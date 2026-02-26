Казахстанским автомобилистам готовят новые правила оплаты штрафов

В Казахстане вновь заговорили о возможной отмене 50%-ной скидки на оплату административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Поводом стали предложения депутатов, которые настаивали на ужесточении подхода к систематическим нарушителям. В Министерстве внутренних дел разъяснили позицию правительства и сообщили, какие изменения действительно обсуждались и к каким выводам пришли в итоге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Инициатива депутатов: лишать скидки злостных нарушителей

Как сообщили в МВД в ответ на запрос, в рамках подготовки заключения правительства к проекту законодательных поправок рассматривалось предложение ограничить право на льготную оплату штрафа для определенной категории водителей. Речь шла о тех, кто в течение года совершает 10 и более нарушений правил дорожного движения.

Суть инициативы заключалась в том, чтобы лишить таких автомобилистов возможности оплачивать штраф с 50%-ной скидкой в течение первой недели после его вынесения. Авторы идеи исходили из того, что действующий механизм льготной оплаты должен стимулировать дисциплину, а не становиться удобным инструментом для тех, кто регулярно игнорирует требования ПДД.

По мнению сторонников инициативы, систематические нарушения указывают на устойчивое пренебрежение правилами и создают повышенные риски для других участников дорожного движения. В этой связи они предлагали пересмотреть подход к предоставлению финансовых послаблений.

Позиция правительства: предложение пока не поддержано

Несмотря на обсуждение, правительство в итоге не поддержало инициативу в ее текущем виде. В МВД пояснили, что отказ связан прежде всего с отсутствием четкой законодательной регламентации механизма лишения скидки.

Речь идет о необходимости детально прописать процедуру: каким образом будет фиксироваться кратность нарушений, какие именно правонарушения будут учитываться, в каком порядке водитель будет уведомляться о потере права на льготу и какие органы будут принимать окончательное решение.

Кроме того, подчеркивается, что требуется провести комплексный анализ нарушений ПДД с их градацией по степени общественной опасности. Иными словами, необходимо определить, равнозначны ли между собой все правонарушения или же к вопросу стоит подходить дифференцированно — с учетом тяжести проступка, его последствий и потенциальной угрозы для безопасности.

Таким образом, вопрос не закрыт окончательно, но на данном этапе 50%-ная скидка на оплату штрафов продолжает действовать в прежнем формате.

Курс на ужесточение: ответственность за систематические нарушения будет расти

Вместе с тем в МВД подчеркнули, что сама идея усиления ответственности за систематические нарушения поддерживается на концептуальном уровне. В ведомстве отмечают, что рост числа повторных правонарушений негативно отражается на дорожной обстановке и напрямую влияет на статистику дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому государственные органы рассматривают различные меры, направленные на дисциплинирование водителей. Главной целью таких шагов называется стабилизация ситуации на дорогах, снижение уровня аварийности и предотвращение тяжких последствий ДТП.

Повышение безопасности дорожного движения обозначено как один из приоритетов работы ведомства. В МВД подчеркивают, что профилактика нарушений и формирование ответственного поведения водителей остаются ключевыми задачами.

Что это означает для автомобилистов

На данный момент система льготной оплаты штрафов продолжает действовать: при погашении административного взыскания в течение семи дней с момента вынесения постановления водитель может оплатить только половину суммы.

Однако сам факт обсуждения возможных изменений сигнализирует о намерении властей пересматривать подходы к ответственности за частые и повторные нарушения. Если в будущем будет разработан четкий и юридически выверенный механизм, исключающий правовые коллизии, вопрос об ограничении скидок для злостных нарушителей может вернуться в повестку.

Пока же казахстанские автомобилисты сохраняют право на 50%-ную скидку, но дискуссия о ее судьбе демонстрирует: государство ищет баланс между стимулирующими мерами и необходимостью ужесточения ответственности на дорогах.