С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новому

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который существенно меняет правила уплаты налогов для граждан и бизнеса. Документ затрагивает практически все ключевые налоги, включая НДС, КПН, ИПН, а также вводит новые подходы к администрированию и контролю, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.