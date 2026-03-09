18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.03.2026, 08:05

В Казахстане сотни людей лишились своей зарплаты

Новости Казахстана 0 27 289

С начала 2026 года в Казахстане отмечается тревожная тенденция — сотни работников сталкиваются с задержками заработной платы, а нарушения трудовых прав продолжают фиксироваться на предприятиях по всей стране, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Данные официальной пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК показывают, что масштабы проблемы значительны и требуют строгого контроля.

Масштаб задолженности по заработной плате

По состоянию на 1 марта 2026 года государственные инспекторы труда провели проверки на 102 предприятиях страны. В ходе этих проверок было выявлено:

  • Задолженность по зарплате перед 408 работниками.

  • Общая сумма долга составила более 284 млн тенге.

  • Кроме задолженности, выявлено более 1000 нарушений трудовых прав на различных предприятиях.

Эти цифры демонстрируют, что проблема касается не единичных случаев, а носит системный характер.

Ответные меры и наказания для работодателей

Для предприятий, где были выявлены задолженности и нарушения, министерство предприняло строгие меры:

  • Выдано 707 предписаний, обязательных к исполнению.

  • Наложены штрафы на сумму более 89 млн тенге.

  • Введены жесткие графики и сроки погашения задолженности по зарплате.

Благодаря этим действиям права 354 работников были защищены, а им было выплачено 253 млн тенге, что составляет большую часть задолженности.

Контроль за соблюдением трудового законодательства

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает держать вопросы соблюдения трудовых прав на особом контроле.

  • С начала года госинспекторами проведено 1125 проверок.

  • Обнаружено 1228 нарушений, из которых:

    • В сфере труда — 1055.

    • По безопасности и охране труда — 161.

    • По вопросам занятости населения — 12.

В результате проведенных мер права 11 354 работников были защищены, что говорит о системной работе государственных органов в направлении обеспечения законности и защиты трудящихся.

Итог: борьба с долговыми предприятиями продолжается

Ситуация показывает, что проблема задержки зарплат в Казахстане остается острой, и без жесткого контроля со стороны государства работодатели могут продолжать нарушать права работников. МТСЗН РК подчеркивает необходимость соблюдения трудового законодательства и активного реагирования на выявленные нарушения.

70
24
15
