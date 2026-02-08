18+
08.02.2026, 09:52

Палуан «Кара бура» из Мангистау получил путёвку на Азиатские игры

Спорт 0 3 729 Лиана Рязанцева

Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области, известный как «Кара бура», на чемпионате Казахстана по борьбе «Кураш» завоевал золотую медаль и путёвку на Азиатские игры, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Бейнеуского районного акимата.

 

Фото из архива
Фото из архива

Чемпионат Казахстана по борьбе «Кураш» среди мужчин и женщин завершился 7 февраля в Таразе. В турнире приняли участие сильнейшие борцы со всей страны, кроме того, победители чемпионата получили право представлять Казахстан на Азиатских играх в Японии.

На соревнованиях наш земляк по прозвищу «Кара бура» Нурдаулет Жарылгапов выступал в весовой категории +120 килограммов.

Благодаря высокому мастерству и стойкому характеру он доказал своё превосходство и занял первое место. В результате Нурдаулет Жарылгапов получил путёвку на предстоящие Азиатские игры и возможность достойно защищать честь страны на международной арене. Этот успех нашего земляка – плод упорного труда, постоянных тренировок и искренней любви к спорту. Его победа станет примером для молодых спортсменов и даст новый импульс развитию спорта в регионе. От всего сердца поздравляем Нурдаулета Жарылгапова с этой значимой победой! Желаем ему достойно представлять страну на предстоящих Азиатских играх, покорять новые вершины и стать чемпионом Азии, - прокомментировали победу в акимате.

Напомним, в прошлом году Нурдаулету Жарылгапову вручили автомобиль за победу в республиканском турнире. В 2024 году спортсмен стал лучшим на Всемирных играх кочевников.

Для справки

Летние Азиатские игры 2026 года (XX Азиада) пройдут в Японии с 19 сентября по 4 октября 2026 года. 

