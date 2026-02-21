18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
21.02.2026, 14:14

Казахстанцы рискуют остаться без «подушки» на старость: Нацбанк ужесточает правила ЕНПФ

Новости Казахстана 0 3 760

Система досрочного использования пенсионных накоплений в Казахстане стоит на пороге серьезных перемен. Нацбанк совместно с правительством и профильными ведомствами инициировал пересмотр методики расчета порогов минимальной достаточности (ПМД). Главная цель — предотвратить риск бедности будущих пенсионеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему текущая система признана неэффективной?

Как пояснили в Национальном банке в ответ на запрос LS, действующие на данный момент механизмы определения ПМД перестали отвечать долгосрочным вызовам. Специалисты подчеркивают, что массовое изъятие средств на покупку жилья или лечение ставит под удар финансовую устойчивость всей пенсионной системы.

Ключевые риски избыточных изъятий:

  • Снижение качества жизни: Накопленных средств может не хватить на покрытие базовых нужд — от покупки медикаментов до оплаты коммунальных услуг.

  • Инфляционное давление: Огромные суммы, влитые в рынок недвижимости (около 5,7 трлн тенге с 2021 года), провоцируют рост цен.

  • Недостаточность выплат: В долгосрочной перспективе пенсионные выплаты рискуют обесцениться, если тело накоплений будет систематически уменьшаться.

«В текущих реалиях возникает острая необходимость пересмотреть подходы к ПМД, чтобы гарантировать гражданам достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности», — отмечают в главном банке страны.

Кто участвует в разработке новых правил?

Над новыми параметрами «пенсионного минимума» сейчас работает расширенная группа экспертов. В обсуждении задействованы:

  1. Национальный банк РК (оценка макроэкономических рисков);

  2. Министерство труда и социальной защиты населения (социальные гарантии);

  3. ЕНПФ (актуарные расчеты и статистика);

  4. Правительство РК (законодательные инициативы).

Решение будет приниматься на основе сложных актуарных расчетов, которые учитывают прогнозируемую индолжительность жизни, уровень инфляции и доходность пенсионных активов.

Статистика вопроса

Масштабы использования «пенсионки» в Казахстане впечатляют. С момента запуска программы в феврале 2021 года казахстанцы вывели из системы порядка 5,7 триллиона тенге. Столь колоссальный отток средств вынуждает регулятора «закручивать гайки», чтобы сохранить баланс между текущими потребностями граждан и их будущей безопасностью.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Не нужно было деньги растаскивать по карманам тогда и врать бы не пришлось и пенсионеры жили бы лучше
21.02.2026, 12:25
