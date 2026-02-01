Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накоплений

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал свежий отчёт о состоянии и управлении пенсионными активами граждан Казахстана. На сегодняшний день этими средствами распоряжаются как Национальный банк Республики Казахстан, так и частные управляющие компании (УИП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz
Согласно отчету, более 755 миллиардов тенге пенсионных средств казахстанцев находится в доверительном управлении Национального банка.
Инвестиционная политика Нацбанка строится на принципе сбалансированности:
Инвестиции распределяются по валютам, странам, секторам и эмитентам.
Основные инструменты:
государственные ценные бумаги Министерства финансов,
облигации квазигосударственных компаний,
депозиты Нацбанка,
облигации банков второго уровня,
иностранные ценные бумаги,
акции и депозитарные расписки юридических лиц Казахстана.
Эти средства формируются за счёт:
обязательных пенсионных взносов,
обязательных профессиональных пенсионных взносов,
добровольных пенсионных взносов.
По итогам 2025 года, размер начисленного инвестиционного дохода ЕНПФ составил 1,77 триллиона тенге, а доходность пенсионных активов, распределённая на счета вкладчиков, достигла 7,43%.
Отдельно стоит выделить активы, сформированные за счёт обязательных взносов работодателя:
Основные направления инвестиций — государственные ценные бумаги, депозиты Нацбанка, операции с ценными бумагами и валютой.
Инвестиционный доход за 2025 год превысил 45 миллиардов тенге, при этом доходность составила 5,11%.
Помимо Нацбанка, около 89 миллиардов тенге пенсионных средств находятся под управлением частных УИП, таких как:
Alatau City Invest,
Halyk Global Markets,
BCC Invest,
Сентрас Секьюритиз,
Halyk Finance (дочерняя компания Народного банка).
Частные управляющие компании также инвестируют средства в различные финансовые инструменты, но с более широкой стратегией, что позволяет увеличить доходность:
В 2025 году доходность по счетам вкладчиков варьировала от 8,32% до 14,66%.
Более высокая доходность достигается за счёт расширенных инвестиционных возможностей, но при этом возрастают и риски.
ЕНПФ напоминает: вкладчики имеют право переводить часть своих пенсионных накоплений под управление частного УИП:
до 50% средств обязательных пенсионных взносов,
до 100% средств добровольных пенсионных взносов.
При этом фонд акцентирует внимание, что пенсионные накопления — это долгосрочные инвестиции, и оценивать доходность целесообразно не менее чем за один год.
Каждый казахстанец может сам влиять на доходность своих пенсионных накоплений, перераспределяя средства между государственным и частным управлением. При этом важно учитывать:
Государственный фонд обеспечивает стабильность и умеренный доход,
Частные управляющие компании дают шанс на более высокую прибыль, но с повышенными рисками.
