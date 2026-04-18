Пенсионеры в Казахстане массово объявляют себя банкротами

В Казахстане процедуру банкротства уже прошли около 1,2 тыс. пенсионеров. Всего воспользоваться механизмом списания долгов смогли десятки тысяч граждан, включая пожилых людей и людей с инвалидностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В Казахстане процедура банкротства не ограничивается только трудоспособными гражданами. Ею также могут воспользоваться пенсионеры и лица с инвалидностью при соблюдении установленных законом условий.
Как отмечают профильные источники, право на списание долгов предоставляется любому гражданину страны вне зависимости от возраста или социального статуса. Главное — соответствие критериям финансовой несостоятельности.
В стране действуют две основные формы банкротства: внесудебная и судебная.
Внесудебная процедура применяется, если:
Судебное банкротство назначается, если:
С момента запуска механизма в Казахстане подано более 378 тысяч заявлений на внесудебное банкротство. Однако около 73% заявителей получили отказ — чаще всего из-за наличия имущества, несоответствия требованиям по долгам или отсутствия длительной просрочки.
В итоге процедуру успешно прошли около 62,5 тысячи граждан. Среди них — порядка 1,2 тысячи пенсионеров.
Общая сумма списанных долгов составила 230,9 млрд тенге.
С марта 2026 года в законодательство внесены новые нормы:
По оценкам специалистов, под упрощенный порядок могут подпадать более 350 тысяч граждан.
Процедура банкротства не означает полное обнуление всех обязательств.
Могут быть списаны:
Не подлежат списанию:
Несмотря на возможность списания долгов, процедура имеет долгосрочные ограничения:
Специалисты рекомендуют рассматривать банкротство как крайнюю меру. В ряде случаев должникам доступны альтернативы — реструктуризация, отсрочка платежей или индивидуальные договоренности с банками.
