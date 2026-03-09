В Казахстане сотни людей лишились своей зарплаты

С начала 2026 года в Казахстане отмечается тревожная тенденция — сотни работников сталкиваются с задержками заработной платы, а нарушения трудовых прав продолжают фиксироваться на предприятиях по всей стране, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Данные официальной пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК показывают, что масштабы проблемы значительны и требуют строгого контроля.

Масштаб задолженности по заработной плате

По состоянию на 1 марта 2026 года государственные инспекторы труда провели проверки на 102 предприятиях страны. В ходе этих проверок было выявлено:

Задолженность по зарплате перед 408 работниками.

Общая сумма долга составила более 284 млн тенге .

Кроме задолженности, выявлено более 1000 нарушений трудовых прав на различных предприятиях.

Эти цифры демонстрируют, что проблема касается не единичных случаев, а носит системный характер.

Ответные меры и наказания для работодателей

Для предприятий, где были выявлены задолженности и нарушения, министерство предприняло строгие меры:

Выдано 707 предписаний , обязательных к исполнению.

Наложены штрафы на сумму более 89 млн тенге .

Введены жесткие графики и сроки погашения задолженности по зарплате.

Благодаря этим действиям права 354 работников были защищены, а им было выплачено 253 млн тенге, что составляет большую часть задолженности.

Контроль за соблюдением трудового законодательства

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает держать вопросы соблюдения трудовых прав на особом контроле.

С начала года госинспекторами проведено 1125 проверок .

Обнаружено 1228 нарушений , из которых: В сфере труда — 1055. По безопасности и охране труда — 161. По вопросам занятости населения — 12.



В результате проведенных мер права 11 354 работников были защищены, что говорит о системной работе государственных органов в направлении обеспечения законности и защиты трудящихся.

Итог: борьба с долговыми предприятиями продолжается

Ситуация показывает, что проблема задержки зарплат в Казахстане остается острой, и без жесткого контроля со стороны государства работодатели могут продолжать нарушать права работников. МТСЗН РК подчеркивает необходимость соблюдения трудового законодательства и активного реагирования на выявленные нарушения.