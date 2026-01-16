С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзором

В Казахстане готовятся изменения, которые напрямую затронут рынок новостроек и процедуру ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. С 1 февраля 2026 года в стране начнут действовать обновленные требования к приему и сдаче высотных жилых зданий. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, отвечая на депутатский запрос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

Ключевое нововведение касается усиления контроля за пожарной безопасностью объектов, особенно домов повышенной этажности.

Кого коснутся изменения

Новые требования распространяются не на все жилые дома, а только на здания определенной высоты. Речь идет о:

многоквартирных жилых домах высотой более 28 метров ;

объектах, которые планируется вводить в эксплуатацию после 1 февраля 2026 года.

Для таких домов появится дополнительный обязательный этап перед официальной сдачей.

Что именно меняется при вводе в эксплуатацию

Согласно внесенным поправкам в закон «О гражданской защите», высотные дома теперь не смогут быть приняты и введены в эксплуатацию без специального документа.

Речь идет о:

заключении о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности ;

документ должен быть получен до приемки и ввода здания в эксплуатацию ;

процедура будет проходить в порядке, предусмотренном законом «О разрешениях и уведомлениях».

Без этого заключения завершить юридическое оформление новостройки станет невозможно.

Кто будет выдавать заключение

Выдача заключения о соответствии пожарным требованиям возлагается на:

территориальные подразделения уполномоченного органа ;

структуру, работающую в сфере гражданской защиты.

Именно эти органы будут уполномочены проводить проверку и принимать решение о возможности ввода объекта в эксплуатацию.

Как будет проходить проверка высоток

Перед выдачей заключения специалисты проведут полноценное обследование уже построенного здания. В рамках этой процедуры предусмотрено:

пожарно-техническое обследование объекта ;

проверка соответствия выполненных строительно-монтажных работ действующим нормам пожарной безопасности;

оценка того, насколько проектные решения и фактическое исполнение отвечают требованиям законодательства.

Порядок проведения проверки и выдачи заключения регламентируется отдельными правилами, утвержденными в установленном порядке.

Зачем вводят новые требования

Усиление контроля объясняется необходимостью повысить уровень безопасности жителей высотных домов. Власти делают акцент на том, что:

высотные здания относятся к категории объектов повышенного риска;

пожарная безопасность в таких домах напрямую влияет на жизнь и здоровье граждан;

дополнительная проверка должна минимизировать риски при эксплуатации жилья.

Фактически речь идет о более жестком фильтре для застройщиков на финальном этапе сдачи домов.

Что это значит для рынка жилья

Новые правила могут повлиять сразу на несколько аспектов рынка недвижимости:

застройщикам придется закладывать дополнительное время на получение заключения;

сроки ввода высотных домов могут увеличиться;

покупатели квартир получат дополнительные гарантии безопасности;

рынок новостроек станет более зарегулированным в сегменте высотного жилья.

При этом официально изменения не отменяют уже действующие процедуры, а дополняют их новым обязательным этапом.

Итог

С 1 февраля 2026 года высотные жилые дома в Казахстане будут вводиться в эксплуатацию по новым правилам. Без заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности такие объекты не смогут получить разрешение на ввод. Власти подчеркивают: цель изменений — не усложнить рынок, а сделать проживание в многоэтажных домах более безопасным.