Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенге

В Шымкенте стартует масштабный фармацевтический проект с участием одного из богатейших бизнесменов Польши, Ежи Старака. Инвестиции в размере 39,5 млрд тенге, одобренные правительством Казахстана, направлены на расширение производственных мощностей АО «Химфарм», работающего под брендом Polpharma Santo, сообщает Lada.kz.

По данным официального сообщения правительства РК, соглашение с польской компанией открывает новый этап крупного инвестиционного проекта в Шымкенте и предусматривает создание 300 новых рабочих мест. Особое внимание будет уделено научным исследованиям, что подчеркивает стратегическую цель инвестора — не просто производить лекарства, но и развивать инновационную базу в фармацевтике.

Новые возможности для медицины: 38 препаратов и современное производство

Проект охватывает строительство современных производственных линий для выпуска 38 видов лекарственных средств. Среди них препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. Первая очередь нового производства планируется к запуску в конце 2029 года, что станет значимым шагом для медицинской отрасли Казахстана и укрепления ее фармацевтической независимости.

Исторически завод SANTO является одним из старейших фармацевтических предприятий страны. Основанный в 1882 году купцами Ивановым и Савенковым для производства препарата «Сантонин», в 1993 году он преобразован в АО «Химфарм». С 2011 года предприятие входит в группу польской Polpharma. На конец 2024 года активы казахстанского завода составляли 80,7 млрд тенге, капитал — 39,9 млрд тенге. Продукция завода насчитывает 240 наименований лекарств в 12 фармакотерапевтических группах и экспортируется в страны Центральной Азии, включая Монголию, Туркменистан и Таджикистан.

Ежи Старак: инвестор, который активно формирует фармрынок

Ежи Старак, второй в рейтинге богатейших людей Польши по версии Forbes с состоянием почти $7 млрд, является конечным владельцем группы Polpharma. В 2024 году компания Polpharma SA получила прибыль 1,8 млрд злотых ($500 млн) и выкупила доли у миноритариев в Central Asia Pharma Holding B.V., став единственным владельцем структуры, контролирующей казахстанский завод. Материнская компания также получила дивиденды от холдинга в размере 176,1 млн злотых ($49,2 млн).

Активность Старака в Казахстане выходит за рамки строительства завода. Он регулярно участвует в заседаниях Совета иностранных инвесторов при президенте РК и ведет диалог с руководством страны на высшем уровне. В 2024 году предприниматель встречался с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром, обсуждая расширение инвестиционной деятельности и научно-исследовательские инициативы.

Центр качества и инноваций как новый вектор развития

Помимо завода, польская сторона планирует создание в Шымкенте Центра качества и инноваций. Он будет включать современный научно-исследовательский испытательный центр и лаборатории для разработки новых фармацевтических продуктов. Это станет важным элементом диверсификации экономики Казахстана и привлечения технологий мирового уровня в страну.

На начало 2026 года в фармацевтической отрасли Казахстана заключено шесть инвестиционных соглашений на общую сумму 316,3 млрд тенге, что подчеркивает активный интерес иностранных инвесторов и рост стратегической важности сектора для экономики страны.