Казахстанцы «бунтуют» против общественного транспорта

В январе 2026 года городские жители Казахстана продемонстрировали неожиданную перемену транспортных привычек, что заметно отразилось на доходах и пассажиропотоке всех видов транспорта. Аналитики LS отмечают резкий рост доходов от городских перевозок, в то время как пассажирский поток увеличивался гораздо скромнее, сообщает Lada.kz.
Согласно официальной статистике, общие доходы городского транспорта Казахстана в январе составили 46,7 млрд тенге. Это на 39,8% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. При этом количество пассажиров, воспользовавшихся транспортом, выросло лишь на 10,3% и достигло 154,7 млн человек. Такой разрыв между ростом доходов и пассажиропотоком говорит о том, что казахстанцы стали отдавать предпочтение более дорогим и индивидуальным способам передвижения, прежде всего такси.
Автобусные перевозки, традиционно являвшиеся самым массовым видом транспорта, перевезли в январе 126,1 млн человек — это рост всего на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Доходы автобусного транспорта за этот период выросли на 17,4% и составили 22,7 млрд тенге. Несмотря на увеличение заработка, рост числа пассажиров заметно отстаёт, что может указывать на тенденцию перехода части горожан на более комфортные и быстрые способы передвижения.
Наиболее впечатляющий рост наблюдается в сегменте такси. Доходы от их услуг увеличились в 1,7 раза и достигли 22,7 млрд тенге, а пассажиропоток вырос в 2,1 раза — до 22,9 млн человек. Этот скачок подтверждает, что жители городов стали активно пересаживаться с общественного транспорта на индивидуальные автомобили, предпочитая удобство и гибкость маршрутов.
В то же время традиционные виды транспорта испытывают спад: троллейбусы и трамваи перевезли на 7,2% меньше пассажиров — всего 3,4 млн человек, а их доходы упали на 5,7% до 286,2 млн тенге. Канатные дороги также отметились снижением пассажиропотока на 7,7% (2,3 млн человек), однако доходы увеличились на 10% и достигли 870 млн тенге, что говорит о росте тарифов или увеличении числа разовых поездок.
Пассажирские авиаперевозки показывают негативную динамику по доходам: компании потеряли 13,4% прибыли, которая составила 71,2 млрд тенге, несмотря на небольшой рост пассажиров на 0,9% (1,2 млн человек). Железные дороги перевезли 1,7 млн пассажиров (-2,3%), однако доходы от этих перевозок выросли на 3,2% до 12,6 млрд тенге, что также может быть связано с повышением тарифов или увеличением числа премиальных билетов.
В сфере грузоперевозок результаты оказались неоднородными. По железной дороге было транспортировано 36,5 млн тонн грузов (-2,4%), однако доход вырос на 13,2% до 213,3 млрд тенге. Через магистральные трубопроводы прошло 19,8 млн тонн грузов (-8,4%) на сумму 148,3 млрд тенге (-0,9%). Автомобильный и городской транспорт перевезли 31,1 млн тонн (+30,4%) на 114,8 млрд тенге (+13,5%). Самолетами перевезли 1,8 тыс. тонн (-12,7%) при росте дохода на 20,4% до 1,5 млрд тенге, а морской и прибрежный транспорт перевез 318,1 тыс. тонн грузов (-10,3%) с доходом 2,4 млрд тенге (-3,1%).
Общая картина января 2026 года показывает, что жители Казахстана всё активнее пересаживаются на индивидуальный транспорт, особенно такси, несмотря на относительно невысокий рост числа пассажиров. Традиционный городской транспорт, включая автобусы, троллейбусы и трамваи, постепенно теряет своё влияние, тогда как доходы от перевозок продолжают расти, демонстрируя изменения в предпочтениях населения.
