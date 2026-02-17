18+
17.02.2026, 09:47

Kaspi.kz меняет правила работы с деньгами: как это отразится на клиентах

Февраль 2026 года стал переломным моментом для пользователей Kaspi.kz. Финтех-гигант усилил правила работы с депозитами и переводами, создавая более строгие рамки внутри собственной экосистемы. Нововведения уже обсуждаются клиентами, а инвесторы смотрят на них с оптимизмом: такие меры могут повысить доходность компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: кадр YouTube
Депозиты с “замком” на три месяца

Новая схема накопительных депозитов вводит жесткие ограничения:

Kaspi.kz запустил новый накопительный депозит сроком на 3 месяца с автопродлением. Главное правило – снять деньги в течение срока нельзя.

  • Срок размещения – 3 месяца с автопродлением;

  • Снять деньги до окончания срока нельзя;

  • Единственный день для вывода средств – дата продления. Пропустили её? Деньги автоматически замораживаются на следующий квартал;

  • Минимальная сумма для поддержания счета – 100 000 тенге.

Эти меры одновременно повышают финансовую дисциплину клиентов и дают банку стабильную базу ликвидности. Для пользователей это – потеря гибкости, но для Kaspi.kz – укрепление финансовой модели.

Переводы за пределы экосистемы стали дороже

Kaspi.kz продолжает стимулировать клиентов оставаться внутри системы:

  • Бесплатные переводы действуют только между счетами внутри Kaspi.kz;

  • Отправка денег в другой банк обойдется в 0,95% от суммы, минимум 200 тенге;

  • Для зарплатных проектов, командировочных и ГПХ-счетов комиссия снижена до 149 тенге;

  • Международные переводы ограничены: максимум 2 500 долларов за одну операцию и 10 000 долларов в месяц.

Таким образом, пользователям становится экономически выгоднее хранить и использовать средства внутри экосистемы, чем выводить их наружу.

Почему инвесторы ликуют

Парадоксально, но ужесточение правил воспринимается рынком как позитив:

  • Прогнозная цена акций от BCC Invest – 57 955 тенге, потенциал роста около 44%;

  • Прибыль за 9 месяцев 2025 года достигла 791 млрд тенге, ROE – 47% – один из лидеров среди финтех-компаний региона;

  • Развитие в Турции через Hepsiburada расширяет доходы экосистемы за пределы Казахстана.

Иными словами, жесткая политика в отношении депозитов и переводов укрепляет финансовую устойчивость Kaspi.kz и повышает доходность для акционеров.

Что это значит для клиентов

Kaspi.kz постепенно превращается в “закрытый сад”:

  • Держать деньги внутри выгоднее, чем выводить их;

  • Больше правил и меньше гибкости для пользователей;

  • Для инвесторов – рост комиссий, стабильные депозиты и усиление финансовой модели.

Для клиентов это значит необходимость адаптации к новым условиям и внимательного планирования своих финансов. Для Kaspi.kz – укрепление экосистемы и рост привлекательности для рынка.

