В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денег

С 1 января 2026 года в Казахстане начали действовать новые лимиты на снятие наличных для предпринимателей. Изменения касаются всех субъектов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Важно отметить, что физические лица, использующие свои личные счета, пока остаются в стороне: для них лимитов и автоматической передачи информации в налоговые органы не вводится, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Согласно новым правилам, банки установили месячные лимиты на снятие наличных для бизнеса. В пределах этих лимитов предприниматели могут свободно снимать деньги без дополнительных согласований.
Если же сумма превышает лимит, банк обязан:
запросить у клиента информацию о цели снятия средств;
получить подтверждающие документы;
согласие на передачу данных в Комитет государственных доходов.
Эти меры позволяют контролировать крупные денежные потоки и снижать риски возможного уклонения от налогов.
Когда клиент подает заявку на снятие суммы сверх лимита, банк направляет сведения в налоговые органы. Далее происходит проверка на:
наличие потенциальных налоговых рисков;
подозрительные операции, которые могут указывать на обход налогового законодательства.
Если риски выявлены, банк имеет право отказать в выдаче наличных. В случае отсутствия ответа от Комитета государственных доходов в установленный срок — банк обязан выдать средства клиенту.
Новые лимиты зависят от размера предприятия:
Малый бизнес — до 20 млн тенге в месяц;
Средний бизнес — до 120 млн тенге в месяц;
Крупный бизнес — до 150 млн тенге в месяц.
Суммы в пределах этих лимитов можно снимать без дополнительных процедур. Новые правила распространяются только на субъекты предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и все категории бизнеса.
Физические лица, снимающие деньги с личных счетов, лимитами не ограничены.
Сверхлимитные операции требуют документов и проверки налоговыми органами.
Несоблюдение процедуры может привести к отказу в выдаче средств.
Эти изменения направлены на повышение прозрачности денежных операций бизнеса и усиление контроля за налоговыми рисками.
Комментарии0 комментарий(ев)