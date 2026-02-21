Казахстанцам рекомендуют проверить свои пенсионные накопления: почему это важно

Мониторинг пенсионных счетов — важная часть финансовой грамотности каждого работающего казахстанца. 20 февраля 2025 года представители АО «Национальные информационные технологии» напомнили гражданам о наиболее быстрых и технологичных способах получения информации о состоянии их счетов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz.
На сегодняшний день процесс максимально цифровизирован: вам больше не нужно посещать отделения фонда или ЦОНы. Вся информация доступна в режиме реального времени через экосистему электронного правительства.
Для тех, кто предпочитает решать вопросы «на ходу», самым удобным инструментом является приложение eGov mobile. Чтобы получить выписку о поступлении и движении средств, выполните следующие шаги:
Авторизация: Войдите в приложение, используя ЭЦП, биометрию (Face ID/Touch ID) или одноразовый СМС-пароль.
Навигация: На нижней панели выберите раздел «Услуги», далее перейдите в категорию «Льготы, пособия и пенсии».
Выбор услуги: Найдите пункт «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда».
Важно: Данная справка отображает чистые отчисления без учета инвестиционного дохода.
Оформление: Заполните требуемые поля (период, за который нужна выписка) и подтвердите запрос.
Результат: Документ сформируется в течение нескольких секунд и будет доступен в разделе «История уведомлений» или «Мои документы».
Если вам удобнее работать с компьютера, процедура на портале eGov.kz идентична. Вам потребуется авторизация через ЭЦП или QR-код. Преимущество портала в том, что полученную справку в формате PDF легче сохранить для дальнейшей печати или отправки в банковские учреждения (например, при оформлении ипотеки).
Многие казахстанцы проверяют выписку только перед выходом на пенсию или при снятии излишков на жилье. Однако эксперты рекомендуют делать это ежеквартально, чтобы:
Убедиться, что работодатель вовремя и в полном объеме перечисляет обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Контролировать корректность данных при смене места работы.
Планировать свои будущие пенсионные выплаты.
