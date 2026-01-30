В ЦОНах Казахстана для водителей отменили "бумагу", которую все боялись

В Казахстане появился новый порядок получения водительского удостоверения, который значительно упрощает процесс для граждан. Теперь медсправка форма 073/у , которая раньше была обязательным документом, приносить в специализированные ЦОНы (центры обслуживания населения) больше не требуется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Как изменился процесс оформления прав

Ранее для получения водительского удостоверения казахстанцам приходилось лично проходить медицинский осмотр, получать справку и приносить ее в ЦОН вместе с другими документами. Этот этап был обязательным и иногда превращался в длительную бюрократическую процедуру.

Сейчас ситуация кардинально изменилась: результаты медицинских осмотров автоматически подтягиваются из информационной системы, что освобождает граждан от необходимости физически предоставлять справку.

Комментарий специалистов

В пресс-службе НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан»» сообщили, что вопрос об обязательности справки остается актуальным для многих казахстанцев. Один из жителей страны обратился с прямым вопросом:

«Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне приносить медицинскую справку 073/у в спецЦОН для получения водительского удостоверения?»

Специалисты ответили однозначно:

«Приносить медицинскую справку не нужно. Результаты медосмотра автоматически подтягиваются из информационной системы».

Что это значит для водителей

Экономия времени: больше не нужно ждать очереди на медосмотр и собирать дополнительные документы.

Упрощение процедуры: весь процесс оформления водительских прав теперь можно пройти с минимальным количеством визитов в ЦОН.

Безопасность и контроль: автоматическая система подтягивания данных снижает риск ошибок и подделки документов.

Итог

Казахстанцы, желающие получить водительские права, теперь могут сосредоточиться на сдаче экзаменов и подготовке к вождению, не отвлекаясь на ненужные бюрократические шаги. Медсправка 073/у осталась в прошлом, а цифровизация системы делает процесс быстрее и удобнее.