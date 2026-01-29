С 1 февраля в Казахстане меняются тарифы и привычные телеканалы: что важно знать

С 1 февраля 2026 года казахстанских абонентов ждут серьёзные изменения в сфере мобильной связи, интернета и цифрового телевидения. Нововведения коснутся стоимости тарифов, условий подписок и состава пакетов услуг у крупнейших операторов IZI, Tele2, Altel и AlmaPLUS . Разбираем, что именно изменится и как это отразится на пользователях, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube

IZI повышает цену на тариф ULTRA

С 1 февраля 2026 года оператор IZI поднимает стоимость своего популярного тарифа ULTRA с 2690 до 2890 тенге.

В компании объясняют повышение «текущими рыночными условиями».

При этом наполнение тарифа остаётся прежним: 30 ГБ интернет-трафика в месяц и 100 минут на все номера Казахстана.

Для абонентов это означает, что несмотря на рост цены, привычный объём услуг останется доступным.

Tele2 ограничивает использование Яндекс Плюс в подписке Life

Tele2 изменяет условия доступа к Яндекс Плюс в подписке Life с 9 февраля 2026 года:

Подписка станет доступна только на одном устройстве .

Привязка будет осуществляться к аккаунту, с которого была активирована услуга.

Таким образом, пользователям придётся выбирать, на каком устройстве использовать сервис — удобно для одного гаджета, но не для семейного использования.

Второй этап акции «10 миллионов» от Tele2

Любители бонусов могут порадоваться: с 1 по 28 февраля стартует второй этап акции «10 миллионов» от Tele2.

Финальный розыгрыш состоится не позднее 10 марта 2026 года .

Каждый месяц в рамках акции разыгрываются 30 годовых тарифов Tele2 и 10 миллионов тенге .

Участие простое: за каждую своевременную оплату тарифа начисляется билет для розыгрыша.

Эта акция позволяет получать дополнительные призы просто за привычные платежи за связь.

Tele2 и Altel обновляют состав услуги QINO

С 31 января 2026 года операторские услуги QINO у Tele2 и Altel претерпят изменения:

Вместо Amediateka в пакет войдёт One FC .

Обновлённый список сервисов будет включать One FC, Megogo, START, Wink, Qazaqsha, VIJU, Plan B и Tvigle .

Одновременно с этим цена подписки Amediateka повысится до 3000 тенге в месяц, что связано с ростом затрат на поддержку и развитие платформы.

Абонентам стоит заранее изучить новые сервисы, чтобы понять, какие из них им будут интересны.

AlmaPLUS прекращает трансляцию «Первого канала» и ряда других каналов

С 31 января 2026 года AlmaPLUS завершает вещание телеканалов, входящих в пакет «Цифровое телесемейство Первого канала».

Причина — истечение временного разрешения на вещание и отсутствие нового контракта с правообладателем .

Взамен абонентам предложат альтернативный контент.

Каналы, которые перестанут вещать, включают: Первый канал. Всемирная сеть, О!, Музыка Первого, Дом кино, Дом кино премиум HD, Бобер, Поехали!, Время: далёкое и близкое, Карусель, Победа, Телекафе и Лапки Live.

На замену они получат следующие телеканалы: ТВЦ Int вместо Первого канала, Канал Малыш (Супергерой) вместо О!, МУЗЫКА ЛАЙВ вместо Музыки Первого, Наше новое кино вместо Дом кино, Киномикс вместо Дом кино премиум HD, Women’s Magazine вместо Бобра, Индийское кино вместо Поехали!, Киноужас вместо Время: далёкое и близкое, Кинокомедия вместо Карусели, KHL Prime вместо Победы, Кухня ТВ вместо Телекафе и Детский мир вместо Лапки Live.

Стоит учитывать, что перечень доступных каналов может различаться в зависимости от региона и технических возможностей.

Итог: чего ждать абонентам в феврале 2026 года

Рост тарифов : цены на популярные пакеты увеличиваются, но услуги остаются прежними.

Ограничение подписок : сервисы вроде Яндекс Плюс станут персональными, использовать их на нескольких устройствах не получится.

Акции и бонусы : продолжение розыгрышей, где можно выиграть годовой тариф или крупные денежные призы.

Обновление телевизионного контента: привычные каналы уходят, появляются новые, с возможными региональными ограничениями.

Абонентам важно заранее ознакомиться с изменениями, чтобы не остаться без любимых сервисов и контента.