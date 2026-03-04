Выплаты к 8 Марта в Казахстане 2026: регионы и размеры пособий

В 2026 году к Международному женскому дню часть казахстанок получит денежные выплаты из местных бюджетов. Однако получить бонус смогут далеко не все – география поддержки по регионам крайне неравномерна. Размер единовременной помощи колеблется от 8 650 до 21 625 тенге , а в некоторых крупных городах выплаты вовсе не предусмотрены, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: rdkb.med.cap.ru

Астана: праздничная поддержка для 37 тысяч женщин

В столице сумма выплаты составит 2,5 МРП – 10 813 тенге. Деньги получат многодетные матери, обладательницы подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также малообеспеченные женщины с постоянной регистрацией в городе.

По данным акимата, поддержку в 2026 году получат около 37 тысяч семей, выплаты проводятся в рамках городских правил социальной помощи.

Алматы: без денежного бонуса

В мегаполисе единовременные выплаты к 8 Марта не предусмотрены. В акимате уточнили, что праздничного поощрения из бюджета в 2026 году не будет.

Шымкент: максимальная сумма из местного бюджета

В Шымкенте размер выплаты составит 5 МРП – 21 625 тенге. Право на помощь имеют женщины с постоянной регистрацией в городе, награжденные «Алтын алқа», «Күміс алқа», обладательницы звания «Батыр ана» и орденов «Ана даңқы».

Всего выплаты получат 14 267 матерей, список формируется на основе данных госкорпорации «Правительство для граждан».

Караганда и область: комплексная поддержка

Единовременная выплата – 20 000 тенге – предназначена для многодетных матерей с наградами «Алтын алқа», «Күміс алқа», званием «Мать-героиня», а также для семей с четырьмя и более несовершеннолетними детьми.

В городах и районах области выплаты распределяются так:

Караганда – 8 832 человека, 176,6 млн тенге;

Балхаш – 1 750 человек, 35 млн тенге;

Приозерск – 423 человека, 8,5 млн тенге;

Сарань – 494 человека, 9,9 млн тенге;

Темиртау – 3 000 человек, 60 млн тенге;

Шахтинск – 883 человека, 17,7 млн тенге;

Абайский район – 931 человек, 18,6 млн тенге;

Актогайский район – 900 человек, 18 млн тенге;

Бухар-Жырауский район – 1 800 человек, 36 млн тенге;

Каркаралинский район – 1 631 человек, 32,6 млн тенге;

Нуринский район – 673 человека, 13,4 млн тенге;

Осакаровский район – 760 человек, 15,2 млн тенге;

Шетский район – 1 345 человек, 26,9 млн тенге.

Помимо прямых выплат, предусмотрены дополнительные формы поддержки:

праздничные обеды для одиноких пенсионеров и малообеспеченных семей ( 3,7 млн тенге, 366 человек ),

раздача продуктовых корзин для пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей, а также людей с инвалидностью ( 3,1 млн тенге, 780 человек ),

мастер-классы, конкурсы, спортивные мероприятия и вручение подарков (2 млн тенге, 474 человека).

В частности, в Караганде будут мастер-классы, праздничные мероприятия и посещение салона красоты для детей с инвалидностью и получателей услуг Центра активного долголетия. В Балхаше – праздничные мероприятия для женщин с инвалидностью. В Шетском районе подарки вручат награжденным многодетным матерям.

Акмолинская область: выплаты от 2 до 5 МРП

Помощь предусмотрена многодетным матерям, обладательницам «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также женщинам со званием «Мать-героиня» и орденами «Материнская слава».

Размер выплаты зависит от района:

5 МРП (21 625 тенге) – Кокшетау, Степногорск, Косшы, Бурабайский и Есильский районы;

3 МРП (12 975 тенге) – Аршалынский, Биржан сал, Жаксынский, Жаркаинский, Зерендинский, Целиноградский районы;

2 МРП (8 650 тенге) – Сандыктауский район.

Всего выплаты получат 3 849 матерей, на что предусмотрено 73,9 млн тенге.

Мангистауская область: фиксированная сумма

Выплаты в размере 15 000 тенге один раз в год предусмотрены для женщин, награжденных «Алтын алқа», «Күміс алқа», обладательниц звания «Батыр ана» и орденов «Ана даңқы» I и II степени. Планируется поддержка примерно 14 тысяч матерей.

Актюбинская область: без праздничных выплат

В Актобе и по всей Актюбинской области единовременные выплаты к 8 Марта не предусмотрены. Бюджетные средства на эти цели в 2026 году не выделяются.

Кто может рассчитывать на помощь

В большинстве регионов выплаты получают:

многодетные матери,

обладательницы подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа»,

женщины со званием «Батыр ана»,

награжденные орденами «Материнская слава» или «Ана даңқы».

Главный вывод: к 8 Марта денежный бонус получат тысячи казахстанок, но география поддержки крайне неравномерна. В одних городах праздничная помощь существенная, в других – отсутствует вовсе.