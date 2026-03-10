С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителям

Министр промышленности и строительства Казахстана утвердил изменения в Правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды . Приказ от 3 марта 2026 года уточняет порядок установки и эксплуатации приборов на системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Документ начнет действовать с 27 марта 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Что нового в терминологии

В обновленных правилах введены точные определения ключевых понятий:

Дистанционный сбор и передача данных – возможность удаленного снятия показаний приборов учета воды без участия человека в любое время через беспроводную связь.

Автоматизированная система учета энергопотребления (АСУЭ) – комплекс средств измерений и программно-аппаратного обеспечения, который обеспечивает измерение, сбор, обработку, хранение и передачу данных не реже двух раз в месяц. Система учитывает потребление воды, газа, электрической и тепловой энергии.

Кого допускают к монтажу и обслуживанию

Работы по установке и обслуживанию узлов учета воды, информационно-измерительных систем (ИИС) и АСУЭ – проектирование, демонтаж, монтаж, пусконаладка – разрешены только организациям с соответствующими лицензиями и разрешениями, согласно закону «О разрешениях и уведомлениях».

Классификация приборов учета воды

По месту установки:

На производственных объектах (водозабор, насосные станции, перекачивающие станции) – приборы контроля производственного назначения.

В жилых и нежилых зданиях – составная часть систем внутреннего водоснабжения.

По принципу действия:

Механические (турбинные, крыльчатые, одноструйные, многоструйные).

Электронные (ультразвуковые, электромагнитные).

Комбинированные.

По способу передачи данных:

NB-IoT – базовая технология беспроводной передачи данных на территории Казахстана.

LoRaWAN – разрешена только в зонах с отсутствием устойчивого покрытия NB-IoT.

Поддержка обеих технологий одновременно.

Переход на NB-IoT и исключения для LoRaWAN

Если в зоне установки отсутствует устойчивое покрытие NB-IoT, допускается использование LoRaWAN, что подтверждается:

официальной информацией операторов связи,

инструментальным обследованием уровня сигнала,

заключением местного исполнительного органа.

При появлении устойчивого покрытия NB-IoT новые приборы должны работать именно на этой технологии. Приборы на LoRaWAN продолжают эксплуатацию до конца срока службы или выхода из строя. Массовая досрочная замена исправных приборов не допускается.

Функции приборов учета воды

Приборы обеспечивают:

непрерывное измерение и индикацию объема воды,

автоматическую передачу данных в ИИС и АСУЭ,

регистрацию событий (низкий уровень батареи, обратный поток, попытка вмешательства),

локальное считывание данных для поверки и обслуживания.

Требования к материалам и монтажу

Материалы приборов должны быть устойчивыми к коррозии, нетоксичными и соответствовать санитарным нормам РК.

Монтаж радиоэлектронных средств и ИИС относится к технологическому оборудованию, пусконаладке коммуникационного оборудования и систем контроля.

Метрологические и технические характеристики приборов соответствуют стандартам РК и обеспечивают точность и надежность измерений на весь межповерочный интервал.

Для приборов с измерением методом переменного перепада давления допускается применение диафрагмы или сопла по стандартам ГОСТ 8.586.1-2005 и ГОСТ 8.586.2-2005 на основании первичной поверки.

Безопасность передачи данных

Приборы, использующие NB-IoT и LoRaWAN, обеспечивают:

криптографическую защиту данных,

разделение клиентского и операторского оборудования,

разграничение доступа по сегментам сети и APN,

возможность резервирования каналов и маршрутизации.

Устройства сбора и передачи данных (УСПД) устанавливаются в защищенных технических помещениях с устойчивым электропитанием и стабильным каналом связи. Их эксплуатация требует специализированной организации с соблюдением всех требований безопасности.

Гарантии и права пользователей

Производитель электронных приборов учета воды гарантирует срок службы не менее 5 лет при соблюдении условий монтажа.

Поставка ИИС осуществляется вместе с приборами на баланс поставщика населенного пункта.

Договор между поставщиком и заказчиком ИИС предусматривает: право заказчика на использование программного обеспечения, полный доступ к данным учета, возможность выгрузки базы данных в общепринятых форматах, дальнейшую эксплуатацию и интеграцию ИИС без ограничений.



Современные приборы с автоматическим управлением

Приборы на вводах к абонентам оснащаются УСПД с автоматическим запорным клапаном и устойчивой двусторонней связью с операторской информационной системой и Единой цифровой платформой ЖКХ. Для горячего водоснабжения новые приборы должны быть совместимы с ИИС организации, допускающей эксплуатацию.