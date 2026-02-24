В ЕНПФ рассказали, почему пенсия казахстанцев может быть меньше, чем они рассчитывают

ЕНПФ в очередной раз напомнил казахстанцам, что размер их будущей пенсии напрямую зависит не только от государства, но и от личной дисциплины в уплате пенсионных взносов. Разберём, как действующая многоуровневая система формирует выплаты и почему они могут оказаться ниже ожиданий, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев

Многоуровневая система пенсий: кто за что отвечает

В Казахстане действует сложная пенсионная схема, включающая несколько уровней:

Базовая пенсия – финансируется государством и зависит от стажа;

Солидарная пенсия – также государственная, рассчитывается по стажу до 1998 года и подтверждённым доходам;

Накопительная пенсия – формируется из личных пенсионных взносов;

Добровольная пенсия – дополнительные выплаты, которые гражданин может вносить самостоятельно.

В Фонде подчеркивают: регулярность взносов на каждом уровне напрямую влияет на итоговую выплату. Грубо говоря, «пассивное ожидание» от государства не работает – будущая пенсия зависит от вашей финансовой дисциплины.

Базовая пенсия: стаж и регулярные взносы решают всё

Базовая пенсия начисляется при достижении пенсионного возраста, а её размер напрямую привязан к подтверждённому стажу.

С 2023 года минимальная базовая пенсия постепенно повышается и к 2026 году составит до 118% от прожиточного минимума (ПМ); с 2027 года — 120% ПМ при стаже не менее 34 лет.

Важно: стаж после 1998 года подтверждается исключительно регулярными пенсионными взносами. Нерегулярные отчисления автоматически снижают базовую выплату.

То есть отсутствие контроля за платежами и паузы в взносах напрямую отражаются на вашем минимальном доходе в старости.

Солидарная пенсия: доход подтверждается деньгами

Солидарная пенсия предназначена для граждан с минимум шестью месяцами стажа до 1 января 1998 года.

Размер выплаты рассчитывается на основе стажа и среднемесячного дохода за любые три года подряд.

Подтверждением дохода служат именно пенсионные отчисления.

Таким образом, даже если у вас был высокий официальный доход, но взносы не перечислялись регулярно, будущая пенсия окажется ниже ожидаемой.

Накопительная пенсия: формула простая, но важна регулярность

Накопительная часть полностью зависит от средств на индивидуальном пенсионном счёте (ИПС):

Чтобы узнать, сколько вы будете получать в месяц в первый год, нужно взять все ваши накопления, умножить на 6,5% и разделить на 12.

В последующие годы выплаты индексируются на 5% ежегодно.

Чем выше накопления, тем выше и продолжительнее выплаты.

Принцип здесь прост: ваши регулярные взносы формируют будущий доход, а нерегулярность – снижает его.

Пенсионные взносы в 2026 году: что и сколько платить

Система включает несколько видов обязательных отчислений:

ОПВ (обязательные пенсионные взносы) – 10% от зарплаты;

ОПВ для вредных профессий – 5%;

ОПВ работодателя (ОПВР) – 3,5% в 2026 году, с повышением до 5% к 2028 году.

Для самозанятых действуют новые налоговые режимы:

СНР для самозанятых: ОПВ 1% + ОПВР 1%;

СНР на основе упрощённой декларации и КФХ: ОПВ 10% + ОПВР 3,5%.

Для работников платформенной экономики взносы удерживаются оператором интернет-платформы.

Контроль за взносами: ответственность на вкладчике

Хотя работодатели и государственные органы отвечают за перечисление средств, контроль за своим счётом лежит на каждом гражданине.

Проверить состояние ИПС можно через личный кабинет ЕНПФ, мобильное приложение, портал egov.kz или eGov mobile .

В выписке отражаются: общий объём накоплений, суммы по видам взносов, организация, перечислившая средства, инвестиционный доход.

Дополнительно доступна возможность добровольных пенсионных взносов (ДПВ) за себя или родственников, которые можно получать с 50 лет.

Итог: государство обеспечивает, но не гарантирует

Формально пенсионная система Казахстана многоуровневая, но на практике размер пенсии всё больше зависит от гражданина:

регулярная официальная занятость;

своевременные отчисления;

контроль за состоянием индивидуального счёта;

использование добровольных инструментов накопления.

ЕНПФ фактически снимает часть «мифа» о том, что государство полностью обеспечит заслуженный отдых. Ответственность за достойную пенсию лежит на каждом из нас.