В Мангистау объявили о новом кадровом назначении

В департаменте труда назначили нового руководителя, передаёт Lada.kz .

Приказом государственного учреждения «Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» Аймаганбетов Жанабай Усембаевич назначен на должность руководителя департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Мангистауской области.

Новый руководитель вступил в должность 4 мая 2026 года.

Ранее исполняющий обязанности руководителя департамента государственной инспекции труда Бауржан Кемалов рассказал о специфике вопроса охраны безопасности труда.