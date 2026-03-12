18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.68
568.23
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.03.2026, 13:51

Казахстанцы массово «обнуляют» свои пенсионные счета в ЕНПФ

Новости Казахстана 0 5 508

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на начало марта текущего года более 126 миллиардов тенге доверены частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Это рекордный показатель, демонстрирующий доверие населения к профессиональному управлению пенсионными активами, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© elements.envato.com
© elements.envato.com

Алматы держит лидерство в инвестиционных вложениях

Наибольшая часть средств – почти 74 миллиарда тенге – была направлена в Halyk Finance, что делает компанию безусловным лидером по привлечению пенсионных средств. Далее следуют Alatau City Invest с 20,9 млрд тенге, BCC Invest – 14,6 млрд, Halyk Global Markets – около 10 млрд и "Сентрас Секьюритиз" – 6,6 млрд тенге.

Стоит отметить, что в январе текущего года Halyk Global Markets объявил о выходе с рынка управления пенсионными активами, что может повлиять на динамику доверия вкладчиков и перераспределение средств в других управляющих компаниях.

Регионально лидером по передаче пенсионных накоплений в УИП остается Алматы – жители города доверили частным управляющим 30,3 млрд тенге. В пятерку крупнейших регионов также вошли Астана с 18,2 млрд тенге, Атырауская область – 15,6 млрд, Актюбинская – 12,2 млрд и Карагандинская область – 8,3 млрд тенге.

Пенсионные деньги уходят на жильё

Согласно статистике ЕНПФ, за все годы работы фонда казахстанцы сняли на улучшение жилищных условий 4,6 трлн тенге. Количество вкладчиков, обратившихся за выплатой, достигло почти 970 тысяч человек.

Наибольшие суммы зафиксированы в Алматы – 1,3 трлн тенге, что соответствует 194,9 тыс. вкладчиков, в Астане – 823,1 млрд тенге (139,8 тыс. человек), а в Мангистауской области – 640,5 млрд тенге (75,1 тыс. человек). Эти цифры демонстрируют, насколько значимой статьей расходов для казахстанцев остаются жильё и сопутствующие траты, финансируемые через пенсионные накопления.

Медицинские расходы: от стоматологии до пластики

Не меньшую активность вкладчики проявляют и при использовании пенсионных средств на медицинские нужды. На лечение за все годы было направлено 985,3 млрд тенге, при этом количество заявителей составило порядка 571,9 тыс. человек.

Основной объем расходов пришелся на стоматологические услуги – 932,1 млрд тенге. В то же время офтальмологические процедуры обошлись гражданам в 32,8 млрд тенге, а пластические операции – около 10 млрд. Такая статистика отражает не только необходимость медицинской поддержки, но и растущую популярность косметических и эстетических процедур среди казахстанцев.

Финансовая перспектива пенсионных накоплений

Общий тренд показывает, что казахстанцы все активнее используют возможности управления своими пенсионными средствами через частные компании и ЕНПФ. С одной стороны, это позволяет получать доход от инвестиций, с другой – открывает вопросы прозрачности и надежности управления фондами, особенно на фоне ухода отдельных компаний с рынка.

Для населения становится критически важным понимать, куда уходят их деньги, как формируются инвестиционные портфели и какие риски связаны с управлением накоплениями. На фоне роста инвестиций и изъятий на социальные и медицинские нужды наблюдается формирование нового финансового ландшафта пенсионных средств, где личный выбор и информированность вкладчика становятся ключевыми факторами.

1
13
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь