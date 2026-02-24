В ЕНПФ рассказали, почему пенсия казахстанцев может быть меньше, чем они рассчитывают

ЕНПФ в очередной раз напомнил казахстанцам, что размер их будущей пенсии напрямую зависит не только от государства, но и от личной дисциплины в уплате пенсионных взносов. Разберём, как действующая многоуровневая система формирует выплаты и почему они могут оказаться ниже ожиданий, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
В Казахстане действует сложная пенсионная схема, включающая несколько уровней:
Базовая пенсия – финансируется государством и зависит от стажа;
Солидарная пенсия – также государственная, рассчитывается по стажу до 1998 года и подтверждённым доходам;
Накопительная пенсия – формируется из личных пенсионных взносов;
Добровольная пенсия – дополнительные выплаты, которые гражданин может вносить самостоятельно.
В Фонде подчеркивают: регулярность взносов на каждом уровне напрямую влияет на итоговую выплату. Грубо говоря, «пассивное ожидание» от государства не работает – будущая пенсия зависит от вашей финансовой дисциплины.
Базовая пенсия начисляется при достижении пенсионного возраста, а её размер напрямую привязан к подтверждённому стажу.
С 2023 года минимальная базовая пенсия постепенно повышается и к 2026 году составит до 118% от прожиточного минимума (ПМ); с 2027 года — 120% ПМ при стаже не менее 34 лет.
Важно: стаж после 1998 года подтверждается исключительно регулярными пенсионными взносами. Нерегулярные отчисления автоматически снижают базовую выплату.
То есть отсутствие контроля за платежами и паузы в взносах напрямую отражаются на вашем минимальном доходе в старости.
Солидарная пенсия предназначена для граждан с минимум шестью месяцами стажа до 1 января 1998 года.
Размер выплаты рассчитывается на основе стажа и среднемесячного дохода за любые три года подряд.
Подтверждением дохода служат именно пенсионные отчисления.
Таким образом, даже если у вас был высокий официальный доход, но взносы не перечислялись регулярно, будущая пенсия окажется ниже ожидаемой.
Накопительная часть полностью зависит от средств на индивидуальном пенсионном счёте (ИПС):
Чтобы узнать, сколько вы будете получать в месяц в первый год, нужно взять все ваши накопления, умножить на 6,5% и разделить на 12.
В последующие годы выплаты индексируются на 5% ежегодно.
Чем выше накопления, тем выше и продолжительнее выплаты.
Принцип здесь прост: ваши регулярные взносы формируют будущий доход, а нерегулярность – снижает его.
Система включает несколько видов обязательных отчислений:
ОПВ (обязательные пенсионные взносы) – 10% от зарплаты;
ОПВ для вредных профессий – 5%;
ОПВ работодателя (ОПВР) – 3,5% в 2026 году, с повышением до 5% к 2028 году.
Для самозанятых действуют новые налоговые режимы:
СНР для самозанятых: ОПВ 1% + ОПВР 1%;
СНР на основе упрощённой декларации и КФХ: ОПВ 10% + ОПВР 3,5%.
Для работников платформенной экономики взносы удерживаются оператором интернет-платформы.
Хотя работодатели и государственные органы отвечают за перечисление средств, контроль за своим счётом лежит на каждом гражданине.
Проверить состояние ИПС можно через личный кабинет ЕНПФ, мобильное приложение, портал egov.kz или eGov mobile.
В выписке отражаются: общий объём накоплений, суммы по видам взносов, организация, перечислившая средства, инвестиционный доход.
Дополнительно доступна возможность добровольных пенсионных взносов (ДПВ) за себя или родственников, которые можно получать с 50 лет.
Формально пенсионная система Казахстана многоуровневая, но на практике размер пенсии всё больше зависит от гражданина:
регулярная официальная занятость;
своевременные отчисления;
контроль за состоянием индивидуального счёта;
использование добровольных инструментов накопления.
ЕНПФ фактически снимает часть «мифа» о том, что государство полностью обеспечит заслуженный отдых. Ответственность за достойную пенсию лежит на каждом из нас.
