Убийство Александра Насибари: семья погибшего из Актау рассказала о новых деталях дела

В Актау дошло до суда, однако вернулось на дорасследование дело об убийстве 33-летнего Александра Насибари, тело которого с множественными ножевыми ранениями нашли за городом спустя две недели после исчезновения. Что сегодня известно о новых деталях преступления, выяснял корреспондент Lada.kz .

По данным близких погибшего Александра Насибари, двое подозреваемых в его убийстве все еще не обнаружены. Ранее стало известно, что они покинули страну и были объявлены в международный розыск. Поэтому сейчас основное внимание семьи убитого мужчины сосредоточено на третьем фигуранте дела. Он подозревается в недонесении о совершенном преступлении. Однако близкие Александра с этим обвинением не согласны.

По словам сестры погибшего, Ренаты Насибари, именно этот человек мог предотвратить трагедию, но не сделал этого. Родные настаивают, что действия третьего фигуранта должны быть переквалифицированы на более тяжкую статью, связанную с оставлением в опасности.

Также сестры погибшего заявляют, что они до сих пор не признаны в полной мере потерпевшей стороной и сталкиваются с трудностями в ходе следствия и начала судебных процедур. По их словам, первое заседания по уголовному делу пытались провести без их участия, а также сестры говорят о том, что им оказалось сложно найти адвоката для ведения дела.

Родные Александра требуют объективного расследования и правовой оценки действий всех участников. В частности, они настаивают на пересмотре роли третьего фигуранта дела, который, по их мнению, сыграл ключевую роль в трагедии.

Напомним, Александр Насибари ушел из дома 24 ноября 2025 года. Восьмого декабря стало известно, что его нашли мертвым в районе радонового источника. Полицейские заявили о двух подозреваемых – Эльдаре и Амире Аллахвердиевых. Сообщается, что они покинули страну. За информацию об их местонахождении объявлено вознаграждение.

На данный момент родные убитого жителя Актау Александра Насибари взывают к общественному вниманию.