Более 300 тысяч тенге за восемь банок пива заплатила предпринимательница из Бейнеу

Восемь банок пива обернулись штрафом в сотни тысяч тенге и лишением лицензии для бейнеуской предпринимательницы, передаёт Lada.kz .

Владельца продуктового магазина в селе Бейнеу в 01:18 продала восемь банок пива марки «HOLSTEN Premium» крепостью 4,5 %. Факт зафиксировали сотрудники полиции, составив административный протокол и направив его в суд.

Административное дело по факту нарушения требований законодательства о реализации алкогольной продукции рассмотрели в Бейнеуском районном суде. Суд квалифицировал действия индивидуального предпринимателя по части 4 статьи 200 КоАП РК, то есть как действие, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Предпринимательница полностью признала вину.

Суд признал её виновной и оштрафовал на 314 560 тенге, а также лишил лицензии на реализацию алкогольной продукции.