Казахстанцы смогут оставлять себе все пенсионные накопления

С 1 января 2026 года выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) перестали облагаться индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в размере 10%. Нововведение распространяется на все виды пенсионных выплат, включая единовременные пособия на жильё и лечение. Исключение составляют только случаи, когда получатель не является резидентом Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Photo : ЕНПФ

Какие выплаты теперь не облагаются налогом

ЕНПФ предоставляет несколько видов выплат, и все они с начала года полностью освобождены от ИПН для граждан Казахстана:

Единовременные выплаты на жильё и лечение – теперь налог при их использовании платить не нужно;

Выплаты по возрасту (ежемесячная пенсия) – регулярные пенсионные начисления остаются «чистыми»;

Выплаты по наследству – наследники не будут терять 10% от суммы;

Выплаты при выезде на постоянное место жительства за границу – налог удерживается только у бывших граждан Казахстана;

Выплаты лицам с инвалидностью – все льготы остаются без изменений;

Выплаты на погребение – налог больше не удерживается.

Таким образом, освобождение от налога затрагивает все основные виды пенсионных выплат, позволяя казахстанцам использовать свои накопления полностью и без дополнительных расходов.

Кто всё ещё платит налог

Налоговые обязательства сохраняются только для:

Иностранцев , получающих выплаты из ЕНПФ;

Бывших граждан Казахстана, которые получают накопления при выезде на ПМЖ.

Фонд перечисляет средства иностранцам и бывшим казахстанцам только после того, как они перестают быть резидентами страны, поэтому ИПН для этих категорий остаётся обязательным.

Что это значит для единовременных пенсионных выплат

ЕПВ казахстанцы могут использовать на:

покупку или улучшение жилья;

оплату медицинских услуг и лечения.

Ранее при подаче заявки на ЕПВ гражданам предоставляли выбор: уплатить налог сразу или отложить до выхода на пенсию. Сейчас платить налог вообще не нужно.

Возврат налога и списание обязательств

Важно учитывать:

Если налог был уплачен при изъятии накоплений ранее, вернуть его невозможно;

Те, кто откладывал уплату ИПН до выхода на пенсию, автоматически освобождены от налоговых обязательств.

Это решение позволяет казахстанцам полностью распоряжаться своими пенсионными накоплениями и снижает финансовую нагрузку на будущих пенсионеров.