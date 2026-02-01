18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
01.02.2026, 07:54

Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накоплений

Новости Казахстана

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал свежий отчёт о состоянии и управлении пенсионными активами граждан Казахстана. На сегодняшний день этими средствами распоряжаются как Национальный банк Республики Казахстан, так и частные управляющие компании (УИП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Основная масса пенсионных накоплений под управлением Нацбанка

Согласно отчету, более 755 миллиардов тенге пенсионных средств казахстанцев находится в доверительном управлении Национального банка.

Инвестиционная политика Нацбанка строится на принципе сбалансированности:

  • Инвестиции распределяются по валютам, странам, секторам и эмитентам.

  • Основные инструменты:

    • государственные ценные бумаги Министерства финансов,

    • облигации квазигосударственных компаний,

    • депозиты Нацбанка,

    • облигации банков второго уровня,

    • иностранные ценные бумаги,

    • акции и депозитарные расписки юридических лиц Казахстана.

Эти средства формируются за счёт:

  • обязательных пенсионных взносов,

  • обязательных профессиональных пенсионных взносов,

  • добровольных пенсионных взносов.

Доходность пенсионных активов за 2025 год

По итогам 2025 года, размер начисленного инвестиционного дохода ЕНПФ составил 1,77 триллиона тенге, а доходность пенсионных активов, распределённая на счета вкладчиков, достигла 7,43%.

Отдельно стоит выделить активы, сформированные за счёт обязательных взносов работодателя:

  • Основные направления инвестиций — государственные ценные бумаги, депозиты Нацбанка, операции с ценными бумагами и валютой.

  • Инвестиционный доход за 2025 год превысил 45 миллиардов тенге, при этом доходность составила 5,11%.

Частные управляющие компании: возможности для более высокой доходности

Помимо Нацбанка, около 89 миллиардов тенге пенсионных средств находятся под управлением частных УИП, таких как:

  • Alatau City Invest,

  • Halyk Global Markets,

  • BCC Invest,

  • Сентрас Секьюритиз,

  • Halyk Finance (дочерняя компания Народного банка).

Частные управляющие компании также инвестируют средства в различные финансовые инструменты, но с более широкой стратегией, что позволяет увеличить доходность:

  • В 2025 году доходность по счетам вкладчиков варьировала от 8,32% до 14,66%.

  • Более высокая доходность достигается за счёт расширенных инвестиционных возможностей, но при этом возрастают и риски.

Право вкладчиков на перераспределение средств

ЕНПФ напоминает: вкладчики имеют право переводить часть своих пенсионных накоплений под управление частного УИП:

  • до 50% средств обязательных пенсионных взносов,

  • до 100% средств добровольных пенсионных взносов.

При этом фонд акцентирует внимание, что пенсионные накопления — это долгосрочные инвестиции, и оценивать доходность целесообразно не менее чем за один год.

Итог

Каждый казахстанец может сам влиять на доходность своих пенсионных накоплений, перераспределяя средства между государственным и частным управлением. При этом важно учитывать:

  • Государственный фонд обеспечивает стабильность и умеренный доход,

  • Частные управляющие компании дают шанс на более высокую прибыль, но с повышенными рисками.

