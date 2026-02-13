В Казахстан направят силы ОДКБ

В 2026 году Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести рекордное количество совместных военных учений. Среди стран-участниц значится и Казахстан, где в сентябре развернутся масштабные тренировки сил ОДКБ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

План мероприятий: 60 учений в разных странах

На брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в этом году запланировано проведение 60 мероприятий оперативной и совместной подготовки, включая:

8 командно-штабных учений;

специальные учения с подразделениями разведки и материально-технического обеспечения;

стратегические тренировки с участием всех компонентов Коллективных сил.

Казахстан станет центром стратегических маневров

Особое внимание уделено сентябрьскому учению на территории Казахстана. Оно пройдет с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона под названием «Рубеж».

Цель учения – отработка совместных действий войск и повышение готовности сил к оперативному реагированию на возможные угрозы.

Расписание учений в других странах ОДКБ

Кроме Казахстана, учения пройдут и на территории других государств-участников:

Россия (сентябрь–октябрь) – командно-штабные учения «Взаимодействие» , специальные учения с разведывательными подразделениями «Поиск» и материально-технического обеспечения «Эшелон» ;

Таджикистан (октябрь) – специальные учения «Кобальт» и «Скала» ;

Беларусь – командно-штабное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство» и специализированное учение «Барьер» по радиационно-химической, биологической защите и медицинскому обеспечению.

Стратегическая командно-штабная тренировка

Во время стратегической тренировки планируется комплексная отработка применения всех компонентов Коллективных сил. В качестве наблюдателей будут присутствовать:

представители Антитеррористического центра ОДКБ ;

Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками СНГ;

Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Документы и выводы стратегической тренировки лягут в основу будущих совместных учений, определяя ключевые задачи и замыслы оперативной подготовки.

Итог

Масштабные учения ОДКБ в 2026 году демонстрируют укрепление коллективной безопасности стран-участниц, координацию действий их вооруженных сил и готовность к совместному реагированию на современные угрозы. Казахстан выступает ключевым полигоном для подготовки региональных сил быстрого реагирования, подчеркивая его стратегическую роль в Центральной Азии.