Азербайджан инициировал проведение саммита по проблеме обмеления Каспийского моря

В настоящее время профильные министерства и ведомства прикаспийских стран ведут активную работу над повесткой дня и определением сроков проведения этого масштабного мероприятия. Об этом казахстанскому бюро Report заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, передает Lada.kz .

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Мухтар Бабаев сообщил, что в настоящее время ведется активная работа в рамках подготовки к проведению такого саммита. Точная дата и повестка мероприятия будут объявлены в ближайшее время.

Мы пригласили все прикаспийские государства к проведению соответствующих консультаций и обсуждению вопроса обмеления Каспийского моря. В настоящее время профильные министерства и ведомства (прикаспийских стран) ведут активную работу над повесткой дня и определением сроков проведения этого масштабного мероприятия, - сказал Мухтар Бабаев.

По его словам, проблему обмеления Каспийского моря обсуждали на Невском экологическом конгрессе, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Там также проходили очень содержательные и серьезные дискуссии. В рамках Астанинского международного форума AIF2025 такие обсуждения продолжаются у нас - мы проводим встречи с представителями компетентных структур Казахстана, а также сотрудничаем с международными организациями, особенно с Программой ООН по окружающей среде (UNEP). Совместно мы разрабатываем стратегию по смягчению последствий этого крайне тревожного процесса, который затрагивает не только прикаспийские государства, но и весь регион в целом, - отметил Мухтар Бабаев.

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата призвал признать серьёзность проблемы обмеления Каспийского моря и напомнил о трагических экологических катастрофах, таких как высыхание озера Урмия и Аральского моря.

Мы уже стали свидетелями последствий экологических катастроф, подобных тем, что произошли с озером Урмия в Иране и Аральским морем, расположенным между Казахстаном и Узбекистаном. Сейчас аналогичная угроза нависла над Каспийским морем. Это приводит к внутренней миграции - люди покидают прибрежные регионы как вокруг Урмии, так и Арала. В результате возникает серьезная социальная проблема для всего региона. Поэтому нам необходимо совместно продумать меры по смягчению этих угроз. Все прикаспийские страны должны действовать сообща, используя в том числе международный опыт. В этом контексте UNEP оказывает нам значительную поддержку, - добавил Мухтар Бабаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан тесно взаимодействуют для решения проблемы обмеления Каспия.

Напомним, власти Казахстана озабочены стремительным обмелением Каспия, уровень которого находится на историческом минимуме. Особо тяжело приходится главным портам страны, в которых регулярно проводят работы по углублению дна. В Астане видят выход в сотрудничестве с Москвой, от которой бы хотели гарантий по минимальному стоку Волги, однако «России просто неоткуда эту воду взять.

Каспийское и Черное моря могут соединить подземным тоннелем. Таким образом, прикаспийские страны получат прямой выход к мировому океану. С инициативой создания проекта по строительству подземного коридора выступила азербайджанская компания, которая заявила о готовности начать разработку технико-экономического обоснования и привлечь к этому все необходимые ресурсы.