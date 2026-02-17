ЦОНы Казахстана вводят новые правила выдачи документов

Жизнь казахстанцев требует максимальной мобильности и экономии времени, а получение официальных документов традиционно связано с ожиданием и визитами в офисы государственных услуг в рабочие часы. Однако теперь этот процесс значительно упростился: госкорпорация «Правительство для граждан» внедрила новую возможность — круглосуточные постаматы в ЦОНах, позволяющие забрать готовые документы без привязки к расписанию и без необходимости отпрашиваться с работы, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: филиал «Правительство для граждан» по Акмолинской области

Как постаматы меняют привычный процесс

Ранее для получения свидетельства о браке, дубликата диплома или архивной справки гражданину приходилось лично посещать ЦОН в рабочие часы, что часто создавало неудобства. Теперь же процесс стал максимально гибким. Постаматы представляют собой автоматические пункты выдачи, доступные круглосуточно и без выходных. После оформления услуги и готовности документа пользователю приходит SMS с индивидуальным кодом. Для получения документа необходимо пройти биометрическую идентификацию, после чего ячейка с документом открывается.

Документ можно забрать в течение трёх дней. Если же по каким-либо причинам гражданин не успеет воспользоваться постаматом, документ автоматически передается на стандартную выдачу через специалиста ЦОНа. Стоимость услуги в 2026 году составляет 518 тенге.

Какие документы можно получить через постамат

На текущий момент система поддерживает 19 видов документов. Среди них — ключевые акты гражданского состояния, образовательные документы и архивные справки. В частности, постамат выдает:

свидетельства о браке и разводе;

свидетельства о смерти;

архивные справки;

повторные свидетельства о рождении;

дубликаты аттестатов, дипломов и другие официальные документы.

Список постепенно расширяется, чтобы охватить как можно больше категорий государственных документов и сделать их получение удобным для населения.

Где уже работают постаматы

На сегодняшний день услуга доступна в десяти городах Казахстана, а общее количество действующих постаматов достигает 14. Адреса ЦОНов, где установлены автоматические пункты выдачи, включают ключевые районы Астаны, Алматы, Шымкента и других городов, таких как Тараз, Кордай, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Туркестан и Семей.

Например, в Астане постаматы работают на улицах Керей, Жанибек хандар, 4 и проспекте Республики, 43, а в Алматы — на ул. Маркова, 44, ул. Жандосова, 51 и в микрорайоне Нуркент, 5/17. Шымкентские жители могут воспользоваться постаматами на ул. Жангельдина, 13а и ул. Толеметова, 35.

Новая эра получения документов

Введение постаматов знаменует собой качественный шаг в цифровизации и оптимизации работы государственных служб. Теперь гражданам не нужно планировать свои визиты в ЦОН, подстраивая личное расписание под рабочие часы, ждать в очередях или брать отгулы на работе. Круглосуточный доступ к документам повышает уровень комфорта и экономит драгоценное время, делая получение госуслуг проще, быстрее и удобнее для каждого.