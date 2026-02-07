Казахстанцев предупредили о главном документе при оформлении квартиры

Технический паспорт квартиры или дома — один из главных документов, который позволяет получить полное представление о недвижимости перед покупкой. Именно он содержит официальные технические сведения об объекте, его планировке и характеристиках. Без проверки этого документа сделка может обернуться серьезными юридическими и финансовыми рисками, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: storage.googleapis.com

Несмотря на то что с 1 июля 2023 года в Казахстане начали выдавать кадастровые паспорта, ранее оформленные техпаспорта сохраняют юридическую силу. Поэтому при покупке жилья на вторичном рынке покупатели чаще всего сталкиваются именно с этим документом. Он помогает убедиться, что объект соответствует заявленным параметрам и может быть свободно продан, оформлен в ипотеку и зарегистрирован в государственных базах.

Какие сведения о квартире можно узнать из техпаспорта

В техпаспорте содержится базовая информация о недвижимости, включая назначение объекта, адрес, регистрационный код и кадастровый номер. Эти данные позволяют однозначно идентифицировать квартиру в государственных реестрах. Регистрационный код адреса особенно важен, поскольку он остается неизменным даже при переименовании улиц или изменении нумерации домов.

Документ также содержит номер кадастрового дела — внутренний регистрационный идентификатор объекта недвижимости. Наличие всех этих сведений подтверждает, что жилье официально зарегистрировано.

Отдельный раздел техпаспорта посвящен плану квартиры. На нем отображаются размеры помещений, их расположение и конструктивные особенности. Указываются высота потолков, площадь каждой комнаты, длина стен, расположение вентиляционных шахт, оконных проемов и входов. План также показывает несущие стены и межкомнатные перегородки, что особенно важно при оценке возможных перепланировок.

Дополнительно в документе приводится таблица помещений, где перечислены комнаты квартиры с указанием их назначения и площади. Здесь же фиксируются общая, жилая и нежилая площади объекта.

В техпаспорте отражаются и характеристики дома: материал стен, год постройки здания, этаж расположения квартиры и общая этажность. Эти сведения помогают оценить состояние недвижимости и ее ликвидность.

Почему проверка техпаспорта обязательна перед сделкой

Перед покупкой квартиры специалисты рекомендуют внимательно сверять сведения в техпаспорте с другими документами, включая договор купли-продажи. Любые расхождения в адресе, кадастровом номере или характеристиках объекта могут стать причиной отказа в регистрации сделки в ЦОНе или у нотариуса.

Особое значение имеет целевое назначение недвижимости. В документе обязательно должно быть указано, что объект является квартирой. Если же помещение обозначено как нежилое, это может означать, что фактически продается цокольный этаж, мансарда или подвал, переоборудованные под жилье. Такие объекты нельзя оформить в ипотеку, а регистрация проживания в них невозможна. Иногда продавцы сознательно не акцентируют внимание на этом нюансе, предлагая недвижимость по цене ниже рыночной.

Повышенного внимания требуют квартиры на первых и последних этажах, поскольку именно там чаще всего встречаются помещения с нежилым статусом.

Перепланировка и реальные размеры жилья

Еще один важный момент — соответствие фактической планировки данным техпаспорта. Если в квартире были снесены стены, изменено расположение кухни или санузла, а изменения не узаконены, ответственность за оформление документов и возможные штрафы перейдут к новому владельцу.

Кроме того, квартиры с незаконной перепланировкой могут не приниматься банками в качестве залога, что усложняет оформление ипотеки и последующую продажу недвижимости.

Отдельное внимание стоит уделить площади квартиры. С 2007 года балконы и лоджии включаются в общую площадь жилья. В старых техпаспортах эти данные могут отсутствовать, что само по себе не препятствует сделке, однако при покупке в ипотеку банк может потребовать оформление нового кадастрового паспорта с актуальными параметрами.

Нужно ли обновлять техпаспорт перед продажей

Замена техпаспорта не является обязательной процедурой, если сведения в документе соответствуют реальному состоянию квартиры. Однако обновление потребуется в случае перепланировки, которая не была внесена в документы, а также при обнаружении ошибок или неточностей.

Стоимость оформления нового техпаспорта складывается из базовой услуги и обмера помещения. Базовая услуга составляет около 3800 тенге, а стоимость обмера — примерно 30 тенге за квадратный метр. Например, для квартиры площадью 40 квадратных метров оформление документа обойдется примерно в 5000 тенге.

Как получить новый техпаспорт

Оформить документ можно через ЦОН, подав заявление, удостоверение личности, правоустанавливающие документы на недвижимость и подтверждение оплаты услуги. Также доступна подача заявки онлайн через портал eGov.kz с использованием электронной цифровой подписи.

Срок изготовления техпаспорта для квартиры или комнаты в общежитии составляет около трех рабочих дней. Для индивидуального дома, гаража или дачи документ обычно готовится в течение пяти рабочих дней. После завершения процедуры его можно скачать в личном кабинете на портале электронного правительства.