Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенге

В Казахстане наступает финальный этап обновления банкнот: купюры 2 000 и 10 000 тенге старого образца вскоре перестанут быть полноценным средством оплаты. Национальный Банк РК продолжает постепенную замену денежных знаков на новые купюры серии «Сакский стиль», которые отличаются современным дизайном и сакскими мотивами, сообщает Lada.kz со ссылкой на « Диапазон ».

Когда завершится параллельное обращение

Старые и новые банкноты будут находиться в обращении параллельно до определенных дат. Для купюр номиналом 10 000 тенге срок истекает 28 июня 2026 года, а для 2 000 тенге — 24 июня 2026 года. До этих дней старые банкноты остаются законным платежным средством: ими можно расплачиваться в магазинах, пополнять счета и использовать для любых финансовых операций без ограничений. Любой отказ в приеме таких купюр считается нарушением закона.

Стоит ли торопиться в банк

Специалисты Национального Банка РК подчеркивают, что спешить менять деньги не нужно. После окончания параллельного обращения банки второго уровня и отделения Казпочты будут обменивать старые банкноты еще три года. Филиалы Нацбанка примут их бессрочно, обеспечивая гражданам возможность спокойно перевести старые купюры в новые без давления времени.

Новые купюры: «Сакский стиль»

Новые банкноты выполнены в рамках серии «Сакский стиль» и стали настоящим культурным символом. Купюра 10 000 тенге нового дизайна вышла в обращение 28 июня 2024 года, а 2 000 тенге — 25 декабря 2024 года.

Купюра 2 000 тенге выполнена в зеленых тонах и украшена сакскими мотивами, изображением сайгаков и орнаментом «бесконечность». Центральным элементом является пейзаж Бурабая, подчеркивающий природное богатство страны.

Купюра 10 000 тенге выполнена в сине-фиолетовой гамме. Главный символ — барс, отражающий силу и независимость Казахстана, дополненный орнаментальным «щитом», создающим эффект защиты и традиционной силы.

Что это значит для казахстанцев

Прощание со старыми купюрами — не просто формальность. Это часть масштабного процесса модернизации денежного обращения, направленного на повышение надежности и безопасности расчетов, а также на отражение национальной идентичности через дизайн. Жителям страны важно учитывать даты окончания параллельного обращения, но паниковать и спешить менять деньги нет необходимости — все банки обеспечат обмен старых купюр в течение нескольких лет.