2025 такие обсуждения продолжаются у нас - мы проводим встречи с представителями компетентных структур Казахстана, а также сотрудничаем с международными организациями, особенно с Программой ООН по окружающей среде (UNEP). Совместно мы разрабатываем стратегию по смягчению последствий этого крайне тревожного процесса, который затрагивает не только прикаспийские государства, но и весь регион в целом, - отметил Мухтар Бабаев.

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата призвал признать серьёзность проблемы обмеления Каспийского моря и напомнил о трагических экологических катастрофах, таких как высыхание озера Урмия и Аральского моря.

Мы уже стали свидетелями последствий экологических катастроф, подобных тем, что произошли с озером Урмия в Иране и Аральским морем, расположенным между Казахстаном и Узбекистаном. Сейчас аналогичная угроза нависла над Каспийским морем. Это приводит к внутренней миграции - люди покидают прибрежные регионы как вокруг Урмии, так и Арала. В результате возникает серьезная социальная проблема для всего региона. Поэтому нам необходимо совместно продумать меры по смягчению этих угроз. Все прикаспийские страны должны действовать сообща, используя в том числе международный опыт. В этом контексте UNEP оказывает нам значительную поддержку, - добавил Мухтар Бабаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан тесно взаимодействуют для решения проблемы обмеления Каспия.

Напомним, власти Казахстана озабочены стремительным обмелением Каспия, уровень которого находится на историческом минимуме. Особо тяжело приходится главным портам страны, в которых регулярно проводят работы по углублению дна. В Астане видят выход в сотрудничестве с Москвой, от которой бы хотели гарантий по минимальному стоку Волги, однако «России просто неоткуда эту воду взять. 

Каспийское и Черное моря могут соединить подземным тоннелем. Таким образом, прикаспийские страны получат прямой выход к мировому океану. С инициативой создания проекта по строительству подземного коридора выступила азербайджанская компания, которая заявила о готовности начать разработку технико-экономического обоснования и привлечь к этому все необходимые ресурсы.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если возьмутся все вместе, то будет контроль и думаю что воровать никто не будет. Выделить деньги и отдать подряд Китаю.
02.06.2025, 10:41
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