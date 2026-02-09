Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платить

С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила работы с Единой системой учета трудовых договоров (ЕСУТД). Нарушения при ведении системы теперь повлекут значительные штрафы , а ответственность распространяется на всех работодателей — от крупных компаний до небольших организаций и должностных лиц. За что конкретно будут штрафовать и на какие суммы стоит рассчитывать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: ortcom.kz

Новые правила и законодательная база

Изменения закреплены Законом от 9 января 2026 года № 257-VIII ЗРК, внесшим поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП).

Ключевой момент: закон вводит административную ответственность за нарушения при работе с ЕСУТД, включая несвоевременное внесение данных, внесение сведений не в полном объеме и предоставление некорректной или недостоверной информации.

За что именно будут штрафовать

Статья 98 КоАП пополнилась новым пунктом 1-1. Согласно ему, ответственность возникает за следующие действия:

Невнесение или несвоевременное внесение сведений в ЕСУТД;

Внесение неполных данных о трудовом договоре;

Предоставление неверной информации, включая ошибки в реквизитах.

Любое из этих нарушений автоматически подпадает под штрафные санкции.

Размеры штрафов: сколько придется платить

За первое нарушение с 12 марта 2026 года штраф для должностных лиц составит 30 МРП, что в денежном выражении составляет 129 750 тенге. Малый бизнес и некоммерческие организации будут платить 60 МРП, то есть 259 500 тенге. Для среднего бизнеса штраф составит 80 МРП или 346 000 тенге, а крупный бизнес рискует заплатить 150 МРП, что равняется 648 750 тенге.

Если нарушение повторяется в течение года, штрафы удваиваются: должностные лица будут платить 60 МРП (259 500 тенге), малый бизнес и НКО — 80 МРП (346 000 тенге), средний бизнес — 100 МРП (432 500 тенге), а крупный бизнес — уже 200 МРП (865 000 тенге).

Какие сведения обязательно вносятся в ЕСУТД

Согласно Приказу Министра труда и соцзащиты № 353 от 3 сентября 2020 года, в систему должны быть внесены: ИИН работника, ИИН или БИН работодателя, должность и трудовая функция сотрудника, место выполнения работы, срок трудового договора, дата начала работы, а также дата и номер трудового договора.

Пропуск хотя бы одного пункта считается неполным внесением данных, что автоматически делает работодателя нарушителем.

Сроки внесения данных

Для соблюдения закона необходимо учитывать следующие временные рамки: новый трудовой договор должен быть внесен не позднее 5 рабочих дней со дня подписания; изменения или дополнения к договору — не позднее 15 календарных дней; увольнение сотрудника — не позднее 3 рабочих дней. Нарушение этих сроков также влечет штрафы по статье 98 КоАП.

Что делать при ошибке

Если данные внесены неверно, закон предоставляет работодателю 30 рабочих дней на исправление ошибок. После этого срока наступает административная ответственность, независимо от причин ошибки.

Кто отвечает за ведение ЕСУТД

Обязанность вносить сведения возлагается на работодателя лично или на назначенного приказом ответственного сотрудника. Важно: отсутствие приказа не освобождает от штрафа. Даже если в компании нет назначенного лица, ответственность все равно лежит на работодателе.