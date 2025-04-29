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29.04.2025, 11:31

В Актау построят морской вокзал: акимат прокомментировал публикации в СМИ

Общество 0 2 231 Ольга Максимова

В СМИ распространилась информация о том, что в Актау появится морской вокзал за 6,5 млрд тенге. Как сообщается, транспортная точка станет важной составляющей развития морского туризма. В акимате Мангистауской области прокомментировали данные, передает Lada.kz.

Актау. Фото автора
Актау. Фото автора

Атырауское издание azh.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области сообщает, что в Актау планируют построить современный морской вокзал стоимостью 6,5 млрд тенге. Проект реализуют в 2026-2029 годах.

Новый вокзал будет предназначен для приема пассажирских лайнеров и станет частью масштабного комплексного плана по развитию туристической зоны региона, который включает 9 направлений и 133 мероприятия. Документ разрабатывает министерство туризма и спорта РК. План должен быть утвержден уже в июне.

Одновременно с возведением вокзала планируется углубление морского побережья. На эти работы выделено 50 млн тенге.

Особое внимание в новом плане будет уделено развитию морского туризма. Ожидается, что Мангистау станет привлекательным направлением для туристов из России, Ирана и стран Кавказа. Близость Актау к портам России, Туркменистана, Азербайджана и Ирана, а также регулярные рейсы из Стамбула, Лондона, Москвы, Тбилиси и Баку открывают широкие перспективы для развития международного круизного сообщения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Казахстане нет ни одного полноценного морского пассажирского вокзала. Идея о его строительстве впервые обсуждалась еще в 2021 году.

В акимате Мангистауской области сообщили, что выясняют источник происхождения информации, так как никакими данными по поводу морского вокзала пока не располагают, и проект еще не начали разрабатывать.

Дополнено 

В управлении туризма Мангистауской области сообщили, что морской вокзал входит в комплексный план по развитию туристической зоны региона, который разрабатывается совместно с министерством туризма и спорта РК. Однако самого проекта морского вокзала пока нет, так как еще не готов план детальной планировки набережной города. Ни источник финансирования, ни локация также неизвестны, а стоимость носит условный характер.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Согласен с предыдущими ораторами. Теи более, что "Ни источник финансирования, ни локация также неизвестны, а стоимость носит условный характер." Они ещё не определились, сколько можно откусить
29.04.2025, 18:59
Jack
Jack
Автовокзал надо строить - круизы по дну высохшего моря
29.04.2025, 07:32
fox1167
fox1167
"в Актау планируют построить современный морской вокзал стоимостью 6,5 млрд тенге."-------Учитывая постоянный дефицит воды и электричества этих денег реально бы хватило для строительства нового энергокомбината! Вот о чём сейчас надо думать в ближайшие 3-5 лет! Кому нужен будет ваш вокзал в песчанном обезвожженом и тёмном ауле? Туристам?
29.04.2025, 07:07
Око
Око
Как нет мор вокзалов? А в порту Курык - на него же ярды вбухали. Он есть, другое дело, что пассажирские перевозки не налажены. В Азербайджан граница закрыта, а больше никуда паромы не ходят)
29.04.2025, 06:36
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