18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 16:00

Нацбанк Казахстана поставил точку в вопросе наличных платежей

Новости Казахстана 0 1 487

В Казахстане Нацбанк выступил с резким заявлением по поводу бизнеса, который настаивает на оплате исключительно наличными. Этот вопрос стал особенно актуальным на фоне растущей популярности безналичных расчетов и усиления фискального контроля со стороны государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: mk-kz.kz
Фото: mk-kz.kz

Наличные против безналичных: позиция регулятора

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге отметил, что контроль за ценами и порядком расчетов в стране находится в ведении Министерства торговли и защиты прав потребителей. Однако, по его словам, Нацбанк постоянно отслеживает оборот наличных денег, чтобы избежать нарушения законодательства и массового перехода на оплату только наличными.

«Некоторые предприниматели могут пытаться использовать наличные расчеты для обхода налогообложения, однако это незаконно и неправильно. Мы фиксируем, что на данный момент ситуация не носит массового характера, и это достаточно позитивный сигнал», — подчеркнул Сулейменов.

Почему некоторые бизнесмены требуют наличку

Сулейменов обратил внимание на психологию предпринимателей: с введением дополнительных требований по НДС и усилением фискального администрирования у некоторых людей может возникнуть желание оперировать только наличными деньгами. Ожидалось, что это приведет к резкому увеличению спроса на наличные, однако Нацбанк таких признаков пока не фиксирует.

По словам главы регулятора, попытки ограничить клиентов только наличными зачастую связаны с желанием снизить налоговую нагрузку.

«Но повторюсь, это незаконно, и так делать нельзя», — заявил Сулейменов.

Контроль за оплатой: кто отвечает

На вопрос журналистов о том, будет ли Нацбанк контролировать платежи карточками и наличными, Сулейменов пояснил, что это напрямую относится к компетенции Минторговли. Банк лишь фиксирует и анализирует ситуацию на рынке денежного обращения, предоставляя данные для формирования мер, направленных на законный и прозрачный оборот денежных средств.

Что это значит для потребителей и бизнеса

Эксперты отмечают, что усиление контроля за наличными расчетами и продвижение безналичных платежей снижает риски теневых схем и упрощает налоговый учет. Для потребителей это означает возможность более безопасных и удобных покупок без необходимости носить крупные суммы наличных. Для добросовестного бизнеса — сигнал о том, что соблюдение правил расчетов с клиентами становится не просто рекомендацией, а требованием законодательства.

2
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь