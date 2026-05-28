В аэропорту Актау задержали подозреваемого в убийстве

В воздушной гавани областного центра задержали подозреваемого в убийстве, совершенного 14 лет назад, передаёт Lada.kz .

Мужчину, находящегося в межгосударственном розыске, задержали в аэропорту Актау при попытке вылететь в Баку. Информацию об этом ведомственнный ресурс МВД РК polisia.kz предосавил сегодня, 28 мая, без указания даты задержания.

По данным следствия, в 2012 году в городе Калуге Российской Федерации подозреваемый в ходе конфликта нанес хозяйке дома три удара рубящим предметом по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Подозреваемого водворили в ИВС.

МВД Казахстана отмечает, что взаимодействие правоохранительных органов двух стран позволяет эффективно выявлять и задерживать лиц, скрывающихся от правосудия, а также способствует укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

С начала года на территории России выявлено 27 преступников, находившихся в розыске органами внутренних дел Казахстана, из них 14 задержаны, местонахождение 13 лиц установлено. В свою очередь, казахстанскими полицейскими для российских коллег разыскано 212 лиц, из которых 31 преступник задержан, а местонахождение 180 установлено.