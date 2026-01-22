Что США хотят от Казахстана

Торговые отношения между Казахстаном и США продолжают сокращаться. Согласно данным за январь–ноябрь 2025 года, товарооборот между странами упал почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $2,8 млрд. Основная причина снижения — резкое падение экспорта казахстанских товаров в США, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

За 11 месяцев Казахстан отправил в Америку 723,9 тыс. тонн продукции — это в 2,4 раза меньше, чем годом ранее, на общую сумму $880,8 млн (снижение в 2,1 раза).

Сырье и металлы теряют позиции

Наиболее заметное снижение произошло в ключевых экспортных товарах:

Сырая нефть — в 2,6 раза, до 643,7 тыс. тонн.

Уран — в 1,7 раза, до 1,4 тыс. тонн.

Серебро — на 30,7%, до 155,4 тонны.

Ферросплавы — на 16,5%, до 64,6 тыс. тонн.

Единственным значительным ростом отметилась поставка пшеничной клейковины: интерес США к ней вырос в 2,6 раза, достигнув 7,1 тыс. тонн.

Импорт из США также сокращается, но умеренно

Казахстан стал меньше закупать товары из Америки — объемы снизились на 32,3% в натуральном выражении (93,7 тыс. тонн) и на 6,2% в денежном ($1,9 млрд). Основные позиции:

Легковые автомобили — 21,1 тыс. единиц (-24,7%).

Турбореактивные двигатели — 13 единиц (-31,6%).

Двигатели внутреннего сгорания — 1,2 тыс. единиц (-9,7%).

При этом заметен рост поставок отдельных категорий: фармацевтической продукции — +4,8% (116,4 тонны) и самолетов — +42,8% (10 единиц).

Американский бизнес уходит из Казахстана

За 2025 год количество компаний с участием американских инвесторов уменьшилось на 8% — с 492 до 453 предприятий. В торговле работает на 15% меньше организаций с участием США (80 компаний), в профессиональной, научной и технической сфере — на 6,2% (60 компаний).

Напротив, увеличилось число предприятий в области информации и связи — 79 (+3,9%), а также в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 21 (+10,5%).

Миграция становится реже

Данные о миграции показывают снижение активности обеих сторон. Количество переехавших из США в Казахстан уменьшилось в 1,7 раза — до 59 человек. Казахстанцев, уехавших в США на ПМЖ, стало на 21,7% меньше — 198 человек.

Визит Токаева в Давос как символ новых приоритетов

22 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев отправится в Давос для участия в церемонии подписания Устава Совета мира. Приглашение от президента США Дональда Трампа подчеркивает, что, несмотря на сокращение товарооборота, стратегический интерес Америки к Казахстану сохраняется.