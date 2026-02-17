Kaspi.kz меняет правила работы с деньгами: как это отразится на клиентах

Февраль 2026 года стал переломным моментом для пользователей Kaspi.kz. Финтех-гигант усилил правила работы с депозитами и переводами, создавая более строгие рамки внутри собственной экосистемы. Нововведения уже обсуждаются клиентами, а инвесторы смотрят на них с оптимизмом: такие меры могут повысить доходность компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Новая схема накопительных депозитов вводит жесткие ограничения:
Kaspi.kz запустил новый накопительный депозит сроком на 3 месяца с автопродлением. Главное правило – снять деньги в течение срока нельзя.
Срок размещения – 3 месяца с автопродлением;
Снять деньги до окончания срока нельзя;
Единственный день для вывода средств – дата продления. Пропустили её? Деньги автоматически замораживаются на следующий квартал;
Минимальная сумма для поддержания счета – 100 000 тенге.
Эти меры одновременно повышают финансовую дисциплину клиентов и дают банку стабильную базу ликвидности. Для пользователей это – потеря гибкости, но для Kaspi.kz – укрепление финансовой модели.
Kaspi.kz продолжает стимулировать клиентов оставаться внутри системы:
Бесплатные переводы действуют только между счетами внутри Kaspi.kz;
Отправка денег в другой банк обойдется в 0,95% от суммы, минимум 200 тенге;
Для зарплатных проектов, командировочных и ГПХ-счетов комиссия снижена до 149 тенге;
Международные переводы ограничены: максимум 2 500 долларов за одну операцию и 10 000 долларов в месяц.
Таким образом, пользователям становится экономически выгоднее хранить и использовать средства внутри экосистемы, чем выводить их наружу.
Парадоксально, но ужесточение правил воспринимается рынком как позитив:
Прогнозная цена акций от BCC Invest – 57 955 тенге, потенциал роста около 44%;
Прибыль за 9 месяцев 2025 года достигла 791 млрд тенге, ROE – 47% – один из лидеров среди финтех-компаний региона;
Развитие в Турции через Hepsiburada расширяет доходы экосистемы за пределы Казахстана.
Иными словами, жесткая политика в отношении депозитов и переводов укрепляет финансовую устойчивость Kaspi.kz и повышает доходность для акционеров.
Kaspi.kz постепенно превращается в “закрытый сад”:
Держать деньги внутри выгоднее, чем выводить их;
Больше правил и меньше гибкости для пользователей;
Для инвесторов – рост комиссий, стабильные депозиты и усиление финансовой модели.
Для клиентов это значит необходимость адаптации к новым условиям и внимательного планирования своих финансов. Для Kaspi.kz – укрепление экосистемы и рост привлекательности для рынка.
