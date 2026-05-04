Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
В Казахстане вводят новый вид обязательного страхования

В Казахстане готовят внедрение нового вида обязательного страхования в сфере кибербезопасности. Речь идет о защите операторов персональных данных и цифровых активов компаний, работающих с большими объемами информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Photo by Burst on Unsplash

Об этом рассказал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун в кулуарах международного форума GITEX AI Kazakhstan.

Данные признаны цифровым активом

По словам представителя ведомства, ключевым изменением станет закрепление статуса данных как цифрового актива.

Это означает, что:

  • данные компаний будут рассматриваться как экономический ресурс;
  • потребуется методология их оценки;
  • на основе оценки будет определяться уровень обязательных страховых взносов.

Работа над методологией ведется совместно с уполномоченными органами в сфере экономики данных.

Как будет работать система страхования

После завершения нормативной подготовки планируется внедрение механизма, при котором:

  • компании с крупными массивами данных будут обязаны страховать киберриски;
  • размер страховых выплат будет зависеть от объема и ценности обрабатываемой информации;
  • расходы на информационную безопасность станут обязательной частью бизнес-модели.

Таким образом, государство стремится повысить уровень защиты персональных данных и снизить риски утечек.

Когда ждать введения нового требования

По предварительным оценкам, обязательное киберстрахование в Казахстане может появиться не ранее следующего года.

Это связано с необходимостью:

  • принятия сопутствующих законодательных норм;
  • прохождения всех парламентских процедур;
  • согласования подзаконных актов.

Аккаунты и цифровые права: что изменится

Отдельное внимание в новом Цифровом кодексе уделяется цифровым правам граждан.

В частности, рассматриваются понятия:

  • цифрового актива;
  • прав на цифровые объекты;
  • ответственности за их незаконное использование.

По словам Дмитрия Муна, аккаунты и пароли могут рассматриваться как объект защиты, близкий к имуществу в цифровой среде.

Право на удаление данных и «цифровое забвение»

Одним из ключевых нововведений может стать закрепление права граждан на удаление своих данных из цифровых сервисов.

Это включает:

  • возможность требовать удаления информации о себе;
  • обращение в суд в случае отказа;
  • обязанность госорганов рассматривать такие запросы.

Речь идет о развитии принципа так называемого «цифрового забвения».

Что дальше

По прогнозам ведомства, основные законодательные и технические изменения в этой сфере могут быть окончательно приняты к началу 2027 года.

