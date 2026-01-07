Казахстанская валюта «развелась» с рублем

Прошедший 2025 год стал для национальной валюты Казахстана переломным. Итоги двенадцати месяцев показали: привычная логика, при которой тенге двигался вслед за российским рублем, фактически перестала работать. Финансовый рынок страны перешел к новой модели курсообразования, где ключевую роль играют глобальные факторы и внутренние потоки ликвидности, а не динамика валюты основного торгового партнера по ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Год структурных перемен

Несмотря на высокую волатильность в течение года, тенге завершил 2025-й с заметным укреплением. Если в начале января курс составлял 525,1 тенге за доллар США, то к концу декабря он снизился до 502,6.

Однако гораздо важнее сам факт итогового укрепления — за этим стоит изменение фундаментальных механизмов, определяющих движение курса. Тенге перестал быть «отражением» внешних валютных шоков соседних стран и начал формироваться по более сложной, многофакторной модели.

Разрыв старой связи: рубль больше не ориентир

Главным итогом года эксперты называют практически полную утрату корреляции между тенге и российским рублем. Экономист Руслан Султанов отмечает, что прежней синхронной привязки в паре RUB/KZT больше не существует.

По итогам статистического анализа 2025 года:

Связь курса тенге к доллару США с динамикой USD/RUB составила около 10,1% , что классифицируется как слабая отрицательная корреляция.

Зависимость от глобального долларового индекса (DXY) оказалась значительно выше — около 42,1%, что говорит об умеренной корреляции.

Иными словами, тенге стал гораздо чувствительнее реагировать на мировые процессы, чем на события в российской экономике.

По словам Султанова, это естественно для небольшой открытой экономики: в периоды глобальной неопределенности растет спрос на доллар как защитный актив, ужесточаются условия финансирования, и давление на валюты развивающихся стран усиливается.

Летний стресс-тест: дефицит ликвидности и интервенции

Самым напряженным этапом года стали летние месяцы. В июле курс доллара доходил до 550 тенге, что стало следствием временного дефицита ликвидности на валютном рынке.

Ключевыми факторами стали:

дисбаланс между спросом и предложением валюты;

спекулятивное давление;

низкая глубина рынка в условиях сезонного снижения активности.

Национальному банку Казахстана пришлось прибегнуть к прямым валютным интервенциям. При этом фундаментальная ситуация оставалась благоприятной: цены на нефть стабильно превышали 70 долларов за баррель, а на мировом рынке наблюдалось ослабление доллара США.

Вмешательство регулятора позволило снизить нервозность участников рынка и сгладить асимметрию, возникшую на фоне «тонкой» ликвидности.

Осенний перелом: кто развернул рынок

Осенью ситуация изменилась кардинально. В октябре объемы торгов долларом США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) достигли максимальных значений за год. Именно в этот период курс тенге кратковременно ослаб до 549,2 за доллар.

Однако уже с конца октября тренд развернулся. На рынок вышли крупные продавцы валюты, и тенге начал устойчиво укрепляться.

По оценке аналитиков, ключевую роль сыграл квазигосударственный сектор. В условиях ограниченной глубины валютного рынка операции крупных участников способны быстро изменить баланс спроса и предложения даже при нейтральном внешнем фоне.

Этот фактор позволил тенге не только отойти от экстремальных значений, но и завершить год в зоне устойчивого укрепления.

Тенге по новым правилам: не один фактор, а целая система

Подводя итоги года, Руслан Султанов отмечает: в 2025 году тенге жил уже по правилам глобального рынка и внутренних потоков ликвидности.

На его траекторию одновременно влияли:

глобальная динамика доллара США;

сезонные платежи и бюджетные циклы;

реальный баланс спроса и предложения на внутреннем рынке;

действия крупных институциональных игроков.

В результате тенге перестал быть «заложником» одного-двух факторов и превратился в валюту со сложной, многокомпонентной логикой движения.

Санкционный фактор: почему рубль — особый случай

Ранее заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова подчеркивала, что валютные рынки Казахстана и России функционируют в принципиально разных условиях.

Российский рубль, по ее словам, находится под воздействием специфических санкционных факторов, которые искажают его фундаментальную стоимость. В этих условиях его резкие колебания не могут служить ориентиром для тенге и не должны автоматически отражаться на курсе KZT/USD.

Таким образом, финансовое «декупирование» валют двух стран стало не только фактом рынка, но и официальной позицией регулятора.

Экономика все еще связана: рублевая зона никуда не делась

При этом в реальном секторе экономики Казахстан по-прежнему остается глубоко интегрированным в рублевую зону. Отраслевой обзор Нацбанка за 2025 год показывает значительную долю использования российского рубля во взаимных расчетах:

обрабатывающая промышленность — 55,4% предприятий;

строительство — 40,5%;

сельское хозяйство — 37,3%;

торговля — около 45% компаний отметили негативное влияние колебаний курса рубля.

Это означает, что хотя валютные рынки разошлись, экономическая взаимосвязь по-прежнему остается высокой.

Итог года: сложная валюта вместо простой зависимости

Главный вывод 2025 года заключается в том, что тенге окончательно перестал быть производной от одной валюты или одного внешнего фактора. Его курс теперь формируется под воздействием сразу нескольких уровней:

глобальных финансовых трендов;

внутренней ликвидности;

сезонных и бюджетных циклов;

поведения крупных игроков.

Тенге вступил в новую фазу — более сложную, менее предсказуемую, но и более самостоятельную. И именно эта независимость стала главным результатом валютного года.