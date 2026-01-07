18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.01.2026, 18:31

Казахстанская валюта «развелась» с рублем

Новости Казахстана 0 139 003

Прошедший 2025 год стал для национальной валюты Казахстана переломным. Итоги двенадцати месяцев показали: привычная логика, при которой тенге двигался вслед за российским рублем, фактически перестала работать. Финансовый рынок страны перешел к новой модели курсообразования, где ключевую роль играют глобальные факторы и внутренние потоки ликвидности, а не динамика валюты основного торгового партнера по ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Год структурных перемен

Несмотря на высокую волатильность в течение года, тенге завершил 2025-й с заметным укреплением. Если в начале января курс составлял 525,1 тенге за доллар США, то к концу декабря он снизился до 502,6.

Однако гораздо важнее сам факт итогового укрепления — за этим стоит изменение фундаментальных механизмов, определяющих движение курса. Тенге перестал быть «отражением» внешних валютных шоков соседних стран и начал формироваться по более сложной, многофакторной модели.

Разрыв старой связи: рубль больше не ориентир

Главным итогом года эксперты называют практически полную утрату корреляции между тенге и российским рублем. Экономист Руслан Султанов отмечает, что прежней синхронной привязки в паре RUB/KZT больше не существует.

По итогам статистического анализа 2025 года:

  • Связь курса тенге к доллару США с динамикой USD/RUB составила около 10,1%, что классифицируется как слабая отрицательная корреляция.

  • Зависимость от глобального долларового индекса (DXY) оказалась значительно выше — около 42,1%, что говорит об умеренной корреляции.

Иными словами, тенге стал гораздо чувствительнее реагировать на мировые процессы, чем на события в российской экономике.

По словам Султанова, это естественно для небольшой открытой экономики: в периоды глобальной неопределенности растет спрос на доллар как защитный актив, ужесточаются условия финансирования, и давление на валюты развивающихся стран усиливается.

Летний стресс-тест: дефицит ликвидности и интервенции

Самым напряженным этапом года стали летние месяцы. В июле курс доллара доходил до 550 тенге, что стало следствием временного дефицита ликвидности на валютном рынке.

Ключевыми факторами стали:

  • дисбаланс между спросом и предложением валюты;

  • спекулятивное давление;

  • низкая глубина рынка в условиях сезонного снижения активности.

Национальному банку Казахстана пришлось прибегнуть к прямым валютным интервенциям. При этом фундаментальная ситуация оставалась благоприятной: цены на нефть стабильно превышали 70 долларов за баррель, а на мировом рынке наблюдалось ослабление доллара США.

Вмешательство регулятора позволило снизить нервозность участников рынка и сгладить асимметрию, возникшую на фоне «тонкой» ликвидности.

Осенний перелом: кто развернул рынок

Осенью ситуация изменилась кардинально. В октябре объемы торгов долларом США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) достигли максимальных значений за год. Именно в этот период курс тенге кратковременно ослаб до 549,2 за доллар.

Однако уже с конца октября тренд развернулся. На рынок вышли крупные продавцы валюты, и тенге начал устойчиво укрепляться.

По оценке аналитиков, ключевую роль сыграл квазигосударственный сектор. В условиях ограниченной глубины валютного рынка операции крупных участников способны быстро изменить баланс спроса и предложения даже при нейтральном внешнем фоне.

Этот фактор позволил тенге не только отойти от экстремальных значений, но и завершить год в зоне устойчивого укрепления.

Тенге по новым правилам: не один фактор, а целая система

Подводя итоги года, Руслан Султанов отмечает: в 2025 году тенге жил уже по правилам глобального рынка и внутренних потоков ликвидности.

На его траекторию одновременно влияли:

  • глобальная динамика доллара США;

  • сезонные платежи и бюджетные циклы;

  • реальный баланс спроса и предложения на внутреннем рынке;

  • действия крупных институциональных игроков.

В результате тенге перестал быть «заложником» одного-двух факторов и превратился в валюту со сложной, многокомпонентной логикой движения.

Санкционный фактор: почему рубль — особый случай

Ранее заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова подчеркивала, что валютные рынки Казахстана и России функционируют в принципиально разных условиях.

Российский рубль, по ее словам, находится под воздействием специфических санкционных факторов, которые искажают его фундаментальную стоимость. В этих условиях его резкие колебания не могут служить ориентиром для тенге и не должны автоматически отражаться на курсе KZT/USD.

Таким образом, финансовое «декупирование» валют двух стран стало не только фактом рынка, но и официальной позицией регулятора.

Экономика все еще связана: рублевая зона никуда не делась

При этом в реальном секторе экономики Казахстан по-прежнему остается глубоко интегрированным в рублевую зону. Отраслевой обзор Нацбанка за 2025 год показывает значительную долю использования российского рубля во взаимных расчетах:

  • обрабатывающая промышленность — 55,4% предприятий;

  • строительство — 40,5%;

  • сельское хозяйство — 37,3%;

  • торговля — около 45% компаний отметили негативное влияние колебаний курса рубля.

Это означает, что хотя валютные рынки разошлись, экономическая взаимосвязь по-прежнему остается высокой.

Итог года: сложная валюта вместо простой зависимости

Главный вывод 2025 года заключается в том, что тенге окончательно перестал быть производной от одной валюты или одного внешнего фактора. Его курс теперь формируется под воздействием сразу нескольких уровней:

  • глобальных финансовых трендов;

  • внутренней ликвидности;

  • сезонных и бюджетных циклов;

  • поведения крупных игроков.

Тенге вступил в новую фазу — более сложную, менее предсказуемую, но и более самостоятельную. И именно эта независимость стала главным результатом валютного года.

252
253
49
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
развелась с рублём???? а с долларом,с евро развестись,что многомужество не позволяет??? Русские привязали рубль к золоту и к долларуи торгуют рублём.Ну будут казахи меньше рубля покупать- и что? Но продовольственная продукция идёт из России за рубли. И если подумать-то статейка звучит как "рубль развёл тенге! и тенге "развёлся"")))))))
09.01.2026, 06:57
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь