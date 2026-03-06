Нацбанк Казахстана поставил точку в вопросе наличных платежей

В Казахстане Нацбанк выступил с резким заявлением по поводу бизнеса, который настаивает на оплате исключительно наличными. Этот вопрос стал особенно актуальным на фоне растущей популярности безналичных расчетов и усиления фискального контроля со стороны государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: mk-kz.kz

Наличные против безналичных: позиция регулятора

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге отметил, что контроль за ценами и порядком расчетов в стране находится в ведении Министерства торговли и защиты прав потребителей. Однако, по его словам, Нацбанк постоянно отслеживает оборот наличных денег, чтобы избежать нарушения законодательства и массового перехода на оплату только наличными.

«Некоторые предприниматели могут пытаться использовать наличные расчеты для обхода налогообложения, однако это незаконно и неправильно. Мы фиксируем, что на данный момент ситуация не носит массового характера, и это достаточно позитивный сигнал», — подчеркнул Сулейменов.

Почему некоторые бизнесмены требуют наличку

Сулейменов обратил внимание на психологию предпринимателей: с введением дополнительных требований по НДС и усилением фискального администрирования у некоторых людей может возникнуть желание оперировать только наличными деньгами. Ожидалось, что это приведет к резкому увеличению спроса на наличные, однако Нацбанк таких признаков пока не фиксирует.

По словам главы регулятора, попытки ограничить клиентов только наличными зачастую связаны с желанием снизить налоговую нагрузку.

«Но повторюсь, это незаконно, и так делать нельзя», — заявил Сулейменов.

Контроль за оплатой: кто отвечает

На вопрос журналистов о том, будет ли Нацбанк контролировать платежи карточками и наличными, Сулейменов пояснил, что это напрямую относится к компетенции Минторговли. Банк лишь фиксирует и анализирует ситуацию на рынке денежного обращения, предоставляя данные для формирования мер, направленных на законный и прозрачный оборот денежных средств.

Что это значит для потребителей и бизнеса

Эксперты отмечают, что усиление контроля за наличными расчетами и продвижение безналичных платежей снижает риски теневых схем и упрощает налоговый учет. Для потребителей это означает возможность более безопасных и удобных покупок без необходимости носить крупные суммы наличных. Для добросовестного бизнеса — сигнал о том, что соблюдение правил расчетов с клиентами становится не просто рекомендацией, а требованием законодательства.