Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
11.04.2026, 14:46

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делать

Halyk Bank инициировал массовую зачистку «спящих» аккаунтов. Под ликвидацию попали более 1500 текущих счетов физических лиц, активность по которым отсутствовала более года, а баланс оставался нулевым, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему банк закрывает счета?

АО «Народный Банк Казахстана» приступает к плановой оптимизации своей IT-инфраструктуры. Основная цель — актуализация клиентской базы и снижение технической нагрузки на учетные системы.

Согласно внутренним регламентам и договору присоединения, финансовый институт имеет право в одностороннем порядке прекращать обслуживание аккаунтов, которые не используются клиентами длительный срок. Речь идет исключительно о текущих счетах, на которых в течение последних 12 месяцев сохранялся нулевой остаток.

Сроки и условия ликвидации

У владельцев счетов, попавших в реестр, есть ровно 30 календарных дней с момента публикации уведомления, чтобы сохранить свои реквизиты.

Важные детали процесса:

  • Кого это НЕ коснется: Счета, на которых находится хотя бы минимальная сумма (даже 1 тенге), закрыты не будут.

  • Что произойдет с реквизитами: По истечении 30-дневного срока счета будут удалены безвозвратно. Восстановить старый IBAN будет невозможно.

  • Безопасность: Список реквизитов на сайте банка опубликован в маскированном (частично скрытом) виде, чтобы защитить персональные данные владельцев.

Как проверить свой счет в списке

Halyk Bank уже разместил полный реестр подлежащих закрытию реквизитов на своем официальном ресурсе. Клиентам рекомендуется сверить свои данные с опубликованным перечнем.

Совет эксперта: Если вы нашли свой номер счета в списке, но планируете использовать его в будущем, достаточно совершить любой входящий перевод или пополнение баланса в течение ближайшего месяца. Это автоматически исключит аккаунт из очереди на удаление.

Стандартная практика или повод для тревоги?

Массовое закрытие неактивных аккаунтов — это стандартная гигиена банковского сектора. «Спящие» счета требуют ресурсов на поддержку безопасности и ведение отчетности, не принося пользы ни клиенту, ни организации.

Если ваш счет будет закрыт, это не ограничит ваше право на использование услуг Halyk Bank в будущем. Однако для возобновления операций, получения переводов или социальных выплат вам потребуется пройти процедуру открытия нового текущего счета с получением новых реквизитов.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь