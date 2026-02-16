Дешевый бензин в Казахстане заканчивается: к чему готовиться водителям

В Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение стоимости бензина АИ-92. Это решение, принятое для сдерживания инфляции и защиты бюджета граждан, сдерживает рост цен на внутреннем рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Однако низкие цены топлива создают ограничения для инвестиций и расширения производства. Министерство энергетики отмечает, что текущий уровень цен не позволяет эффективно развивать существующие НПЗ и строить новые объекты, необходимые для обеспечения внутреннего рынка.
По данным Минэнерго, отрасль нуждается в финансировании для:
расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов;
строительства нового, четвертого нефтеперерабатывающего завода, который позволит увеличить выпуск топлива и снизить зависимость от импорта.
Низкие цены на АИ-92 ограничивают возможности для привлечения инвесторов, поскольку маржинальность проектов снижается, а окупаемость становится неопределенной.
С 2027 года Казахстан планирует участие в создании общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. В Минэнерго подчеркнули, что процесс будет поэтапным и ориентированным на:
гармонизацию законодательства стран-членов;
учет национальных интересов и социального благополучия граждан;
плавное выравнивание цен без резких скачков.
«Главный приоритет — национальные интересы и социальное самочувствие населения Казахстана», — заявили в министерстве, добавив, что автоматического выравнивания цен с соседними странами не будет.
Министерство обращает внимание на объективные рыночные факторы. Значительная разница в ценах с соседними странами создаёт стимул для нелегального вывоза топлива:
при цене 239 тенге за литр АИ-92 в Казахстане, в России литр стоит 406 тенге;
в Кыргызстане — 453 тенге;
в Узбекистане — 505 тенге.
Это несоответствие повышает риск искусственного дефицита внутри страны и может осложнить контроль над внутренним рынком.
Минэнерго подчеркнуло, что отмена моратория будет постепенной, с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения. Цель — избежать шоков для потребителей и одновременно создать условия для роста инвестиций в нефтяной сектор.
В правительстве пока не определились с конкретной датой отмены моратория на ГСМ, однако подготовка к будущему повышению цен уже ведется.
