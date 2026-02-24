18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.02.2026, 10:55

Байконур больше не только для России: Казахстан запускает собственный космический рывок

Новости Казахстана 0 6 559

Казахстан делает уверенные шаги к тому, чтобы стать полноценной космической державой. Об этом заявил космонавт и председатель правления АО «СП «Байтерек»» Айдын Аимбетов в эксклюзивном интервью для Sputnik Казахстан, комментируя перспективы национальной космической программы и совместного казахстанско-российского предприятия, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба корпорации "Роскосмос"
© Photo : Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

«Байтерек» на финишной прямой

По словам Аимбетова, проект совместного предприятия «Байтерек» находится на завершающей стадии. На космодроме «Байконур» уже размещен ракетоноситель «Спутник 5», который в настоящее время проходит автономные испытания. Изначально запуск планировался на конец 2025 года, однако было принято решение провести дополнительные тесты и измерения, чтобы обеспечить максимальную безопасность и точность миссии.

«Для нас главное — произвести успешный запуск, и я уверен, что к концу третьего квартала состоится запуск нашего аппарата «Сункара», — подчеркнул космонавт.

Казахстан входит в полный космический цикл

Аимбетов отметил, что благодаря проекту Казахстан получает возможность участвовать во всех стадиях освоения космоса: от разработки космических аппаратов до оказания пусковых услуг.

«На космодроме «Байконур» «Байтерек» будет предоставлять пусковые услуги, и Казахстан войдет в число стран, способных самостоятельно запускать аппараты в космос», — заявил он.

Космонавт подчеркнул, что участие в космической деятельности — это не только стратегический шаг во внешней политике, но и мощный толчок для привлечения передовых технологий и инвестиций. «Казахстан получит свободный выход в космос», — отметил Аимбетов, добавив, что это создаст новые возможности для научных исследований и коммерческих проектов.

Мечты о Луне и Марсе

В разговоре о перспективах участия Казахстана в межпланетных миссиях, подобных проектам Илона Маска, Аимбетов проявил осторожный оптимизм.

«Идеи Маска своевременны и вдохновляющи. Как сказал один великий ученый, Земля — это колыбель человечества, и рано или поздно человечество должно выйти за её пределы. До Марса, конечно, далеко, но сначала — Луна», — заявил он.

Космонавт напомнил, что НАСА планирует новый полет к Луне уже с 6 марта, а последующие миссии приблизят человечество к Марсу. Однако он отметил, что такие проекты требуют участия множества стран и больших ресурсов, поэтому на данном этапе Казахстан сосредоточен на участии в международных совместных программах.

Международное сотрудничество и будущее Казахстана в космосе

Одним из примеров международного сотрудничества, в котором участвует Казахстан, является проект Международной космической станции, объединяющий усилия 17 стран. Аимбетов уверен, что страна займет достойное место в глобальном изучении космоса и продолжит развивать собственные технологии для будущих миссий.

«Казахстан постепенно осваивает полный цикл космических технологий и готов к новым, более масштабным вызовам», — подчеркнул космонавт, добавив, что национальная космическая программа станет ключевым фактором научного и технологического прогресса страны.

5
17
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь