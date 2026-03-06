18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.03.2026, 12:50

В Казахстане с 1 апреля начнётся транспортная битва за платежи

Новости Казахстана

В этом году казахстанцам предстоит вновь заплатить налог на транспортные средства за 2025 год, и крайний срок для оплаты — 1 апреля 2026 года. Эксперты Tengri Auto отмечают, что своевременная уплата позволит избежать штрафов и дополнительных начислений, однако для многих автовладельцев остаются вопросы о расчёте суммы и нововведениях в законодательстве, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Как рассчитывается налог на транспорт

Размер транспортного налога определяется индивидуально для каждого автомобиля. Основным фактором является объём двигателя, который напрямую влияет на сумму обязательного платежа. Для расчёта используется месячный расчётный показатель (МРП), действовавший в отчётном году. Так, при оплате налога за 2025 год применялся показатель 3 692 тенге, тогда как текущий МРП составляет 4 325 тенге. Это означает, что владельцы автомобилей с крупным двигателем окажутся в зоне более высокой налоговой нагрузки.

Для удобства граждан Комитет государственных доходов Казахстана предоставляет онлайн-калькулятор. Он позволяет точно определить сумму налога, указав год, период владения автомобилем, его тип и объём двигателя. Этот инструмент существенно упрощает процесс расчёта и позволяет избежать ошибок.

Новые правила налогообложения с 2026 года

С начала 2026 года вступили в силу изменения Налогового кодекса, касающиеся транспортного налога. Так, для легковых автомобилей возрастом от 10 до 20 лет применяется понижающий коэффициент 0,7, а для машин старше 20 лет — 0,5. Поскольку налог уплачивается по итогам года, сумма с учётом этих коэффициентов будет известна в 2027 году.

Дополнительно, теперь исключены ставки для легковых автомобилей с объёмом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, если они произведены или собраны в Казахстане после 31 декабря 2013 года либо ввезены на территорию республики после этой даты.

Крестьянские и фермерские хозяйства также получили послабления: одно транспортное средство категории пикап на хозяйство освобождается от налога.

Ещё одним нововведением стало строгое определение категории транспортного средства по свидетельству о регистрации — категория права на управление (A, B, C или D) теперь играет ключевую роль в расчёте налога.

Упрощение налоговой отчётности

Для сокращения бюрократических процедур отменено обязательство предоставления расчёта текущих платежей по транспортному налогу. Это означает, что граждане освобождены от необходимости регулярно подавать промежуточные отчёты, что делает процесс уплаты более прозрачным и удобным.

