С 19 марта банки Казахстана вводят новые правила для вкладчиков

С 19 марта коммерческие банки Казахстана получили официальное право участвовать в системе жилищных строительных сбережений (ЖСС). Ранее в этом сегменте почти монопольно действовал «Отбасы банк», но теперь к рынку подключаются и другие финансовые институты, что может изменить структуру жилищного кредитования в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: shedevrum.ai

Новые возможности для банков

Поправки, вступающие в силу 19 марта, позволяют банкам второго уровня (БВУ) привлекать средства вкладчиков по модели ЖСС и одновременно предоставлять кредиты для покупки или строительства жилья. Главное изменение заключается в том, что для участия в системе банкам не требуется получать отдельную специальную лицензию, что упрощает процедуру выхода на этот рынок.

Кроме того, начисление ежегодной госпремии, предусмотренной государством, не распространяется на депозиты, открытые в коммерческих банках, что отличает их от привычных условий, действующих в «Отбасы банке».

Ставки и условия

Ставки вознаграждения по вкладу и по жилищному займу будут фиксироваться на момент заключения договора о ЖСС и оставаться неизменными в течение всего срока действия контракта. Такой подход обеспечивает вкладчикам и заемщикам прозрачность и стабильность финансовых условий.

Экспертное мнение: преимущества и вызовы

Главный аналитик АФК Рамазан Досов отметил, что коммерческие банки могут столкнуться с трудностями в конкуренции с «Отбасы банком». Причина — неравные экономические условия, при которых государственный банк имеет дополнительные преимущества.

В то же время эксперт подчеркнул, что для финансовых институтов участие в системе ЖСС открывает возможности для диверсификации источников фондирования, расширения продуктовой линейки и привлечения новых клиентов. Это делает сегмент потенциально интересным для банков, готовых работать в новых условиях.

Итоги

Таким образом, запуск доступа коммерческих банков к системе ЖСС создает новую динамику на рынке жилищного финансирования Казахстана. Ожидается, что конкуренция между банками повысит качество услуг для граждан, а также позволит расширить предложения по ипотеке и жилищным сбережениям.