Казахстанцам рекомендуют проверить свои пенсионные накопления: почему это важно

Мониторинг пенсионных счетов — важная часть финансовой грамотности каждого работающего казахстанца. 20 февраля 2025 года представители АО «Национальные информационные технологии» напомнили гражданам о наиболее быстрых и технологичных способах получения информации о состоянии их счетов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

На сегодняшний день процесс максимально цифровизирован: вам больше не нужно посещать отделения фонда или ЦОНы. Вся информация доступна в режиме реального времени через экосистему электронного правительства.

1. Получение справки через мобильное приложение eGov mobile

Для тех, кто предпочитает решать вопросы «на ходу», самым удобным инструментом является приложение eGov mobile. Чтобы получить выписку о поступлении и движении средств, выполните следующие шаги:

Авторизация: Войдите в приложение, используя ЭЦП, биометрию (Face ID/Touch ID) или одноразовый СМС-пароль. Навигация: На нижней панели выберите раздел «Услуги», далее перейдите в категорию «Льготы, пособия и пенсии». Выбор услуги: Найдите пункт «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда». Важно: Данная справка отображает чистые отчисления без учета инвестиционного дохода. Оформление: Заполните требуемые поля (период, за который нужна выписка) и подтвердите запрос. Результат: Документ сформируется в течение нескольких секунд и будет доступен в разделе «История уведомлений» или «Мои документы».

2. Портал eGov.kz для десктопов

Если вам удобнее работать с компьютера, процедура на портале eGov.kz идентична. Вам потребуется авторизация через ЭЦП или QR-код. Преимущество портала в том, что полученную справку в формате PDF легче сохранить для дальнейшей печати или отправки в банковские учреждения (например, при оформлении ипотеки).

Почему важно регулярно проверять пенсионные отчисления?

Многие казахстанцы проверяют выписку только перед выходом на пенсию или при снятии излишков на жилье. Однако эксперты рекомендуют делать это ежеквартально, чтобы: