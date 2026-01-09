18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.01.2026, 12:43

Казахстанцы смогут оставлять себе все пенсионные накопления

Новости Казахстана 0 4 169

С 1 января 2026 года выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) перестали облагаться индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в размере 10%. Нововведение распространяется на все виды пенсионных выплат, включая единовременные пособия на жильё и лечение. Исключение составляют только случаи, когда получатель не является резидентом Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Photo : ЕНПФ
© Photo : ЕНПФ

Какие выплаты теперь не облагаются налогом

ЕНПФ предоставляет несколько видов выплат, и все они с начала года полностью освобождены от ИПН для граждан Казахстана:

  • Единовременные выплаты на жильё и лечение – теперь налог при их использовании платить не нужно;

  • Выплаты по возрасту (ежемесячная пенсия) – регулярные пенсионные начисления остаются «чистыми»;

  • Выплаты по наследству – наследники не будут терять 10% от суммы;

  • Выплаты при выезде на постоянное место жительства за границу – налог удерживается только у бывших граждан Казахстана;

  • Выплаты лицам с инвалидностью – все льготы остаются без изменений;

  • Выплаты на погребение – налог больше не удерживается.

Таким образом, освобождение от налога затрагивает все основные виды пенсионных выплат, позволяя казахстанцам использовать свои накопления полностью и без дополнительных расходов.

Кто всё ещё платит налог

Налоговые обязательства сохраняются только для:

  • Иностранцев, получающих выплаты из ЕНПФ;

  • Бывших граждан Казахстана, которые получают накопления при выезде на ПМЖ.

Фонд перечисляет средства иностранцам и бывшим казахстанцам только после того, как они перестают быть резидентами страны, поэтому ИПН для этих категорий остаётся обязательным.

Что это значит для единовременных пенсионных выплат

ЕПВ казахстанцы могут использовать на:

  • покупку или улучшение жилья;

  • оплату медицинских услуг и лечения.

Ранее при подаче заявки на ЕПВ гражданам предоставляли выбор: уплатить налог сразу или отложить до выхода на пенсию. Сейчас платить налог вообще не нужно.

Возврат налога и списание обязательств

Важно учитывать:

  • Если налог был уплачен при изъятии накоплений ранее, вернуть его невозможно;

  • Те, кто откладывал уплату ИПН до выхода на пенсию, автоматически освобождены от налоговых обязательств.

Это решение позволяет казахстанцам полностью распоряжаться своими пенсионными накоплениями и снижает финансовую нагрузку на будущих пенсионеров.

26
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь