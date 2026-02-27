Нурдаулет Килыбай вошел в топ-3 самых «дорогих» акимов страны

Издание National Business Kazakhstan составило ренкинг акимов по суммам, в которые они обходятся бюджету. Глава Мангистауской области оказался в тройке лидеров рейтинга с расходами почти в 4 млрд тенге, передает Lada.kz .

Экономическое развитие регионов Казахстана во многом определяется работой акиматов – именно они отвечают за реализацию инфраструктурных проектов, состояние малого и среднего бизнеса, выстраивание взаимодействия с крупными компаниями и привлечение инвестиций. В этой связи расходы на содержание акимов и их аппаратов занимают заметное место в структуре региональных бюджетов.

Аналитики National Business Kazakhstan задались вопросом: какие руководители регионов обходятся бюджету дороже всего и подготовили ренкинг «дороговизны» акимов, сопоставив бюджетные расходы областей и городов республиканского значения на 2026 год по статье «услуги по обеспечению деятельности акима».

Для большей объективности были также проанализированы совокупные расходы каждого местного бюджета и рассчитано соотношение между этими показателями. При этом следует учитывать, что на объем затрат могут влиять географические особенности регионов и другие факторы, не зависящие напрямую от местных исполнительных органов.

Итак, первое место в рейтинге занял аким города Алматы Дархан Сатыбалды с затратами в 5 млрд тенге. Однако это всего 0,2% от общих расходов бюджета. Марат Султангазиев – аким Алматинской области оказался на втором месте с расходами на его деятельность в размере 4,3 млрд тенге.

Ну а расходы на обеспечение деятельности акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, согласно данного рейтинга составляют 3,9 млрд тенге или 0,9% областного бюджета, и это третье место в рейтинге. По последнему показателю (доля от областного бюджета) «морские ворота» Казахстана занимают второе место по этой статье расходов после области Улытау (чей бюджет, впрочем, самый скромный среди всех регионов). Сравнительно крупные расходы Мангистауской области на акима отчасти можно объяснить высокой экономической значимостью региона, где сосредоточены важные нефтегазовые производства, сообщают аналитики.

Последние же места в рейтинге распределились следующим образом: 20-я строчка досталось акиму Актюбинской области Асхату Шахарову. Расходы на обеспечение деятельности акима в этом регионе составляют 1,5 млрд тенге, или 0,6% областного бюджета. На 19-м месте оказался Ербол Карашукеев – аким Жамбылской области. На обеспечение его деятельности область тратит 1,6 млрд тенге или 0,2% бюджета. Третье с конца (18-е место) у Дастана Рыспекова из области Улытау. Здесь на обеспечение деятельности акима уходит 1,6 млрд тенге – 1% областного бюджета.

В среднем регионы страны закладывают на эти цели от 2 до 3 млрд тенге.

Аналитики подчеркивают, что формулировка «обеспечение деятельности акима» нередко воспринимается как персональные траты на одного чиновника. На практике это техническое название бюджетной программы, которая обеспечивает функционирование всего аппарата управления регионом или городом.

В эту статью входят:

Фонд оплаты труда аппарата акима

Речь идёт не только о заработной плате главы региона, но и о десятках либо сотнях сотрудников: заместителях, руководителях управлений, аналитиках, юристах, специалистах по бюджету, инфраструктуре, транспорту, ЖКХ, инвестициям и другим направлениям.

Содержание административной инфраструктуры

Коммунальные услуги, аренда и обслуживание зданий, связь, интернет, оснащение рабочих мест.

Транспортное и организационное обеспечение

Служебный транспорт, командировки, логистика мероприятий, проведение официальных встреч.

Информационные и цифровые системы

Программное обеспечение, электронный документооборот, системы контроля исполнения поручений, кибербезопасность.

Прочие операционные расходы

Повышение квалификации сотрудников, техническая поддержка, архивирование, сервисные контракты.

Таким образом, корректнее рассматривать эту строку бюджета как расходы на административное обеспечение управления регионом или городом, а не как содержание одного должностного лица. Это важно учитывать при анализе и интерпретации опубликованного ренкинга.