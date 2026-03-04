Казахстан переписал транспортный налог: ключевые изменения для водителей

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты налога на транспортные средства. Нововведения затронули не только ставки, но и сам механизм расчёта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Разбираем подробно — что отменили, что упростили и кому станет выгоднее.

Отмена текущих платежей: больше никаких авансов

Одно из ключевых изменений — с 2026 года отменено исчисление текущих платежей по налогу на транспорт.

Что это означает:

больше не нужно рассчитывать и уплачивать авансовые платежи в течение года;

налог рассчитывается по итогам календарного года;

система становится проще для бухгалтеров и владельцев бизнеса.

Это изменение фактически переводит налог на более понятный годовой формат расчёта.

Форма 701.00 больше не подаётся

С 2026 года отменена обязанность представления налоговой отчётности по форме 701.00.

Что меняется для налогоплательщиков:

сокращается объём отчётности;

снижается административная нагрузка;

уменьшается риск технических ошибок при подаче деклараций.

Таким образом, система отчётности по транспортному налогу становится менее бюрократичной.

Как теперь определяется категория транспортного средства

Категория транспортного средства теперь определяется строго по категории права управления, указанной в техническом паспорте.

Это означает:

приоритет имеет информация из техпаспорта;

исключаются разночтения при классификации;

расчёт налога становится формализованным и менее спорным.

Введены понижающие коэффициенты для «возрастных» авто

Согласно статье 565 Налогового кодекса РК, для легковых автомобилей вводятся корректирующие коэффициенты в зависимости от срока эксплуатации.

Установлены следующие значения:

0,7 — если срок эксплуатации от 10 до 20 лет (включительно);

0,5 — если срок эксплуатации превышает 20 лет.

Что это значит на практике:

владельцы автомобилей старше 10 лет будут платить меньше;

чем старше машина, тем ниже налоговая нагрузка;

государство фактически снижает фискальное давление на владельцев старых авто.

Для Казахстана, где значительная часть автопарка — это машины старше 10 лет, это решение особенно чувствительно.

Единые ставки вместо «двойных правил» для двигателей свыше 3 литров

С 2026 года отменяются отдельные ставки для легковых автомобилей с объёмом двигателя свыше 3000 куб. см, произведённых или ввезённых после 31 декабря 2013 года.

Теперь действует единый принцип:

дата производства не имеет значения;

дата ввоза не влияет на ставку;

налог рассчитывается по единым ставкам.

Что это меняет:

устраняется разница между «старыми» и «новыми» крупнообъёмными автомобилями;

система становится прозрачнее;

часть владельцев машин с двигателями более 3 литров получит снижение нагрузки.

Как теперь рассчитывается налог: по фактическому владению

После отмены текущих платежей налог рассчитывается по итогам года с учётом реального периода владения автомобилем.

Если право собственности возникло в течение года и не прекращено до 31 декабря:

Налог начисляется:

с 1-го числа месяца возникновения права собственности

до конца календарного года.

Если автомобиль продан в течение года:

Налог начисляется:

с начала налогового периода

до 1-го числа месяца прекращения права собственности.

Если авто куплено и продано в одном году:

Налог рассчитывается:

с 1-го числа месяца возникновения права собственности

до 1-го числа месяца её прекращения.

Важно:

В декларации отражается сумма налога исключительно за фактический период владения транспортным средством.

Что в итоге изменится для казахстанцев

Подводя итог, в 2026 году система транспортного налога стала:

проще — меньше отчётности;

прозрачнее — единые ставки;

мягче — понижающие коэффициенты для старых автомобилей;

логичнее — расчёт по фактическому владению.

Для большинства владельцев автомобилей в Казахстане изменения означают снижение административной нагрузки, а для части автовладельцев — и реальное уменьшение суммы налога.

Однако тем, кто покупает или продаёт автомобиль в течение года, стоит внимательно следить за датами регистрации — именно от них теперь напрямую зависит размер начисления.