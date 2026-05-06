В Мангистау объявили о новом кадровом назначении

В департаменте труда назначили нового руководителя, передаёт Lada.kz.
Приказом государственного учреждения «Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» Аймаганбетов Жанабай Усембаевич назначен на должность руководителя департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Мангистауской области.
Новый руководитель вступил в должность 4 мая 2026 года.
Ранее исполняющий обязанности руководителя департамента государственной инспекции труда Бауржан Кемалов рассказал о специфике вопроса охраны безопасности труда.
