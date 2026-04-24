Пенсионные накопления казахстанцев отпустят в «свободное плавание»: в Нацбанке сделали заявление

Казахстанцам смогут передать до 100 процентов пенсионных накоплений в частное управление: Глава Нацбанка объяснил выгоды новой инициативы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Возможный новый подход к управлению пенсией

В Казахстане рассматривается идея расширения прав граждан по управлению своими пенсионными накоплениями. Речь идет о возможности передачи до 100 процентов средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в частные инвестиционные компании.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал эту инициативу, отметив, что она вписывается в современную модель финансовой свободы и выбора.

По его словам, каждый гражданин должен самостоятельно решать, где хранить свои накопления: в более консервативной государственной системе или в частных фондах, ориентированных на более высокую доходность при повышенных рисках.

Позиция Нацбанка: выбор важнее ограничений

Тимур Сулейменов подчеркнул, что расширение доли перевода накоплений до 100 процентов выглядит логичным шагом.

Он отметил, что в финансовой системе должны сосуществовать разные стратегии управления: от максимально осторожных до более агрессивных инвестиционных подходов.

По его словам, государство не должно ограничивать выбор граждан, если речь идет о долгосрочных пенсионных накоплениях и осознанных финансовых решениях.

Частные фонды и потенциал доходности

Глава Нацбанка обратил внимание на то, что небольшие частные управляющие компании могут показывать более высокую доходность по сравнению с крупными структурами, такими как ЕНПФ.

Причина заключается в гибкости управления активами: небольшие портфели позволяют быстрее реагировать на изменения рынка и оперативно корректировать инвестиционные стратегии.

В то же время ЕНПФ управляет огромным объемом средств — десятками триллионов тенге, что требует более консервативного и стабильного подхода.

Влияние на финансовый рынок и экономику

Сулейменов также отметил, что развитие частных пенсионных управляющих компаний может положительно сказаться на экономике в целом.

По его словам, расширение числа игроков на рынке приведет к усилению конкуренции, появлению новых подходов к оценке доходности и развитию фондового рынка.

Кроме того, появление новых компаний создаст дополнительные рабочие места, а сам пенсионный сектор станет более активным участником экономики — как в части инвестиций, так и в налоговых поступлениях.

Конкуренция как фактор роста

В Национальном банке считают, что развитие конкуренции между управляющими компаниями может стать одним из ключевых факторов роста доходности пенсионных накоплений в будущем.

При увеличении числа участников рынка, по мнению Сулейменова, будет расширяться экспертиза, улучшаться качество управления активами и формироваться более зрелая финансовая инфраструктура.

Что это может означать для казахстанцев

Если инициатива получит законодательное одобрение, у граждан появится больше свободы в выборе стратегии накопления пенсии. Это может привести к более индивидуальному подходу к управлению средствами — с учетом личных предпочтений по риску и доходности.

В то же время эксперты подчеркивают, что такие решения требуют внимательного регулирования и финансовой грамотности со стороны населения.