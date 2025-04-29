В Актау построят морской вокзал: акимат прокомментировал публикации в СМИ

В СМИ распространилась информация о том, что в Актау появится морской вокзал за 6,5 млрд тенге. Как сообщается, транспортная точка станет важной составляющей развития морского туризма. В акимате Мангистауской области прокомментировали данные, передает Lada.kz .

Актау. Фото автора

Атырауское издание azh.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области сообщает, что в Актау планируют построить современный морской вокзал стоимостью 6,5 млрд тенге. Проект реализуют в 2026-2029 годах.

Новый вокзал будет предназначен для приема пассажирских лайнеров и станет частью масштабного комплексного плана по развитию туристической зоны региона, который включает 9 направлений и 133 мероприятия. Документ разрабатывает министерство туризма и спорта РК. План должен быть утвержден уже в июне.

Одновременно с возведением вокзала планируется углубление морского побережья. На эти работы выделено 50 млн тенге.

Особое внимание в новом плане будет уделено развитию морского туризма. Ожидается, что Мангистау станет привлекательным направлением для туристов из России, Ирана и стран Кавказа. Близость Актау к портам России, Туркменистана, Азербайджана и Ирана, а также регулярные рейсы из Стамбула, Лондона, Москвы, Тбилиси и Баку открывают широкие перспективы для развития международного круизного сообщения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Казахстане нет ни одного полноценного морского пассажирского вокзала. Идея о его строительстве впервые обсуждалась еще в 2021 году.

В акимате Мангистауской области сообщили, что выясняют источник происхождения информации, так как никакими данными по поводу морского вокзала пока не располагают, и проект еще не начали разрабатывать.

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В управлении туризма Мангистауской области сообщили, что морской вокзал входит в комплексный план по развитию туристической зоны региона, который разрабатывается совместно с министерством туризма и спорта РК. Однако самого проекта морского вокзала пока нет, так как еще не готов план детальной планировки набережной города. Ни источник финансирования, ни локация также неизвестны, а стоимость носит условный характер.