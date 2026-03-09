В Казахстане сотни людей лишились своей зарплаты

С начала 2026 года в Казахстане отмечается тревожная тенденция — сотни работников сталкиваются с задержками заработной платы, а нарушения трудовых прав продолжают фиксироваться на предприятиях по всей стране, сообщает Lada.kz.
Данные официальной пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК показывают, что масштабы проблемы значительны и требуют строгого контроля.
По состоянию на 1 марта 2026 года государственные инспекторы труда провели проверки на 102 предприятиях страны. В ходе этих проверок было выявлено:
Задолженность по зарплате перед 408 работниками.
Общая сумма долга составила более 284 млн тенге.
Кроме задолженности, выявлено более 1000 нарушений трудовых прав на различных предприятиях.
Эти цифры демонстрируют, что проблема касается не единичных случаев, а носит системный характер.
Для предприятий, где были выявлены задолженности и нарушения, министерство предприняло строгие меры:
Выдано 707 предписаний, обязательных к исполнению.
Наложены штрафы на сумму более 89 млн тенге.
Введены жесткие графики и сроки погашения задолженности по зарплате.
Благодаря этим действиям права 354 работников были защищены, а им было выплачено 253 млн тенге, что составляет большую часть задолженности.
Министерство труда и социальной защиты населения продолжает держать вопросы соблюдения трудовых прав на особом контроле.
С начала года госинспекторами проведено 1125 проверок.
Обнаружено 1228 нарушений, из которых:
В сфере труда — 1055.
По безопасности и охране труда — 161.
По вопросам занятости населения — 12.
В результате проведенных мер права 11 354 работников были защищены, что говорит о системной работе государственных органов в направлении обеспечения законности и защиты трудящихся.
Ситуация показывает, что проблема задержки зарплат в Казахстане остается острой, и без жесткого контроля со стороны государства работодатели могут продолжать нарушать права работников. МТСЗН РК подчеркивает необходимость соблюдения трудового законодательства и активного реагирования на выявленные нарушения.
