18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.02.2026, 15:40

ЦОНы Казахстана вводят новые правила выдачи документов

Новости Казахстана 0 1 248

Жизнь казахстанцев требует максимальной мобильности и экономии времени, а получение официальных документов традиционно связано с ожиданием и визитами в офисы государственных услуг в рабочие часы. Однако теперь этот процесс значительно упростился: госкорпорация «Правительство для граждан» внедрила новую возможность — круглосуточные постаматы в ЦОНах, позволяющие забрать готовые документы без привязки к расписанию и без необходимости отпрашиваться с работы, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: филиал «Правительство для граждан» по Акмолинской области
Фото: филиал «Правительство для граждан» по Акмолинской области

Как постаматы меняют привычный процесс

Ранее для получения свидетельства о браке, дубликата диплома или архивной справки гражданину приходилось лично посещать ЦОН в рабочие часы, что часто создавало неудобства. Теперь же процесс стал максимально гибким. Постаматы представляют собой автоматические пункты выдачи, доступные круглосуточно и без выходных. После оформления услуги и готовности документа пользователю приходит SMS с индивидуальным кодом. Для получения документа необходимо пройти биометрическую идентификацию, после чего ячейка с документом открывается.

Документ можно забрать в течение трёх дней. Если же по каким-либо причинам гражданин не успеет воспользоваться постаматом, документ автоматически передается на стандартную выдачу через специалиста ЦОНа. Стоимость услуги в 2026 году составляет 518 тенге.

Какие документы можно получить через постамат

На текущий момент система поддерживает 19 видов документов. Среди них — ключевые акты гражданского состояния, образовательные документы и архивные справки. В частности, постамат выдает:

  • свидетельства о браке и разводе;

  • свидетельства о смерти;

  • архивные справки;

  • повторные свидетельства о рождении;

  • дубликаты аттестатов, дипломов и другие официальные документы.

Список постепенно расширяется, чтобы охватить как можно больше категорий государственных документов и сделать их получение удобным для населения.

Где уже работают постаматы

На сегодняшний день услуга доступна в десяти городах Казахстана, а общее количество действующих постаматов достигает 14. Адреса ЦОНов, где установлены автоматические пункты выдачи, включают ключевые районы Астаны, Алматы, Шымкента и других городов, таких как Тараз, Кордай, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Туркестан и Семей.

Например, в Астане постаматы работают на улицах Керей, Жанибек хандар, 4 и проспекте Республики, 43, а в Алматы — на ул. Маркова, 44, ул. Жандосова, 51 и в микрорайоне Нуркент, 5/17. Шымкентские жители могут воспользоваться постаматами на ул. Жангельдина, 13а и ул. Толеметова, 35.

Новая эра получения документов

Введение постаматов знаменует собой качественный шаг в цифровизации и оптимизации работы государственных служб. Теперь гражданам не нужно планировать свои визиты в ЦОН, подстраивая личное расписание под рабочие часы, ждать в очередях или брать отгулы на работе. Круглосуточный доступ к документам повышает уровень комфорта и экономит драгоценное время, делая получение госуслуг проще, быстрее и удобнее для каждого.

3
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь