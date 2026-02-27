18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.02.2026, 09:45

Нурдаулет Килыбай вошел в топ-3 самых «дорогих» акимов страны

Власть 0 10 663 Ольга Максимова

Издание National Business Kazakhstan составило ренкинг акимов по суммам, в которые они обходятся бюджету. Глава Мангистауской области оказался в тройке лидеров рейтинга с расходами почти в 4 млрд тенге, передает Lada.kz.

Нурдаулет Килыбай. Фото с сайта nationalbusiness.kz
Нурдаулет Килыбай. Фото с сайта nationalbusiness.kz

Экономическое развитие регионов Казахстана во многом определяется работой акиматов – именно они отвечают за реализацию инфраструктурных проектов, состояние малого и среднего бизнеса, выстраивание взаимодействия с крупными компаниями и привлечение инвестиций. В этой связи расходы на содержание акимов и их аппаратов занимают заметное место в структуре региональных бюджетов.

Аналитики National Business Kazakhstan задались вопросом: какие руководители регионов обходятся бюджету дороже всего и подготовили ренкинг «дороговизны» акимов, сопоставив бюджетные расходы областей и городов республиканского значения на 2026 год по статье «услуги по обеспечению деятельности акима».

Для большей объективности были также проанализированы совокупные расходы каждого местного бюджета и рассчитано соотношение между этими показателями. При этом следует учитывать, что на объем затрат могут влиять географические особенности регионов и другие факторы, не зависящие напрямую от местных исполнительных органов.

Итак, первое место в рейтинге занял аким города Алматы Дархан Сатыбалды с затратами в 5 млрд тенге. Однако это всего 0,2% от общих расходов бюджета. Марат Султангазиев – аким Алматинской области оказался на втором месте с расходами на его деятельность в размере 4,3 млрд тенге.  

Ну а расходы на обеспечение деятельности акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, согласно данного рейтинга составляют 3,9 млрд тенге или 0,9% областного бюджета, и это третье место в рейтинге. По последнему показателю (доля от областного бюджета) «морские ворота» Казахстана занимают второе место по этой статье расходов после области Улытау (чей бюджет, впрочем, самый скромный среди всех регионов). Сравнительно крупные расходы Мангистауской области на акима отчасти можно объяснить высокой экономической значимостью региона, где сосредоточены важные нефтегазовые производства, сообщают аналитики.  

Последние же места в рейтинге распределились следующим образом: 20-я строчка досталось акиму Актюбинской области Асхату Шахарову. Расходы на обеспечение деятельности акима в этом регионе составляют 1,5 млрд тенге, или 0,6% областного бюджета. На 19-м месте оказался Ербол Карашукеев – аким Жамбылской области. На обеспечение его деятельности область тратит 1,6 млрд тенге или 0,2% бюджета. Третье с конца (18-е место) у Дастана Рыспекова из области Улытау. Здесь на обеспечение деятельности акима уходит 1,6 млрд тенге – 1% областного бюджета. 

В среднем регионы страны закладывают на эти цели от 2 до 3 млрд тенге

Аналитики подчеркивают, что формулировка «обеспечение деятельности акима» нередко воспринимается как персональные траты на одного чиновника. На практике это техническое название бюджетной программы, которая обеспечивает функционирование всего аппарата управления регионом или городом.

В эту статью входят:

Фонд оплаты труда аппарата акима
Речь идёт не только о заработной плате главы региона, но и о десятках либо сотнях сотрудников: заместителях, руководителях управлений, аналитиках, юристах, специалистах по бюджету, инфраструктуре, транспорту, ЖКХ, инвестициям и другим направлениям.

Содержание административной инфраструктуры
Коммунальные услуги, аренда и обслуживание зданий, связь, интернет, оснащение рабочих мест.

Транспортное и организационное обеспечение
Служебный транспорт, командировки, логистика мероприятий, проведение официальных встреч.

Информационные и цифровые системы
Программное обеспечение, электронный документооборот, системы контроля исполнения поручений, кибербезопасность.

Прочие операционные расходы
Повышение квалификации сотрудников, техническая поддержка, архивирование, сервисные контракты.

Таким образом, корректнее рассматривать эту строку бюджета как расходы на административное обеспечение управления регионом или городом, а не как содержание одного должностного лица. Это важно учитывать при анализе и интерпретации опубликованного ренкинга.

5
54
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь