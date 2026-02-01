Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накоплений

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал свежий отчёт о состоянии и управлении пенсионными активами граждан Казахстана. На сегодняшний день этими средствами распоряжаются как Национальный банк Республики Казахстан, так и частные управляющие компании (УИП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: Depositphotos

Основная масса пенсионных накоплений под управлением Нацбанка

Согласно отчету, более 755 миллиардов тенге пенсионных средств казахстанцев находится в доверительном управлении Национального банка.

Инвестиционная политика Нацбанка строится на принципе сбалансированности:

Инвестиции распределяются по валютам, странам, секторам и эмитентам .

Основные инструменты: государственные ценные бумаги Министерства финансов, облигации квазигосударственных компаний, депозиты Нацбанка, облигации банков второго уровня, иностранные ценные бумаги, акции и депозитарные расписки юридических лиц Казахстана.



Эти средства формируются за счёт:

обязательных пенсионных взносов,

обязательных профессиональных пенсионных взносов,

добровольных пенсионных взносов.

Доходность пенсионных активов за 2025 год

По итогам 2025 года, размер начисленного инвестиционного дохода ЕНПФ составил 1,77 триллиона тенге, а доходность пенсионных активов, распределённая на счета вкладчиков, достигла 7,43%.

Отдельно стоит выделить активы, сформированные за счёт обязательных взносов работодателя:

Основные направления инвестиций — государственные ценные бумаги, депозиты Нацбанка, операции с ценными бумагами и валютой.

Инвестиционный доход за 2025 год превысил 45 миллиардов тенге, при этом доходность составила 5,11%.

Частные управляющие компании: возможности для более высокой доходности

Помимо Нацбанка, около 89 миллиардов тенге пенсионных средств находятся под управлением частных УИП, таких как:

Alatau City Invest,

Halyk Global Markets,

BCC Invest,

Сентрас Секьюритиз,

Halyk Finance (дочерняя компания Народного банка).

Частные управляющие компании также инвестируют средства в различные финансовые инструменты, но с более широкой стратегией, что позволяет увеличить доходность:

В 2025 году доходность по счетам вкладчиков варьировала от 8,32% до 14,66% .

Более высокая доходность достигается за счёт расширенных инвестиционных возможностей, но при этом возрастают и риски.

Право вкладчиков на перераспределение средств

ЕНПФ напоминает: вкладчики имеют право переводить часть своих пенсионных накоплений под управление частного УИП:

до 50% средств обязательных пенсионных взносов ,

до 100% средств добровольных пенсионных взносов.

При этом фонд акцентирует внимание, что пенсионные накопления — это долгосрочные инвестиции, и оценивать доходность целесообразно не менее чем за один год.

Итог

Каждый казахстанец может сам влиять на доходность своих пенсионных накоплений, перераспределяя средства между государственным и частным управлением. При этом важно учитывать: