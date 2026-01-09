Казахстанцы смогут оставлять себе все пенсионные накопления

С 1 января 2026 года выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) перестали облагаться индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в размере 10%. Нововведение распространяется на все виды пенсионных выплат, включая единовременные пособия на жильё и лечение. Исключение составляют только случаи, когда получатель не является резидентом Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
ЕНПФ предоставляет несколько видов выплат, и все они с начала года полностью освобождены от ИПН для граждан Казахстана:
Единовременные выплаты на жильё и лечение – теперь налог при их использовании платить не нужно;
Выплаты по возрасту (ежемесячная пенсия) – регулярные пенсионные начисления остаются «чистыми»;
Выплаты по наследству – наследники не будут терять 10% от суммы;
Выплаты при выезде на постоянное место жительства за границу – налог удерживается только у бывших граждан Казахстана;
Выплаты лицам с инвалидностью – все льготы остаются без изменений;
Выплаты на погребение – налог больше не удерживается.
Таким образом, освобождение от налога затрагивает все основные виды пенсионных выплат, позволяя казахстанцам использовать свои накопления полностью и без дополнительных расходов.
Налоговые обязательства сохраняются только для:
Иностранцев, получающих выплаты из ЕНПФ;
Бывших граждан Казахстана, которые получают накопления при выезде на ПМЖ.
Фонд перечисляет средства иностранцам и бывшим казахстанцам только после того, как они перестают быть резидентами страны, поэтому ИПН для этих категорий остаётся обязательным.
ЕПВ казахстанцы могут использовать на:
покупку или улучшение жилья;
оплату медицинских услуг и лечения.
Ранее при подаче заявки на ЕПВ гражданам предоставляли выбор: уплатить налог сразу или отложить до выхода на пенсию. Сейчас платить налог вообще не нужно.
Важно учитывать:
Если налог был уплачен при изъятии накоплений ранее, вернуть его невозможно;
Те, кто откладывал уплату ИПН до выхода на пенсию, автоматически освобождены от налоговых обязательств.
Это решение позволяет казахстанцам полностью распоряжаться своими пенсионными накоплениями и снижает финансовую нагрузку на будущих пенсионеров.
