21.03.2026, 09:43

В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафов

Новости Казахстана

В Казахстане произошли изменения в системе оплаты административных штрафов. Министерство финансов республики утвердило новую форму квитанции, которая будет использоваться при взыскании штрафов в порядке сокращенного производства по делам об административных правонарушениях. Эти изменения вступают в силу с 27 марта 2026 года и направлены на упрощение процедуры оплаты и повышение прозрачности взаимодействия граждан с государственными органами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: kt.kz
Фото: kt.kz

Новая форма квитанции: что изменилось

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 марта 2026 года № 166 официально обновил форму квитанции для уплаты административных штрафов. Документ предназначен для случаев, когда административное дело рассматривается в ускоренном порядке.

Обновленная форма квитанции содержит все необходимые реквизиты для корректной оплаты, позволяя гражданам и организациям быстрее и удобнее вносить платежи. В новой версии упрощена структура документа, что снижает риск ошибок при заполнении и ускоряет процесс зачисления средств в бюджет.

Цель изменений

Главная задача обновленной квитанции — сделать процесс оплаты штрафов более прозрачным и доступным для всех категорий населения. Министерство финансов отмечает, что новая форма позволит избежать задержек при перечислении средств и обеспечит более точный учет платежей.

Вступление изменений в силу

Приказ № 166 официально вступает в действие с 27 марта 2026 года. С этого дня все административные штрафы, оформленные в порядке сокращенного производства, должны оплачиваться по новой форме квитанции. Это касается как физических, так и юридических лиц, участвующих в административных процессах.

Обновление квитанции — это часть более широкой программы совершенствования государственных услуг в Казахстане. Нововведения направлены на снижение бюрократических барьеров и создание более удобного и современного механизма взаимодействия граждан с государственными органами.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь