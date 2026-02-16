Мировой масштаб: гора Бокты в Мангистау стала звездой иностранного журнала

Фотография горы Бокты, расположенной в Каракиянском районе и отличающейся необычным рельефом, была опубликована в зарубежном журнале The Trillionaire Life , насчитывающем более 12 миллионов читателей в Instagram, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: instagram.com/g_cooper/

На странице журнала в Instagram отмечается, что уникальность Бокты связана с её глубокой геологической историей. Миллионы лет назад территория современного Мангистау была дном древнего океана. После отступления воды осадочные слои затвердели и под воздействием эрозии приобрели необычную форму, напоминающую одиноко стоящую скульптуру посреди пустыни.

В публикации подчёркивается, что вокруг горы отсутствует растительность – бескрайняя степь сливается с горизонтом и небом, а сама Бокты, устремлённая ввысь, выделяется на этом фоне своим особым рельефом и выразительным силуэтом.

По данным издания, для иностранных путешественников гора Бокты стала одним из природных чудес Казахстана и ключевых точек интереса при посещении страны. Первозданный ландшафт, величественный вид и ощущение нахождения в ином пространстве производят на гостей региона неизгладимое впечатление.

Напомним, ранее в американской газете Washington Post вышла обширная статья о достопримечательностях Мангистауской области. Подробнее по ссылке.