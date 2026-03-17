17.03.2026, 14:56

С 19 марта банки Казахстана вводят новые правила для вкладчиков

Новости Казахстана

С 19 марта коммерческие банки Казахстана получили официальное право участвовать в системе жилищных строительных сбережений (ЖСС).  Ранее в этом сегменте почти монопольно действовал «Отбасы банк», но теперь к рынку подключаются и другие финансовые институты, что может изменить структуру жилищного кредитования в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: shedevrum.ai
Новые возможности для банков

Поправки, вступающие в силу 19 марта, позволяют банкам второго уровня (БВУ) привлекать средства вкладчиков по модели ЖСС и одновременно предоставлять кредиты для покупки или строительства жилья. Главное изменение заключается в том, что для участия в системе банкам не требуется получать отдельную специальную лицензию, что упрощает процедуру выхода на этот рынок.

Кроме того, начисление ежегодной госпремии, предусмотренной государством, не распространяется на депозиты, открытые в коммерческих банках, что отличает их от привычных условий, действующих в «Отбасы банке».

Ставки и условия

Ставки вознаграждения по вкладу и по жилищному займу будут фиксироваться на момент заключения договора о ЖСС и оставаться неизменными в течение всего срока действия контракта. Такой подход обеспечивает вкладчикам и заемщикам прозрачность и стабильность финансовых условий.

Экспертное мнение: преимущества и вызовы

Главный аналитик АФК Рамазан Досов отметил, что коммерческие банки могут столкнуться с трудностями в конкуренции с «Отбасы банком». Причина — неравные экономические условия, при которых государственный банк имеет дополнительные преимущества.

В то же время эксперт подчеркнул, что для финансовых институтов участие в системе ЖСС открывает возможности для диверсификации источников фондирования, расширения продуктовой линейки и привлечения новых клиентов. Это делает сегмент потенциально интересным для банков, готовых работать в новых условиях.

Итоги

Таким образом, запуск доступа коммерческих банков к системе ЖСС создает новую динамику на рынке жилищного финансирования Казахстана. Ожидается, что конкуренция между банками повысит качество услуг для граждан, а также позволит расширить предложения по ипотеке и жилищным сбережениям.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь