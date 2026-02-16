18+
16.02.2026, 10:26

Дешевый бензин в Казахстане заканчивается: к чему готовиться водителям

Новости Казахстана 0 6 231

В Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение стоимости бензина АИ-92. Это решение, принятое для сдерживания инфляции и защиты бюджета граждан, сдерживает рост цен на внутреннем рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ixbt.com
Фото: ixbt.com

Мораторий сдерживает цены, но инвесторы ждут роста

Однако низкие цены топлива создают ограничения для инвестиций и расширения производства. Министерство энергетики отмечает, что текущий уровень цен не позволяет эффективно развивать существующие НПЗ и строить новые объекты, необходимые для обеспечения внутреннего рынка.

Новый НПЗ и развитие старых заводов: куда нужны деньги

По данным Минэнерго, отрасль нуждается в финансировании для:

  • расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов;

  • строительства нового, четвертого нефтеперерабатывающего завода, который позволит увеличить выпуск топлива и снизить зависимость от импорта.

Низкие цены на АИ-92 ограничивают возможности для привлечения инвесторов, поскольку маржинальность проектов снижается, а окупаемость становится неопределенной.

ЕАЭС и интеграция рынка: гармонизация без шоков

С 2027 года Казахстан планирует участие в создании общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. В Минэнерго подчеркнули, что процесс будет поэтапным и ориентированным на:

  • гармонизацию законодательства стран-членов;

  • учет национальных интересов и социального благополучия граждан;

  • плавное выравнивание цен без резких скачков.

«Главный приоритет — национальные интересы и социальное самочувствие населения Казахстана», — заявили в министерстве, добавив, что автоматического выравнивания цен с соседними странами не будет.

Рынок диктует свои правила: риск «серого» экспорта

Министерство обращает внимание на объективные рыночные факторы. Значительная разница в ценах с соседними странами создаёт стимул для нелегального вывоза топлива:

  • при цене 239 тенге за литр АИ-92 в Казахстане, в России литр стоит 406 тенге;

  • в Кыргызстане — 453 тенге;

  • в Узбекистане — 505 тенге.

Это несоответствие повышает риск искусственного дефицита внутри страны и может осложнить контроль над внутренним рынком.

Плавный переход к рыночным ценам

Минэнерго подчеркнуло, что отмена моратория будет постепенной, с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения. Цель — избежать шоков для потребителей и одновременно создать условия для роста инвестиций в нефтяной сектор.

В правительстве пока не определились с конкретной датой отмены моратория на ГСМ, однако подготовка к будущему повышению цен уже ведется.

6
145
4
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Почему в расчёт не берётся Туркменистан, там цена за литр 92 бензина равна 142 тенге. Почему мы не стремимся к этой цифре.
16.02.2026, 11:14
