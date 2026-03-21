В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафов

В Казахстане произошли изменения в системе оплаты административных штрафов. Министерство финансов республики утвердило новую форму квитанции, которая будет использоваться при взыскании штрафов в порядке сокращенного производства по делам об административных правонарушениях. Эти изменения вступают в силу с 27 марта 2026 года и направлены на упрощение процедуры оплаты и повышение прозрачности взаимодействия граждан с государственными органами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Новая форма квитанции: что изменилось

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 марта 2026 года № 166 официально обновил форму квитанции для уплаты административных штрафов. Документ предназначен для случаев, когда административное дело рассматривается в ускоренном порядке.

Обновленная форма квитанции содержит все необходимые реквизиты для корректной оплаты, позволяя гражданам и организациям быстрее и удобнее вносить платежи. В новой версии упрощена структура документа, что снижает риск ошибок при заполнении и ускоряет процесс зачисления средств в бюджет.

Цель изменений

Главная задача обновленной квитанции — сделать процесс оплаты штрафов более прозрачным и доступным для всех категорий населения. Министерство финансов отмечает, что новая форма позволит избежать задержек при перечислении средств и обеспечит более точный учет платежей.

Вступление изменений в силу

Приказ № 166 официально вступает в действие с 27 марта 2026 года. С этого дня все административные штрафы, оформленные в порядке сокращенного производства, должны оплачиваться по новой форме квитанции. Это касается как физических, так и юридических лиц, участвующих в административных процессах.

Обновление квитанции — это часть более широкой программы совершенствования государственных услуг в Казахстане. Нововведения направлены на снижение бюрократических барьеров и создание более удобного и современного механизма взаимодействия граждан с государственными органами.