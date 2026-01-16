С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзором

В Казахстане готовятся изменения, которые напрямую затронут рынок новостроек и процедуру ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. С 1 февраля 2026 года в стране начнут действовать обновленные требования к приему и сдаче высотных жилых зданий. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, отвечая на депутатский запрос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Ключевое нововведение касается усиления контроля за пожарной безопасностью объектов, особенно домов повышенной этажности.
Новые требования распространяются не на все жилые дома, а только на здания определенной высоты. Речь идет о:
многоквартирных жилых домах высотой более 28 метров;
объектах, которые планируется вводить в эксплуатацию после 1 февраля 2026 года.
Для таких домов появится дополнительный обязательный этап перед официальной сдачей.
Согласно внесенным поправкам в закон «О гражданской защите», высотные дома теперь не смогут быть приняты и введены в эксплуатацию без специального документа.
Речь идет о:
заключении о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности;
документ должен быть получен до приемки и ввода здания в эксплуатацию;
процедура будет проходить в порядке, предусмотренном законом «О разрешениях и уведомлениях».
Без этого заключения завершить юридическое оформление новостройки станет невозможно.
Выдача заключения о соответствии пожарным требованиям возлагается на:
территориальные подразделения уполномоченного органа;
структуру, работающую в сфере гражданской защиты.
Именно эти органы будут уполномочены проводить проверку и принимать решение о возможности ввода объекта в эксплуатацию.
Перед выдачей заключения специалисты проведут полноценное обследование уже построенного здания. В рамках этой процедуры предусмотрено:
пожарно-техническое обследование объекта;
проверка соответствия выполненных строительно-монтажных работ действующим нормам пожарной безопасности;
оценка того, насколько проектные решения и фактическое исполнение отвечают требованиям законодательства.
Порядок проведения проверки и выдачи заключения регламентируется отдельными правилами, утвержденными в установленном порядке.
Усиление контроля объясняется необходимостью повысить уровень безопасности жителей высотных домов. Власти делают акцент на том, что:
высотные здания относятся к категории объектов повышенного риска;
пожарная безопасность в таких домах напрямую влияет на жизнь и здоровье граждан;
дополнительная проверка должна минимизировать риски при эксплуатации жилья.
Фактически речь идет о более жестком фильтре для застройщиков на финальном этапе сдачи домов.
Новые правила могут повлиять сразу на несколько аспектов рынка недвижимости:
застройщикам придется закладывать дополнительное время на получение заключения;
сроки ввода высотных домов могут увеличиться;
покупатели квартир получат дополнительные гарантии безопасности;
рынок новостроек станет более зарегулированным в сегменте высотного жилья.
При этом официально изменения не отменяют уже действующие процедуры, а дополняют их новым обязательным этапом.
С 1 февраля 2026 года высотные жилые дома в Казахстане будут вводиться в эксплуатацию по новым правилам. Без заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности такие объекты не смогут получить разрешение на ввод. Власти подчеркивают: цель изменений — не усложнить рынок, а сделать проживание в многоэтажных домах более безопасным.
