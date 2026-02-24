Байконур больше не только для России: Казахстан запускает собственный космический рывок

Казахстан делает уверенные шаги к тому, чтобы стать полноценной космической державой. Об этом заявил космонавт и председатель правления АО «СП «Байтерек»» Айдын Аимбетов в эксклюзивном интервью для Sputnik Казахстан , комментируя перспективы национальной космической программы и совместного казахстанско-российского предприятия, сообщает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

«Байтерек» на финишной прямой

По словам Аимбетова, проект совместного предприятия «Байтерек» находится на завершающей стадии. На космодроме «Байконур» уже размещен ракетоноситель «Спутник 5», который в настоящее время проходит автономные испытания. Изначально запуск планировался на конец 2025 года, однако было принято решение провести дополнительные тесты и измерения, чтобы обеспечить максимальную безопасность и точность миссии.

«Для нас главное — произвести успешный запуск, и я уверен, что к концу третьего квартала состоится запуск нашего аппарата «Сункара», — подчеркнул космонавт.

Казахстан входит в полный космический цикл

Аимбетов отметил, что благодаря проекту Казахстан получает возможность участвовать во всех стадиях освоения космоса: от разработки космических аппаратов до оказания пусковых услуг.

«На космодроме «Байконур» «Байтерек» будет предоставлять пусковые услуги, и Казахстан войдет в число стран, способных самостоятельно запускать аппараты в космос», — заявил он.

Космонавт подчеркнул, что участие в космической деятельности — это не только стратегический шаг во внешней политике, но и мощный толчок для привлечения передовых технологий и инвестиций. «Казахстан получит свободный выход в космос», — отметил Аимбетов, добавив, что это создаст новые возможности для научных исследований и коммерческих проектов.

Мечты о Луне и Марсе

В разговоре о перспективах участия Казахстана в межпланетных миссиях, подобных проектам Илона Маска, Аимбетов проявил осторожный оптимизм.

«Идеи Маска своевременны и вдохновляющи. Как сказал один великий ученый, Земля — это колыбель человечества, и рано или поздно человечество должно выйти за её пределы. До Марса, конечно, далеко, но сначала — Луна», — заявил он.

Космонавт напомнил, что НАСА планирует новый полет к Луне уже с 6 марта, а последующие миссии приблизят человечество к Марсу. Однако он отметил, что такие проекты требуют участия множества стран и больших ресурсов, поэтому на данном этапе Казахстан сосредоточен на участии в международных совместных программах.

Международное сотрудничество и будущее Казахстана в космосе

Одним из примеров международного сотрудничества, в котором участвует Казахстан, является проект Международной космической станции, объединяющий усилия 17 стран. Аимбетов уверен, что страна займет достойное место в глобальном изучении космоса и продолжит развивать собственные технологии для будущих миссий.