В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денег

С 1 января 2026 года в Казахстане начали действовать новые лимиты на снятие наличных для предпринимателей. Изменения касаются всех субъектов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Важно отметить, что физические лица, использующие свои личные счета, пока остаются в стороне: для них лимитов и автоматической передачи информации в налоговые органы не вводится, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube

Как работают лимиты

Согласно новым правилам, банки установили месячные лимиты на снятие наличных для бизнеса. В пределах этих лимитов предприниматели могут свободно снимать деньги без дополнительных согласований.

Если же сумма превышает лимит, банк обязан:

запросить у клиента информацию о цели снятия средств;

получить подтверждающие документы;

согласие на передачу данных в Комитет государственных доходов.

Эти меры позволяют контролировать крупные денежные потоки и снижать риски возможного уклонения от налогов.

Процедура проверки при превышении лимита

Когда клиент подает заявку на снятие суммы сверх лимита, банк направляет сведения в налоговые органы. Далее происходит проверка на:

наличие потенциальных налоговых рисков;

подозрительные операции, которые могут указывать на обход налогового законодательства.

Если риски выявлены, банк имеет право отказать в выдаче наличных. В случае отсутствия ответа от Комитета государственных доходов в установленный срок — банк обязан выдать средства клиенту.

Размер лимитов для бизнеса в 2026 году

Новые лимиты зависят от размера предприятия:

Малый бизнес — до 20 млн тенге в месяц;

Средний бизнес — до 120 млн тенге в месяц;

Крупный бизнес — до 150 млн тенге в месяц.

Суммы в пределах этих лимитов можно снимать без дополнительных процедур. Новые правила распространяются только на субъекты предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и все категории бизнеса.

Что важно помнить предпринимателям

Физические лица, снимающие деньги с личных счетов, лимитами не ограничены. Сверхлимитные операции требуют документов и проверки налоговыми органами. Несоблюдение процедуры может привести к отказу в выдаче средств.

Эти изменения направлены на повышение прозрачности денежных операций бизнеса и усиление контроля за налоговыми рисками.