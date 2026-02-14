Казахстанцы «бунтуют» против общественного транспорта

В январе 2026 года городские жители Казахстана продемонстрировали неожиданную перемену транспортных привычек, что заметно отразилось на доходах и пассажиропотоке всех видов транспорта. Аналитики LS отмечают резкий рост доходов от городских перевозок, в то время как пассажирский поток увеличивался гораздо скромнее, сообщает Lada.kz.

Фото: almaty.tv

Доходы транспорта взлетели почти на 40%

Согласно официальной статистике, общие доходы городского транспорта Казахстана в январе составили 46,7 млрд тенге. Это на 39,8% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. При этом количество пассажиров, воспользовавшихся транспортом, выросло лишь на 10,3% и достигло 154,7 млн человек. Такой разрыв между ростом доходов и пассажиропотоком говорит о том, что казахстанцы стали отдавать предпочтение более дорогим и индивидуальным способам передвижения, прежде всего такси.

Автобусы удерживают лидерство по пассажирам, но теряют темп

Автобусные перевозки, традиционно являвшиеся самым массовым видом транспорта, перевезли в январе 126,1 млн человек — это рост всего на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Доходы автобусного транспорта за этот период выросли на 17,4% и составили 22,7 млрд тенге. Несмотря на увеличение заработка, рост числа пассажиров заметно отстаёт, что может указывать на тенденцию перехода части горожан на более комфортные и быстрые способы передвижения.

Такси обходит конкурентов

Наиболее впечатляющий рост наблюдается в сегменте такси. Доходы от их услуг увеличились в 1,7 раза и достигли 22,7 млрд тенге, а пассажиропоток вырос в 2,1 раза — до 22,9 млн человек. Этот скачок подтверждает, что жители городов стали активно пересаживаться с общественного транспорта на индивидуальные автомобили, предпочитая удобство и гибкость маршрутов.

Троллейбусы, трамваи и канатные дороги теряют популярность

В то же время традиционные виды транспорта испытывают спад: троллейбусы и трамваи перевезли на 7,2% меньше пассажиров — всего 3,4 млн человек, а их доходы упали на 5,7% до 286,2 млн тенге. Канатные дороги также отметились снижением пассажиропотока на 7,7% (2,3 млн человек), однако доходы увеличились на 10% и достигли 870 млн тенге, что говорит о росте тарифов или увеличении числа разовых поездок.

Авиация и железные дороги — противоречивые результаты

Пассажирские авиаперевозки показывают негативную динамику по доходам: компании потеряли 13,4% прибыли, которая составила 71,2 млрд тенге, несмотря на небольшой рост пассажиров на 0,9% (1,2 млн человек). Железные дороги перевезли 1,7 млн пассажиров (-2,3%), однако доходы от этих перевозок выросли на 3,2% до 12,6 млрд тенге, что также может быть связано с повышением тарифов или увеличением числа премиальных билетов.

Грузовые перевозки демонстрируют разнонаправленную динамику

В сфере грузоперевозок результаты оказались неоднородными. По железной дороге было транспортировано 36,5 млн тонн грузов (-2,4%), однако доход вырос на 13,2% до 213,3 млрд тенге. Через магистральные трубопроводы прошло 19,8 млн тонн грузов (-8,4%) на сумму 148,3 млрд тенге (-0,9%). Автомобильный и городской транспорт перевезли 31,1 млн тонн (+30,4%) на 114,8 млрд тенге (+13,5%). Самолетами перевезли 1,8 тыс. тонн (-12,7%) при росте дохода на 20,4% до 1,5 млрд тенге, а морской и прибрежный транспорт перевез 318,1 тыс. тонн грузов (-10,3%) с доходом 2,4 млрд тенге (-3,1%).

Вывод: казахстанцы выбирают комфорт и скорость

Общая картина января 2026 года показывает, что жители Казахстана всё активнее пересаживаются на индивидуальный транспорт, особенно такси, несмотря на относительно невысокий рост числа пассажиров. Традиционный городской транспорт, включая автобусы, троллейбусы и трамваи, постепенно теряет своё влияние, тогда как доходы от перевозок продолжают расти, демонстрируя изменения в предпочтениях населения.