18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.02.2026, 19:01

Казахстанцам рекомендуют проверить свои пенсионные накопления: почему это важно

Новости Казахстана 0 290

Мониторинг пенсионных счетов — важная часть финансовой грамотности каждого работающего казахстанца. 20 февраля 2025 года представители АО «Национальные информационные технологии» напомнили гражданам о наиболее быстрых и технологичных способах получения информации о состоянии их счетов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

На сегодняшний день процесс максимально цифровизирован: вам больше не нужно посещать отделения фонда или ЦОНы. Вся информация доступна в режиме реального времени через экосистему электронного правительства.

1. Получение справки через мобильное приложение eGov mobile

Для тех, кто предпочитает решать вопросы «на ходу», самым удобным инструментом является приложение eGov mobile. Чтобы получить выписку о поступлении и движении средств, выполните следующие шаги:

  1. Авторизация: Войдите в приложение, используя ЭЦП, биометрию (Face ID/Touch ID) или одноразовый СМС-пароль.

  2. Навигация: На нижней панели выберите раздел «Услуги», далее перейдите в категорию «Льготы, пособия и пенсии».

  3. Выбор услуги: Найдите пункт «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда».

    Важно: Данная справка отображает чистые отчисления без учета инвестиционного дохода.

  4. Оформление: Заполните требуемые поля (период, за который нужна выписка) и подтвердите запрос.

  5. Результат: Документ сформируется в течение нескольких секунд и будет доступен в разделе «История уведомлений» или «Мои документы».

2. Портал eGov.kz для десктопов

Если вам удобнее работать с компьютера, процедура на портале eGov.kz идентична. Вам потребуется авторизация через ЭЦП или QR-код. Преимущество портала в том, что полученную справку в формате PDF легче сохранить для дальнейшей печати или отправки в банковские учреждения (например, при оформлении ипотеки).

Почему важно регулярно проверять пенсионные отчисления?

Многие казахстанцы проверяют выписку только перед выходом на пенсию или при снятии излишков на жилье. Однако эксперты рекомендуют делать это ежеквартально, чтобы:

  • Убедиться, что работодатель вовремя и в полном объеме перечисляет обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

  • Контролировать корректность данных при смене места работы.

  • Планировать свои будущие пенсионные выплаты.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь