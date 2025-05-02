Обмеление Каспийского моря осложняет работу морпорта Актау - танкеры цепляют дно

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По информации Kazinform, чтобы обеспечить безопасный заход и выход судов, в том числе нефтяных танкеров, их теперь вынуждены загружать на 10% меньше обычного.

Как пояснил начальник отдела порта Ерболат Тлепиев, сухогрузы, рассчитанные на перевозку 6500 тонн, сегодня принимают лишь около 5500 тонн. Аналогичные ограничения касаются и танкеров: при проектной грузоподъемности 6800 тонн они загружаются максимум до 6500 тонн, а суда, рассчитанные на 12 тысяч тонн - до 9-10 тысяч тонн. Полная загрузка приводит к тому, что днище судов касается дна.

Если не провести дноуглубительные работы до конца года, а уровень воды продолжит снижаться, работа порта станет нерентабельной, - отметил Ерболат Тлепиев.

Актауский порт играет важную роль в транспортировке нефти, зерна, металла и контейнерных грузов в Азербайджан, Россию, Иран и Туркменистан. В текущем году общий объём перевозок увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост контейнерных перевозок - за первый квартал перевезено более 17 тысяч контейнеров против 7 тысяч в прошлом году, что составляет 134% роста.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил, что развитие портовой инфраструктуры остаётся в приоритете. В связи с этим в акватории порта Актау запланированы масштабные дноуглубительные работы. Аналогичные работы были проведены в прошлом году в порту Курык.

Мы планируем начать дноуглубление в мае. Финансирование обеспечат КТЖ и Правительство. Первую часть работ завершим до конца года, второй этап запланирован на следующий год. Это позволит судам снова выходить в море с полной загрузкой. Извлечённый песок будет использован для намывных работ: его засыпят в мелководные участки, увеличив их высоту на 2 метра. Таким образом, мы получим новый участок площадью 171 га, где планируется строительство терминала, - сообщил министр.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в Актау появится морской вокзал за 6,5 млрд тенге.