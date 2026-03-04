Казахстан переписал транспортный налог: ключевые изменения для водителей

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты налога на транспортные средства. Нововведения затронули не только ставки, но и сам механизм расчёта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Разбираем подробно — что отменили, что упростили и кому станет выгоднее.
Одно из ключевых изменений — с 2026 года отменено исчисление текущих платежей по налогу на транспорт.
больше не нужно рассчитывать и уплачивать авансовые платежи в течение года;
налог рассчитывается по итогам календарного года;
система становится проще для бухгалтеров и владельцев бизнеса.
Это изменение фактически переводит налог на более понятный годовой формат расчёта.
С 2026 года отменена обязанность представления налоговой отчётности по форме 701.00.
сокращается объём отчётности;
снижается административная нагрузка;
уменьшается риск технических ошибок при подаче деклараций.
Таким образом, система отчётности по транспортному налогу становится менее бюрократичной.
Категория транспортного средства теперь определяется строго по категории права управления, указанной в техническом паспорте.
приоритет имеет информация из техпаспорта;
исключаются разночтения при классификации;
расчёт налога становится формализованным и менее спорным.
Согласно статье 565 Налогового кодекса РК, для легковых автомобилей вводятся корректирующие коэффициенты в зависимости от срока эксплуатации.
0,7 — если срок эксплуатации от 10 до 20 лет (включительно);
0,5 — если срок эксплуатации превышает 20 лет.
владельцы автомобилей старше 10 лет будут платить меньше;
чем старше машина, тем ниже налоговая нагрузка;
государство фактически снижает фискальное давление на владельцев старых авто.
Для Казахстана, где значительная часть автопарка — это машины старше 10 лет, это решение особенно чувствительно.
С 2026 года отменяются отдельные ставки для легковых автомобилей с объёмом двигателя свыше 3000 куб. см, произведённых или ввезённых после 31 декабря 2013 года.
дата производства не имеет значения;
дата ввоза не влияет на ставку;
налог рассчитывается по единым ставкам.
устраняется разница между «старыми» и «новыми» крупнообъёмными автомобилями;
система становится прозрачнее;
часть владельцев машин с двигателями более 3 литров получит снижение нагрузки.
После отмены текущих платежей налог рассчитывается по итогам года с учётом реального периода владения автомобилем.
Налог начисляется:
с 1-го числа месяца возникновения права собственности
до конца календарного года.
Налог начисляется:
с начала налогового периода
до 1-го числа месяца прекращения права собственности.
Налог рассчитывается:
с 1-го числа месяца возникновения права собственности
до 1-го числа месяца её прекращения.
В декларации отражается сумма налога исключительно за фактический период владения транспортным средством.
Подводя итог, в 2026 году система транспортного налога стала:
проще — меньше отчётности;
прозрачнее — единые ставки;
мягче — понижающие коэффициенты для старых автомобилей;
логичнее — расчёт по фактическому владению.
Для большинства владельцев автомобилей в Казахстане изменения означают снижение административной нагрузки, а для части автовладельцев — и реальное уменьшение суммы налога.
Однако тем, кто покупает или продаёт автомобиль в течение года, стоит внимательно следить за датами регистрации — именно от них теперь напрямую зависит размер начисления.
