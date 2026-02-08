18+
08.02.2026, 13:14

Банки Казахстана сворачивают сделки с рублём и юанем

Новости Казахстана 0 1 389

В январе 2026 года казахстанские банки продемонстрировали беспрецедентное снижение активности на внебиржевых валютных торгах, особенно по операциям с российским рублем и китайским юанем. Такие данные приводит Национальный банк РК, фиксируя заметное сокращение объемов покупок и продаж валют в сравнении с декабрем 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Foto: eadaily.com
Foto: eadaily.com

Обвал рублевых операций

Сделки с российской валютой показали существенное падение. В январе банки приобрели 24,8 млрд рублей, что в 2,3 раза меньше, чем в декабре, когда объем покупок достигал 56,8 млрд рублей. Основное снижение пришлось на операции с иностранными банками: закупки у нерезидентов упали в 2,5 раза — до 19,1 млрд рублей, тогда как у банков-резидентов покупка снизилась на 41,5%, составив 5,7 млрд рублей.

Продажи рубля также показали значительное сокращение: общий объем сделок снизился на 37,7%, до 35,5 млрд рублей, в основном за счет операций с нерезидентами, которые уменьшились на 37%, составив 29,7 млрд рублей.

Интересно, что при всей месячной динамике, сравнение с январем прошлого года показывает почти стабильный спрос: покупка рубля за год сократилась лишь на 2,2%, а вот продажи выросли в 2,8 раза, что отражает растущую активность банков в реализации рублевых резервов.

Юань почти исчез с рынка

Ещё более драматично выглядит ситуация с китайской валютой. Внебиржевой спрос на юань в январе практически исчез: объем покупок упал с 38,6 млн юаней в декабре до всего 1 млн юаней. Если в декабре 2025 года все операции проводились исключительно между резидентами, то в январе активность в этом сегменте сократилась на 97,4%. Продажи юаня показали аналогичный антирекорд — с 48,8 млн до 1 млн юаней.

Сравнение с прошлым годом делает картину ещё более впечатляющей: в январе 2025 года банки купили 297 млн юаней, а продали 295 млн. В январе 2026-го эти показатели упали почти в 300 раз, что практически обнуляет торговлю китайской валютой на внебиржевом рынке.

Доллар и евро демонстрируют умеренное снижение

В отличие от рубля и юаня, доллар и евро продолжают оставаться основной валютой на рынке, хотя и с заметным спадом месячной динамики. Покупки долларов в январе снизились на 19,7%, составив $30,8 млрд, продажи — на 19,8%, до $30,3 млрд. Основная часть операций пришлась на сделки с нерезидентами ($27,1 млрд против $32,8 млрд месяцем ранее).

Торговля евро также показала снижение, но менее драматичное: покупка упала на 5,8%, до 2,9 млрд евро. Почти все операции проводились внутри страны, тогда как сделки с иностранными банками не превышали 0,4 млн евро.

Однако год к году ситуация выглядит противоположной: в сравнении с январем 2025 года, когда объемы были крайне низкими, покупка долларов выросла в 4,7 раза, евро — в 77 раз. Это объясняется низкой базой предыдущего года и указывает на долгосрочный рост интереса к западной валюте среди казахстанских банков.

Выводы для рынка и экономики

Резкое снижение активности по рублю и юаню отражает изменение валютных предпочтений банков Казахстана и ослабление интереса к этим валютам в условиях экономической неопределенности и снижения международной торговли. В то же время рост объемов операций с долларом и евро подтверждает их статус надежной международной валюты, которая продолжает оставаться ключевой для резервов и межбанковских сделок.

Ситуация также сигнализирует о возможной корректировке валютной политики и пересмотре стратегий размещения активов, включая перспективу размещения казахстанских облигаций в Китае и других финансовых инициативах на международных рынках.

