В Мангистау найдены медные и серебряные монеты времен Византии

Археолог Андрей Астафьев сообщил на своей странице в Instagram о том, что при исследовании городища Каракабак, расположенного в Мангистауской области, были найдены медные и серебряные монеты времен Византии, передает Lada.kz .

Фото: @aspabota / Instagram

Фото находки в виде древних медных и серебряных монет Андрей Астафьев опубликовал на своей странице в Instagram 4 февраля.

Археолог рассказал, что монеты были найдены при исследовании городища Каракабак в Мангистауской области.

Найдены медные и серебряные монеты, свидетельствующие о торговых связях этого торгово-транспортного узла с Парфией, Хорезмом, Маргианой, Бухарским Согдом, Тохаристаном, Китаем и Византией, - написал археолог.

Исследователь отметил, что монета, обнаруженная на торговой площади у горы Шеркала, указывает на возможное время начала торговой активности полиса Аспабота.

Одна из древних монет Мангистау, свидетельствующая о вероятном времени начала торговой активности полиса Аспабота. Серебряная драхма парфянского царя Орода II (57 – 38 гг. до н.э.) из династии Аршакидов. Место чеканки Траксиана – одна из восточноиранских областей, упоминаемая в истории Парфии, - написал археолог.

Однако монеты оказались не единственной находкой. Были также обнаружены кувшины, которые помогают лучше понять повседневную жизнь и культурные особенности древнего населения.

В IV веке гончары Аспаботы/Каракабака освоили технолигию изготовления глиняной посуды по северо-кавказским образцам, но декорируя ее своим неповторимым орнаментом. Именно этот декор и является уникальной визитной карточкой Мангистау. Одной из распространенных форм были кувшиновидные сосуды с высокими носиками, которые могут быть сопоставлены по своим функциям с кумганами средневековья и современности, - отметил эксперт.

