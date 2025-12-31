С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новому

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который существенно меняет правила уплаты налогов для граждан и бизнеса. Документ затрагивает практически все ключевые налоги, включая НДС, КПН, ИПН, а также вводит новые подходы к администрированию и контролю, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Снижение порога регистрации по НДС до 10 тыс. МРП (43,2 млн тенге), что расширяет число компаний и предпринимателей, подлежащих обязательной уплате налога.
Новая базовая ставка НДС установлена на уровне 16%.
Льготные ставки:
Медикаменты и медицинские услуги – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Периодические печатные издания – 10%.
Освобождение от НДС для услуг:
В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Лечение орфанных и социально значимых заболеваний (по перечню правительства).
Издание печатных книг и проведение археологических работ.
Освобождение от налога пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
Введение прогрессивной шкалы ИПН: повышенная ставка 15% применяется к годовым доходам, превышающим 8,5 тыс. МРП (36,7 млн тенге).
Упрощение налоговых вычетов: фиксированные стандартные вычеты вместо подтверждающих документов за обучение, лечение или ипотеку.
Социальные льготы: налоговый вычет для лиц с инвалидностью увеличен до 5 тыс. МРП (21,6 млн тенге).
Ставка сохраняется на уровне 20%, но вводится дифференциация:
25% – для банков (кроме кредитования бизнеса) и игорного бизнеса.
5% – для организаций социальной сферы в 2026 году, 10% с 2027 года.
3% – для сельхозпроизводителей.
Стимулы для фондового рынка: льготы по дивидендам с биржевых ценных бумаг, освобождение доходов от ценных бумаг холдинга «Байтерек» до 2031 года.
Преференции для недропользователей: нулевая ставка НДПИ на пять лет для новых малорентабельных участков, поддержка геологоразведки и переработки полезных ископаемых.
Оптимизация спецрежимов: остаются три основных режима – для самозанятых, упрощенная декларация и фермерские хозяйства.
Единая ставка 4% при доходе до 600 тыс. МРП (2,59 млрд тенге).
Освобождение от НДС и социального налога, снятие ограничения по числу работников.
Ограничение для компаний на общем режиме: расходы на товары и услуги, приобретенные у упрощенцев, не учитываются в уменьшении налогооблагаемой базы по КПН.
Упрощение уплаты для самозанятых через мобильное приложение.
Введение предельного размера долга – 20 МРП (86,5 тыс. тенге). При меньших суммах применяется только пеня и уведомление.
Более строгие меры: при долге выше 45 МРП (194,6 тыс. тенге) возможен арест имущества, блокировка счетов, инкассовые распоряжения.
Особо крупные долги: при задолженности свыше 27 тыс. МРП (116,7 млн тенге) более трех месяцев суд может ограничить выезд за пределы страны.
Возможности рассрочки и отсрочки: для налогоплательщиков с финансовыми трудностями допускается рассрочка до 1,5 тыс. МРП (6,4 млн тенге) без залога; для импортеров предусмотрена отсрочка НДС на сырье и материалы.
Новая ставка 15% для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих 230 тыс. МРП (994,7 млн тенге).
Для фермеров сохранена льгота 70%, а налог на доходы свыше предела составит 4,5%.
Повышенное налогообложение для дорогой продукции:
Автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге.
Суда дороже 100 млн тенге.
Алкоголь дороже 500 тыс. тенге/литр.
Сигары дороже 10 тыс. тенге/шт.
Налог на имущество повышается при стоимости объектов свыше 450 млн тенге.
Камеральный контроль теперь носит предупредительный характер, с акцентом на информирование и снижение споров.
Система упрощает взаимодействие налогоплательщиков с органами, делает процесс более прозрачным и предсказуемым.
Новый Налоговый кодекс, подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым в июле 2025 года, вступает в силу с 1 января 2026 года. Он меняет правила для бизнеса и граждан, делая систему более дифференцированной, прозрачной и удобной для налогоплательщиков. При расчете всех ставок и вычетов используется МРП, который в 2026 году составляет 4 325 тенге.
