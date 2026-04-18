Пенсионеры в Казахстане массово объявляют себя банкротами

В Казахстане процедуру банкротства уже прошли около 1,2 тыс. пенсионеров. Всего воспользоваться механизмом списания долгов смогли десятки тысяч граждан, включая пожилых людей и людей с инвалидностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: inkaraganda.kz

Банкротство доступно всем категориям граждан

В Казахстане процедура банкротства не ограничивается только трудоспособными гражданами. Ею также могут воспользоваться пенсионеры и лица с инвалидностью при соблюдении установленных законом условий.

Как отмечают профильные источники, право на списание долгов предоставляется любому гражданину страны вне зависимости от возраста или социального статуса. Главное — соответствие критериям финансовой несостоятельности.

Какие условия нужно соблюсти

В стране действуют две основные формы банкротства: внесудебная и судебная.

Внесудебная процедура применяется, если:

сумма долга не превышает 1 600 МРП (6,92 млн тенге);

отсутствует имущество, включая совместно нажитое;

предпринимались попытки урегулировать долг с кредитором;

просрочка по платежам составляет не менее 12 месяцев.

Судебное банкротство назначается, если:

долг превышает 1 600 МРП;

у должника есть имущество;

или присутствуют иные осложняющие обстоятельства.

Сколько казахстанцев уже прошли процедуру

С момента запуска механизма в Казахстане подано более 378 тысяч заявлений на внесудебное банкротство. Однако около 73% заявителей получили отказ — чаще всего из-за наличия имущества, несоответствия требованиям по долгам или отсутствия длительной просрочки.

В итоге процедуру успешно прошли около 62,5 тысячи граждан. Среди них — порядка 1,2 тысячи пенсионеров.

Общая сумма списанных долгов составила 230,9 млрд тенге.

Изменения в правилах с 2026 года

С марта 2026 года в законодательство внесены новые нормы:

ломбарды исключены из числа кредиторов при внесудебном банкротстве;

для долгов до 1 600 МРП при просрочке свыше 5 лет срок процедуры сокращен с 6 месяцев до 1 месяца.

По оценкам специалистов, под упрощенный порядок могут подпадать более 350 тысяч граждан.

Какие долги списываются, а какие нет

Процедура банкротства не означает полное обнуление всех обязательств.

Могут быть списаны:

кредиты банков и МФО, включая переданные коллекторам задолженности.

Не подлежат списанию:

алименты;

компенсации за вред жизни и здоровью;

штрафы и обязательства по уголовным делам;

отдельные бюджетные платежи;

вознаграждение финансового управляющего (если не оплачено).

Последствия банкротства

Несмотря на возможность списания долгов, процедура имеет долгосрочные ограничения:

в течение 5 лет нельзя брать кредиты (за исключением отдельных микрозаймов);

3 года ведется финансовый контроль;

повторное банкротство возможно только через 7 лет;

информация о банкротстве является публичной.

Эксперты советуют оценить альтернативы

Специалисты рекомендуют рассматривать банкротство как крайнюю меру. В ряде случаев должникам доступны альтернативы — реструктуризация, отсрочка платежей или индивидуальные договоренности с банками.