В Казахстане вводят новый вид обязательного страхования

В Казахстане готовят внедрение нового вида обязательного страхования в сфере кибербезопасности. Речь идет о защите операторов персональных данных и цифровых активов компаний, работающих с большими объемами информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Об этом рассказал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун в кулуарах международного форума GITEX AI Kazakhstan.
По словам представителя ведомства, ключевым изменением станет закрепление статуса данных как цифрового актива.
Это означает, что:
Работа над методологией ведется совместно с уполномоченными органами в сфере экономики данных.
После завершения нормативной подготовки планируется внедрение механизма, при котором:
Таким образом, государство стремится повысить уровень защиты персональных данных и снизить риски утечек.
По предварительным оценкам, обязательное киберстрахование в Казахстане может появиться не ранее следующего года.
Это связано с необходимостью:
Отдельное внимание в новом Цифровом кодексе уделяется цифровым правам граждан.
В частности, рассматриваются понятия:
По словам Дмитрия Муна, аккаунты и пароли могут рассматриваться как объект защиты, близкий к имуществу в цифровой среде.
Одним из ключевых нововведений может стать закрепление права граждан на удаление своих данных из цифровых сервисов.
Это включает:
Речь идет о развитии принципа так называемого «цифрового забвения».
По прогнозам ведомства, основные законодательные и технические изменения в этой сфере могут быть окончательно приняты к началу 2027 года.
