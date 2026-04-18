Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
18.04.2026, 17:02

Пенсионеры в Казахстане массово объявляют себя банкротами

В Казахстане процедуру банкротства уже прошли около 1,2 тыс. пенсионеров. Всего воспользоваться механизмом списания долгов смогли десятки тысяч граждан, включая пожилых людей и людей с инвалидностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: inkaraganda.kz
Фото: inkaraganda.kz

Банкротство доступно всем категориям граждан

В Казахстане процедура банкротства не ограничивается только трудоспособными гражданами. Ею также могут воспользоваться пенсионеры и лица с инвалидностью при соблюдении установленных законом условий.

Как отмечают профильные источники, право на списание долгов предоставляется любому гражданину страны вне зависимости от возраста или социального статуса. Главное — соответствие критериям финансовой несостоятельности.

Какие условия нужно соблюсти

В стране действуют две основные формы банкротства: внесудебная и судебная.

Внесудебная процедура применяется, если:

  • сумма долга не превышает 1 600 МРП (6,92 млн тенге);
  • отсутствует имущество, включая совместно нажитое;
  • предпринимались попытки урегулировать долг с кредитором;
  • просрочка по платежам составляет не менее 12 месяцев.

Судебное банкротство назначается, если:

  • долг превышает 1 600 МРП;
  • у должника есть имущество;
  • или присутствуют иные осложняющие обстоятельства.

Сколько казахстанцев уже прошли процедуру

С момента запуска механизма в Казахстане подано более 378 тысяч заявлений на внесудебное банкротство. Однако около 73% заявителей получили отказ — чаще всего из-за наличия имущества, несоответствия требованиям по долгам или отсутствия длительной просрочки.

В итоге процедуру успешно прошли около 62,5 тысячи граждан. Среди них — порядка 1,2 тысячи пенсионеров.

Общая сумма списанных долгов составила 230,9 млрд тенге.

Изменения в правилах с 2026 года

С марта 2026 года в законодательство внесены новые нормы:

  • ломбарды исключены из числа кредиторов при внесудебном банкротстве;
  • для долгов до 1 600 МРП при просрочке свыше 5 лет срок процедуры сокращен с 6 месяцев до 1 месяца.

По оценкам специалистов, под упрощенный порядок могут подпадать более 350 тысяч граждан.

Какие долги списываются, а какие нет

Процедура банкротства не означает полное обнуление всех обязательств.

Могут быть списаны:

  • кредиты банков и МФО, включая переданные коллекторам задолженности.

Не подлежат списанию:

  • алименты;
  • компенсации за вред жизни и здоровью;
  • штрафы и обязательства по уголовным делам;
  • отдельные бюджетные платежи;
  • вознаграждение финансового управляющего (если не оплачено).

Последствия банкротства

Несмотря на возможность списания долгов, процедура имеет долгосрочные ограничения:

  • в течение 5 лет нельзя брать кредиты (за исключением отдельных микрозаймов);
  • 3 года ведется финансовый контроль;
  • повторное банкротство возможно только через 7 лет;
  • информация о банкротстве является публичной.

Эксперты советуют оценить альтернативы

Специалисты рекомендуют рассматривать банкротство как крайнюю меру. В ряде случаев должникам доступны альтернативы — реструктуризация, отсрочка платежей или индивидуальные договоренности с банками.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь