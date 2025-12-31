18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.12.2025, 18:39

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новому

Новости Казахстана 0 20 475

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который существенно меняет правила уплаты налогов для граждан и бизнеса. Документ затрагивает практически все ключевые налоги, включая НДС, КПН, ИПН, а также вводит новые подходы к администрированию и контролю, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Photo : Минторговли и интеграции Казахстана
1. Изменения в системе НДС

  • Снижение порога регистрации по НДС до 10 тыс. МРП (43,2 млн тенге), что расширяет число компаний и предпринимателей, подлежащих обязательной уплате налога.

  • Новая базовая ставка НДС установлена на уровне 16%.

  • Льготные ставки:

    • Медикаменты и медицинские услуги – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

    • Периодические печатные издания – 10%.

  • Освобождение от НДС для услуг:

    • В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

    • Лечение орфанных и социально значимых заболеваний (по перечню правительства).

    • Издание печатных книг и проведение археологических работ.

2. Подходы к индивидуальному подоходному налогу (ИПН)

  • Освобождение от налога пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

  • Введение прогрессивной шкалы ИПН: повышенная ставка 15% применяется к годовым доходам, превышающим 8,5 тыс. МРП (36,7 млн тенге).

  • Упрощение налоговых вычетов: фиксированные стандартные вычеты вместо подтверждающих документов за обучение, лечение или ипотеку.

  • Социальные льготы: налоговый вычет для лиц с инвалидностью увеличен до 5 тыс. МРП (21,6 млн тенге).

3. Корпоративный подоходный налог (КПН)

  • Ставка сохраняется на уровне 20%, но вводится дифференциация:

    • 25% – для банков (кроме кредитования бизнеса) и игорного бизнеса.

    • 5% – для организаций социальной сферы в 2026 году, 10% с 2027 года.

    • 3% – для сельхозпроизводителей.

  • Стимулы для фондового рынка: льготы по дивидендам с биржевых ценных бумаг, освобождение доходов от ценных бумаг холдинга «Байтерек» до 2031 года.

  • Преференции для недропользователей: нулевая ставка НДПИ на пять лет для новых малорентабельных участков, поддержка геологоразведки и переработки полезных ископаемых.

4. Специальные налоговые режимы

  • Оптимизация спецрежимов: остаются три основных режима – для самозанятых, упрощенная декларация и фермерские хозяйства.

  • Единая ставка 4% при доходе до 600 тыс. МРП (2,59 млрд тенге).

  • Освобождение от НДС и социального налога, снятие ограничения по числу работников.

  • Ограничение для компаний на общем режиме: расходы на товары и услуги, приобретенные у упрощенцев, не учитываются в уменьшении налогооблагаемой базы по КПН.

  • Упрощение уплаты для самозанятых через мобильное приложение.

5. Взыскание налоговой задолженности

  • Введение предельного размера долга – 20 МРП (86,5 тыс. тенге). При меньших суммах применяется только пеня и уведомление.

  • Более строгие меры: при долге выше 45 МРП (194,6 тыс. тенге) возможен арест имущества, блокировка счетов, инкассовые распоряжения.

  • Особо крупные долги: при задолженности свыше 27 тыс. МРП (116,7 млн тенге) более трех месяцев суд может ограничить выезд за пределы страны.

  • Возможности рассрочки и отсрочки: для налогоплательщиков с финансовыми трудностями допускается рассрочка до 1,5 тыс. МРП (6,4 млн тенге) без залога; для импортеров предусмотрена отсрочка НДС на сырье и материалы.

6. Налоги на доходы и дивиденды

  • Новая ставка 15% для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих 230 тыс. МРП (994,7 млн тенге).

  • Для фермеров сохранена льгота 70%, а налог на доходы свыше предела составит 4,5%.

  • Повышенное налогообложение для дорогой продукции:

    • Автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге.

    • Суда дороже 100 млн тенге.

    • Алкоголь дороже 500 тыс. тенге/литр.

    • Сигары дороже 10 тыс. тенге/шт.

  • Налог на имущество повышается при стоимости объектов свыше 450 млн тенге.

7. Новые подходы к администрированию

  • Камеральный контроль теперь носит предупредительный характер, с акцентом на информирование и снижение споров.

  • Система упрощает взаимодействие налогоплательщиков с органами, делает процесс более прозрачным и предсказуемым.

Итог

Новый Налоговый кодекс, подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым в июле 2025 года, вступает в силу с 1 января 2026 года. Он меняет правила для бизнеса и граждан, делая систему более дифференцированной, прозрачной и удобной для налогоплательщиков. При расчете всех ставок и вычетов используется МРП, который в 2026 году составляет 4 325 тенге.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь