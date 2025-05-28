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28.05.2025, 12:56

Каспийское и Черное моря могут соединить подземным тоннелем

Экология 0 5 589 Наталья Вронская

Каспийское и Черное моря могут соединить подземным тоннелем. Таким образом, прикаспийские страны получат прямой выход к мировому океану. С инициативой создания проекта по строительству подземного коридора выступила азербайджанская компания, которая заявила о готовности начать разработку технико-экономического обоснования и привлечь к этому все необходимые ресурсы, передает Khabar.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Согласно задумке, тоннель диаметром 10 метров позволит воде из Черного моря поступать в Каспий самотёком, благодаря естественной разнице уровней. Разработчики отмечают, что современные технологии позволяют реализовать такую идею при наличии финансирования. Авторы идеи считают, что соединение Каспия и Черного моря, особенно со стороны Грузии, позволит беспрецедентно сблизить тюркские государства. В своём обращении они предлагают заинтересованным странам вынести проект на государственный уровень и провести предварительные консультации. По мнению экспертов, проект открывает ряд экономических перспектив для стран региона, особенно в части упрощения логистики.

 Это сокращение логистических издержек. Тоннель позволит казахстанским грузам – нефть, зерно, металлы – выходить через Черное море в Средиземноморье и далее в Атлантику, минуя зависимость от российских маршрутов или транзита через Иран. Проект тоннеля между Каспийским и Черным морями – это идея амбициозная, которая теоретически способна изменить геоэкономическую карту региона. Однако его реализация потребует не только колоссальных инвестиций, но и беспрецедентного уровня международного сотрудничества, - рассказал эксперт по водным ресурсам, член Нью-Йоркской академии наук Нурлан Мунбаев.

Успешная реализация проекта также поможет решить проблему обмеления Каспия, уровень воды в котором за последние годы значительно уменьшился. В феврале он достиг рекордно низкого значения за последние 400 лет. Ученые отмечают, если ситуация будет развиваться по сценарию Арала, это повлечет за собой тяжелые экологические, экономические и инфраструктурные последствия для всех прибрежных государств. Актауские специалисты также не остаются в стороне. В прошлом году в регионе началось грантовое финансирование нескольких проектов.

 В первую очередь мы изучаем уровень загрязнения Каспийского моря, проводим спутниковый мониторинг, благодаря которому выявляем факты разлива нефти. Благодаря проекту в сфере гидрохимии мы сможем понять, насколько за последние годы изменился химический состав воды. Следующий проект изучает область гидрофизики. В его рамках мы исследуем режим морских течений. Кроме того, есть проект по изучению гидробиологии Каспия, - говорит эколог Сымбат Койбакова. 

В рамках проекта запланирована установка специальных регулирующих устройств, которые позволят контролировать объем воды, поступающей из Черного моря. В азербайджанской компании подчеркивают, что реализация проекта будет сопровождаться международным экологическим мониторингом и мерами по защите биоразнообразия. Между тем, специалисты предупреждают о возможных экологических рисках. В частности, об угрозе экосистемам морей.

 Соединение водоёмов может нарушить уникальные биоценозы из-за разницы в солености и уровне вод между Каспийским и Черным морями. То есть потребуются технологии изоляции водных масс, например, шлюзовые системы, - объяснил эксперт по водным ресурсам Нурлан Мунбаев.

В качестве удачного примера авторы проекта по строительству подземного тоннеля между Каспием и Черным морем приводят Фемарнбельтский тоннель между Данией и Германией, строительство которого началось в июле 2021 года и должно завершиться в течение четырех лет. 

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